Kanton Zug Cédric Schmid ist neuer Präsident der Zuger FDP An der Generalversammlung am Mittwoch wählte die FDP des Kantons Zug einen neuen Präsidenten sowie eine weitere Position in der Geschäftsleitung neu besetzt. 05.05.2021, 22.38 Uhr

Er ist neuer Präsident der Zuger FDP: Cédric Schmid Bild: PD

(spe) Die Parteiversammlung der FDP des Kantons Zug fand am Mittwochabend online statt. Dabei haben die Mitglieder Cédric Schmid aus Zug zu ihrem neuen Präsidenten gewählt, wie die Partei mitteilt. Er tritt die Nachfolge von Carina Brüngger an, die nach zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück tritt. Cédric Schmid ist 41 Jahre alt und wohnt mit seiner Frau in der Stadt Zug, wo er auch ein Treuhandbüro führt.

Neu in die Geschäftsleitung gewählt wurde Sussi Hodel. Sie folgt auf Gian Brun, der sich auf sein Studium fokussieren will und deshalb aus der Geschäftsleitung zurück getreten ist. Sussi Hodel ist 49 Jahre alt, Ehefrau und Mutter von zwei Kindern und wohnt in Unterägeri. Sie ist als IT-Unternehmerin, Galeristin und Kunstschaffende tätig.

Weiter verabschiedete die Generalversammlung eine neue Strategie. Diese definiere das Selbstverständnis der Partei, das auf den Werten Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt basiere, heisst es in der Mitteilung.