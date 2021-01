Kanton Zug Claudine Cadel wird neues Mitglied der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde Die 53-Jährige übernimmt die Nachfolge von Kurt Felder, der die Behörde Ende Januar 2021 verlässt. 27.01.2021, 11.24 Uhr

(bier) Der Zuger Regierungsrat hat Claudine Cadel zum neuen Mitglied der Zuger Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) gewählt. Die 53-Jährige verfügt laut einer Mitteilung über langjährige Erfahrung im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes sowie in der Jugendarbeit. Sie tritt die Stelle per 1. Mai 2021 an. Kurt Felder verlässt die Behörde bereits auf Ende Januar.