Seit dem 11. Januar ist das Corona-Impfzentrum des Kantons Zug in Baar in Betrieb. Nachdem bisher Personen über 75 Jahren geimpft wurden, können sich neu zusätzlich auch Personen unter 75 Jahren für die Impfung anmelden, wenn sie an einer schweren chronischen Krankheit mit höchstem Risiko leiden.

21.01.2021, 10.28 Uhr