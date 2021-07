Massentests an Zuger Schulen bis Mitte Oktober 2021

Kanton Zug Corona-Massentests an Zuger Schulen werden bis Mitte Oktober fortgeführt Der Kanton verspricht sich davon, «einen verlässlichen Überblick über das Infektionsgeschehen» nach den Sommerferien zu erhalten. 07.07.2021, 10.03 Uhr

(stg) Getestet wird weiterhin ab der 4. Primarklasse bis und mit Sekundarstufe II. Das teilt der Kanton Zug am Mittwoch mit. Bei den Lernenden der Berufsfachschulen sollen allfällige Tests in den Betrieben erfolgen. Die Tests würden bei den Betroffenen auf sehr grosse Akzeptanz stossen und ihren Zweck erfüllen. Infizierte Personen würden früh entdeckt. Ansteckungsketten könnten unterbrochen werden. Dies schaffe Sicherheit in der Schule und zu Hause, heisst es weiter.