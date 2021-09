Kanton Zug Corona und Schulferien: Können Eltern einer Quarantäne ihres Kindes vorbeugen? Schweizweit befinden sich derzeit Hunderte Schulkinder in Quarantäne. Insbesondere bei einer gebuchten Reise kann diese teuer werden. Im Kanton Zug gab es bisher nur wenige Klassen, die wegen Covid-19 zu Hause bleiben mussten – doch das Risiko besteht für alle. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 10.09.2021, 17.30 Uhr

Bei den Reihentests im Kanton Zug geben die Schüler ab der vierten Primarstufe zweimal pro Woche Speichelproben ab. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 25. Februar 2021)

Der Flug oder das Hotel ist gebucht, doch das Kind muss in Quarantäne und die Reise fällt ins Wasser – wegen der steigenden Fallzahlen ist dieses Szenario bei den bevorstehenden Herbstferien ein realistisches. So machen derzeit schweizweit fast täglich Meldungen Schlagzeilen, dass ganze Schulhäuser in Quarantäne müssen. Doch wie sieht die Lage im Kanton Zug aus?

Bei den Reihentests ab der vierten Klasse wurden in den vergangenen drei Wochen insgesamt 89 positive Coronatests verzeichnet. Gemäss dem Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri nehmen jeweils insgesamt rund 8000 Schülerinnen und Schüler an den Reihentests teil. Diese finden zweimal pro Woche statt. Die Verteilung dieser Fälle sei sehr gleichmässig: 45 positive Tests fallen auf Oberstufenschüler, 44 auf Primarschüler. Während bei den Primarschulen die Zahlen mit 16 auf 12 und wieder auf 16 Fälle in den vergangenen drei Wochen etwa gleich blieben, sind die wöchentlichen Fallzahlen auf der Sekundarstufe abnehmend: von 21 auf 13 auf 11. Wird ein Schüler jedoch ausserhalb der Reihentests positiv auf das Coronavirus getestet, erscheint dieser Fall nicht in diesen Statistiken. Ebenfalls keine Übersicht geben diese Zahlen zu den Coronafällen, die in den Stufen bis zur dritten Klasse auftreten.

Bei der Zuger Gesundheitsdirektion gibt es zu diesen Stufen ohne Reihentests keine aufgeschlüsselten Zahlen. «Wir können lediglich sagen, dass es bei allen Kindern in der Altersstufe von Geburt bis 9-jährig im Kanton Zug in den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien zu 89 nachgewiesenen Ansteckungen gekommen ist.»

Auf der Coronastatistik-Website des Kantons Zug wird ersichtlich, dass die Anzahl Fälle bei den Jüngsten stark angestiegen ist. So sind die Fallzahlen in den vergangenen drei Wochen von 19 auf 17 und jüngst auf noch nie verzeichnete 53 neue Fälle pro Woche hochgeschossen.

Dies komme nicht unerwartet, sagt Rudolf Hauri. «Wir sehen über alle Alterskategorien hinweg, dass sich die Ansteckungen umgekehrt proportional zur Impfquote verhält.» Sprich: Je tiefer die Impfquote, desto mehr Ansteckungen fallen in die Alterskategorie. «Und da sich Kinder bis zu zwölf Jahren bislang nicht impfen lassen können, war in dieser Altersklasse ein Anstieg an Infektionen zu erwarten.»

Jene Schüler, die an den Reihentests teilnehmen, müssen nicht in Quarantäne. Bei jüngeren Kindern – also ab Kindergarten bis zur dritten Klasse – werde dies differenziert angeschaut. «Das Contact-Tracing klärt jeweils ab, wie lange das Kind im Unterricht anwesend war und wie in dieser Zeit die Schutzkonzepte eingehalten werden konnten», erklärt Hauri. Trotzdem habe es seit den Sommerferien fünf Fälle gegeben, bei denen die ganze Klasse in Quarantäne musste. Gemäss Hauri gab es hierbei jedoch «keinen Zusammenhang zwischen den Ansteckungen über die verschiedenen Klassen hinweg».

Kinder können freiwillig eine Maske tragen, erklärt der Kantonsarzt. «Allerdings gehen wir noch immer davon aus, dass man mit der Maske insbesondere das Gegenüber schützt und weniger sich selber.» Entsprechend seien Kinder, auch wenn sie als Einzige eine Maske im Schulzimmer tragen, von den Quarantäneregelungen nicht grundsätzlich ausgenommen. Es müsse auch hier der Einzelfall beurteilt werden.

Hier ist der Sachverhalt etwas anders. Kinder in diesem Alter werden sowieso seltener getestet – auch weil ihre Infektionen oft mit sehr milden Symptomen verlaufen und das Testen schwierig ist, wie Hauri sagt. Es werde von Fall zu Fall entschieden: «Hier liegt der Fokus auf den Betreuenden. Wenn diese konsequent eine Maske anhaben, müssen die Kinder nicht in Quarantäne. Ansonsten kommt es auch bei Kitas zu einer Einzelfallbeurteilung.»

Aktiv etwas unternehmen ist nicht möglich – ausser einer Sensibilisierung für die Abstands- und Hygieneregeln. «Denn diese verhindern Ansteckungen nach wie vor», sagt Rudolf Hauri. Und er betont, dass auch auf den Stufen ohne Reihentests diese Schutzmassnahmen umgesetzt werden. «Es wird regelmässig gelüftet und auch Abstandsregeln gelten nach wie vor. Wenn es aber trotzdem zu Ansteckungen kommt und nach der Abklärung des Ausbruchs eine ganze Klasse in Quarantäne muss, kann man nichts dagegen unternehmen.»