Kanton Zug Das Amt für Berufsbildung entlastet Lehrbetriebe finanziell Neu werden die Material- und Mietkosten, die anlässlich der Qualifikationsverfahren entstehen, durch den Kanton übernommen. 14.04.2021, 05.00 Uhr

(rh) Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug hat ab dem Jahr 2021 eine Neuerung bei den Ausführungsbestimmungen zum Einführungsgesetz Berufsbildung umgesetzt. Statthalterin und Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut wird in einer Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Die Kosten, welche für die Lehrbetriebe im Rahmen des Qualifikationsverfahrens anfallen, werden ab diesem Jahr durch das Amt für Berufsbildung übernommen. Bis anhin stellte die Prüfungsorganisation die Material- und Mietkosten dem Amt für Berufsbildung in Rechnung. Dieses verrechnete die Kosten weiter an den Lehrbetrieb. Neu entfällt diese Weiterverrechnung.»