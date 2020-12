Der Brauch des Chlauseslä findet dieses Jahr nicht oder mit Schutzkonzept statt

Der Brauch sei seit dem 16. Jahrhundert im Ägerital belegt, weiss Rolf Iten, langjähriger Organisator des Chlauseslä in Unterägeri. «Arme Leute gingen am 5. Dezember mit selbst gebastelten Eselsköpfen an Stecken durch die Strassen und erhielten Nüsse, Früchte und Gebäck, sodass sie am Samichlaustag, dem 6. Dezember, sicher etwas Feines auf dem Tisch hatten.» Heute wird der Brauch in den Gemeinden Unterägeri, Oberägeri und Walchwil – wo er Chlausjagen genannt wird – gepflegt. Nachmittags, in Walchwil am frühen Abend, gehen die Kinder in sogenannten Rotten ebenfalls mit gebastelten Steckeneseln von Haus zu Haus, machen ordentlich Lärm und sammeln Leckereien ein, die ihnen die Leute aus den Häusern reichen. Abends sind dann die Erwachsenen-Rotten mit Samichlaus, Schmutzli, Trychlern und Yffelenträgern unterwegs. In Oberägeri und Walchwil kehren sie in den Häusern, Höfen und Wirtschaften ein, in Unterägeri streifen sie durch die Quartiere, teilen Nüsse und Süssigkeiten aus und sammeln Geld für karitative Zwecke. (cb)