Kanton Zug: Der Schützenverband ist 125 Jahre alt

Schiesssport Der Zuger Schützenverband feiert Jubiläum – und steht vor einer ungewissen Zukunft Seit 125 Jahren besteht eine Dachorganisation der Vereine. Der aktuelle Präsident sehnt sich nach der guten alten Zeit zurück. Nils Rogenmoser Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Vertreter des Zuger Schützenverbands: der Ehrenpräsident Hansruedi Reichenbach, die Aktuarin Zuzana Jung und Präsident Heinz Hunziker (von links) beim Schiessstand in Menzingen. Bild: Matthias Jurt (10. Juni 2022)

Ruhig atmen, den Kopf leeren, die richtige Körperhaltung und Körperspannung erreichen – dies sind unentbehrliche Faktoren, um am Schiessstand zielsicher zu sein. Schützengesellschaften verbinden das Üben der Schiessgewandtheit als Obliegenheit der Landesverteidigung mit Kameradschaft unter den Mitgliedern.

Mittels Urkunden lässt sich die Schützengesellschaft der Stadt Zug bis ins Jahr 1507 zurückverfolgen. Wir schreiben den 6. Januar 1897, als sich in Schützenkreisen der Stadt Zug ein Initiativkomitee mit dem Ziel formierte, einen kantonalen Verband ins Leben zu rufen.

Die Zahl der Feldschützinnen und -schützen nimmt ab. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Mai 2019)

Erstes Schützenfest im Jahr 1902

Zeitnah erarbeiteten die kantonalen Schiesssektionen einen Statutenentwurf, der am 5. April desselben Jahres gutgeheissen wurde. Der Zuger Kantonal-Schützenverband (ZKSV) war geboren und führte am 8. August 1897 im neu bezogenen Schiessplatz Choller das erste kantonale Feldwettschiessen mit reger Beteiligung durch.

Vom 1. Zugerischen Kantonal-Schützenfest im Jahr 1902 ist überliefert, dass am frühen Morgen ein ungestümer Wind die Schützengesellschaft beunruhigte – Kanonendonner hätte dann aber mutig den Festtag eröffnet und das Regengewölk zerstreut. Kontinuierlich entwickelte sich das Schiesswesen weiter– heuer feiert der ZKSV sein 125-Jahr-Jubiläum mit zahlreichen Anlässen.

Mehr Frauen könnten aktiv werden

Präsident Heinz Hunziker Bild: Matthias Jurt

Der ZKSV vereint zehn Gewehr- sowie fünf Pistolenvereine und zählt zurzeit 1245 Mitglieder. Im Kanton Zug befinden sich fünf verschiedene Schiessstandorte. Vor allem der Spitzensport sei gut abgedeckt, führt Heinz Hunziker, der seit 2019 als Präsident amtet, aus:

«Momentan haben wir 16 Athletinnen und Athleten. Junge Talente können adäquat gefördert werden.»

Aktuarin Zuzana Jung Bild: Matthias Jurt

Im Breitensport gäbe es dagegen eher ein Manko, konstatiert Zuzana Jung, die im Kantonalvorstand als Aktuarin arbeitet: «Viele Junge leisten heute keinen Militärdienst mehr, dadurch werden weniger Schützinnen und Schützen ausgebildet.» Dies merke man auch etwa an den Feldschiessen, wo in früheren Jahren deutlich mehr Schützinnen und Schützen vertreten gewesen seien.

Das Engagement der Frauen sei jedoch ausbaufähig, betont Hunziker: «Leider sind in unseren Vereinen nur wenige Schützinnen aktiv. Dabei habe ich bereits vermehrt beobachtet, dass Frauen begeisterungs- und äusserst lernfähig sind, was in hervorragenden Schiessleistungen mündete.» Laien seien ausserdem jederzeit willkommen, unter der Obhut eines Schützenmeisters mit angemessener Betreuung ihr Glück auf die Zielscheiben zu versuchen, versichert der Präsident Heinz Hunziker mit einem Zwinkern.

Korrekter Umgang ist elementar

In den meisten Schweizer Haushalten befinden sich aufgrund der Wehrpflicht Waffen. «In unseren Vereinen ist jedem bewusst, dass Gewehre und Pistolen in erster Linie Waffen bleiben», unterstreicht Jung. Negative Schlagzeilen von Schiessunfällen seien für das Image der Schützenvereine Gift:

«Diese seltenen Einzelfälle von wenigen Dummen machen unsere grossen Sicherheitsbemühungen, die täglich aktiv gelebt werden, zunichte.»

Hunziker erläutert, dass die scharfen EU-Sicherheitsrichtlinien zum Umgang mit Waffen selbstverständlich eingehalten würden: «Jungschützen müssen beispielsweise bis zum letzten Kurs ihre Gewehre im Schiessstand lassen und dürfen diese nicht nach Hause nehmen.»

Heinz Hunziker bedauert das politisch bescheidene Interesse am Schiesssport: «Mir fehlt das repräsentative Element – an heimatverbundenen Wettkämpfen wie dem Morgartenschiessen sind oft nur wenige bis gar keine Politikerinnen und Politiker vertreten. Ich frage mich, inwiefern man da überhaupt noch hinter dieser Tradition steht.»

Impression vom Morgartenschiessen 2021. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021)

Generationen lassen sich verbinden

Er beobachte schon seit dem Attentat im Zuger Regierungsgebäude 2001 diesen Umbruch. In Schützenvereinen werde die Kameradschaft kultiviert und Brücken zwischen den Generationen geschlagen, finden Hunziker und Zuzana Jung. «Es gibt über 80-Jährige, die treffsicher schiessen wie eh und je und den jüngeren Semestern wertvolle Tipps geben. Nach dem Schiessen wird dann die Geselligkeit gepflegt und gemeinsame Anlässe geplant», meint Hunziker.

Für die Zukunft wünscht sich Jung, dass Wettkämpfe mit jahrhundertealter Tradition wie das Morgarten- oder das Rütlischiessen nicht mehr schubladisiert und als veraltet hingestellt werden, sondern wieder mehr Beobachtung und Beteiligung geniessen.

Das Morgartenschiessen ist ein Traditionsanlass. Bild: Stefan Kaiser (15. November 2018)

