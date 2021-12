Kanton Zug Der Seniorenverband will stärkeren politischen Einfluss nehmen Der Kantonale Seniorenverband Zug richtet sich neu aus. Zunächst gilt es allerdings, eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten zu finden. 17.12.2021, 16.57 Uhr

Der Kantonale Seniorenverband (KSVZ) feiert sein 30-jähriges Bestehen – und nimmt dies laut einer Mitteilung zum Anlass für eine Neuausrichtung. Der KSVZ will seine bewährten Aktivitäten, wie beispielsweise die jährlichen Publikumsveranstaltungen, beibehalten. Zusätzlich will er seine politischen Aktivitäten verstärken, «sei es durch vermehrte Mitarbeit in kantonalen und gemeindlichen Gremien oder durch die Durchführung von generationenübergreifenden Polittalks zu aktuellen Themen».