Kanton Zug Der Tanz in all seiner Vielfalt findet im Kanton wieder Einzug Wenn Tanz als Kunstsparte in allen möglichen Variationen und Ausführungsarten von vielen bewegungsbegeisterten jungen Menschen praktiziert wird, dann ist Young-Dance-Zeit.

Szene aus dem Eröffnungsakt von Young Dance 2019 im Theater Casino Zug. Archivbild: Stefan Kaiser

Die siebte Ausgabe dieses mehrtägigen Festivals steht nun vor der Tür. Im Rahmen von über einem Dutzend Veranstaltungen an diversen Spielstätten, in verschiedenen Gemeinden und Kantonen wird eingeladen, unsere Lebenswelt neu zu entdecken und in einen aktiven Dialog mit unserer Umwelt zu treten.

Nach einer coronabedingt angepassten Ausgabe 2021 kehrt das Festival nun ins Theater zurück und bietet damit wieder beeindruckende Bühnenerlebnisse: tanzende Körper im poetischen Zusammenspiel mit digitaler Technologie. Oder ein von japanischen Märchen inspiriertes Stück, das sich an ein Publikum ab sechs Jahren richtet. Natürlich tritt Young Dance wie gewohnt auch im öffentlichen Raum des Kantons Zug mit faszinierenden Performances in Aktion.

Das Festival findet vom 21. September bis 2. Oktober statt und richtet sich an Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Familien und eine grosse Vielfalt an Zugängen zum Tanz und zur eigenen Kreativität. Alles, was man über Young Dance 2022 wissen muss, ist nachzulesen unter www.youngdance.ch. (fae)