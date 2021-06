Zuger Kiesreserven reichen noch neun Jahre aus

Kanton Zug Die Kiesreserven reichen angeblich noch neun Jahre aus Im Jahr 2020 wurde unterdurchschnittlich viel Kies abgebaut. Das ist laut der Baudirektion auch auf den höheren Anteil an aufbereitetem Material zurückzuführen. 24.06.2021, 11.41 Uhr

Blick in eine Kiesgrube in Neuheim.



Bild: Maria Schmid (27. Juli 2020)

(bier) Im Jahr 2020 bauten sämtliche Kieswerke im Kanton Zug rund 290'000 Kubikmeter Kies in den Zuger Abbaustellen ab. Diese Abbaumenge liegt laut einer Mitteilung der Baudirektion wie schon in den Vorjahren unter dem mehrjährigen Durchschnitt von 452'000 Kubikmeter Kies. Der Kiesumsatz im Kanton Zug belief sich im vergangenen Jahr auf 594'000 Kubikmeter. Der Import von Kies in den Kanton Zug betrug im Jahr 2020 rund 41 Prozent des gesamten Kiesumsatzes und der Anteil der Exporte etwa 30 Prozent. Daraus resultiert wie schon in den beiden Vorjahren ein Importüberschuss.