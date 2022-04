Heizungsersatz: Das sagen die Zuger Parteien

Kanton Zug Die Mehrheit der Parteien wünscht, dass die Regierung den Wechsel zu erneuerbaren Heizsystemen befeuert Ausser FDP und SVP lehnen die Parteien die Minimallösung des Regierungsrats ab und folgen dem weitergehenden Vorschlag der Kommission. Zudem wurde die Vernehmlassungsfrist von vier Wochen als zu kurz und «nicht zielführend» kritisiert. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 05.04.2022, 16.00 Uhr

Sollen möglichst bald durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt werden: fossilbetriebene Heizungen. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Öl- und Gasheizungen schaden der Umwelt. Im Kanton Zug sind sie für fast einen Drittel aller CO 2 -Emissionen verantwortlich. Deswegen unterstützt die öffentliche Hand Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer finanziell, die eine mit erneuerbaren Energien betriebene Heizung einbauen möchten.

Anders als in der übrigen Schweiz zahlte in Zug während der letzten Jahre aber nicht der Kanton, sondern die Gemeinden entsprechende Förderbeiträge – ausser in Risch, Neuheim und Walchwil. Seit Anfang 2022 ist der Kanton dafür zuständig. Noch immer jedoch halten mit fossilen Energien betriebene Heizungen zwei Drittel der Gebäude im Kanton Zug warm.

Den Wechsel stärker ankurbeln soll das Zuger Energiegesetz, das zurzeit überarbeitet wird. Kürzlich endete eine weitere öffentliche Vernehmlassung, diesmal mit dem Schwerpunkt auf dem Heizungsersatz. Einig sind sich die politischen Parteien, die angefragten Verbände und Gemeinden lediglich darin, dass bei einem Heizungswechsel erneuerbare Energien zwingend berücksichtigt werden müssen. Die Frage ist, wie das geschehen soll.

Zwei Varianten für mehr umweltfreundliche Heizungen

Zur Diskussion stehen – vereinfacht gesagt – zwei Varianten. Die erste Variante verpflichtet die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer bei einem Heizungswechsel zum Einbau eines mit erneuerbaren Energien betriebenen Systems. Allerdings nur dann, wenn dessen Kosten niedriger sind als die fossile Alternative – was aber gemäss Bericht des Regierungsrates dank der Fördergelder der Fall sein wird.

Die Mehrheit der vorberatenden Kommission entschied sich für diese von ihr vorgeschlagene Variante 1. Sie wurde von einem Energieberatungsunternehmen berechnet.

Die zweite Variante verlangt beim Heizungswechsel lediglich einen Mindestanteil von zehn Prozent erneuerbarer Energie – und nur in «ungenügend gedämmten Bauten». Alternativ kann die Energieeffizienz im gleichen Umfang verbessert werden, beispielsweise durch den Ersatz der Fenster. Variante 2 ist in 13 Kantonen bereits in Kraft und führt in diesen bei acht von zehn Fällen zu einem Wechsel auf ein erneuerbares Heizsystem.

Anders als dort soll diese Variante in Zug nicht nur für Wohn-, sondern auch für Nichtwohnbauten gelten. Der Regierungsrat empfiehlt Variante 2.

Je nach Variante sollen die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer für den Heizungsersatz Fördergelder von insgesamt bis zu 4,4 Millionen Franken pro Jahr erhalten.

Die Mitte und die GLP bemängeln Schlupflöcher

Alle Parteien – ausser FDP und SVP – sprechen sich für Variante 1 aus. In ihren Stellungnahmen zur Vernehmlassung zerpflücken sie die Argumente des Regierungsrates für Variante 2.

So sind sie etwa nicht damit einverstanden, dass nur Varianten 1 vom Regierungsrat als «Pflicht» bezeichnet wird. Faktisch handle es sich auch bei Variante 2 sehr wohl um ein Obligatorium, da die Vorgabe von zehn Prozent erneuerbarer Energien beim neuen Heizsystem keine Ausnahmen zulasse. Nur bei der Umsetzung bestehe Flexibilität, die – gemäss Die Mitte und GLP –

«jedoch in einer Vielzahl gar nicht zu einem Ersatz des fossilen Heizsystems führt».

Die Mitte und GLP monieren zudem ein Schlupfloch der Variante 2. Dieses Schlupfloch erlaube, dass bei «einem grossen Anteil» des Zuger Gebäudeparks weiterhin fossile Heizungen eingebaut werden könnten. Möglich sei dies, da etwa LED-Beleuchtung und effizientere Haushaltsgeräte als Kompensation geltend gemacht werden könnten – obwohl diese nichts mit der Heizung an sich zu tun hätten.

Das verbindliche Ziel «Netto-Null bis 2050» des Bundes und des von der Schweiz unterzeichneten Pariser Klimaabkommens sei im Zuger Gebäudepark mit Variante 2 nicht zu erreichen. Auch SP, ALG und WWF verweisen auf diese Ziele.

Fast alle Parteien widersprechen bezüglich Kosten und Wirkungsgrad

Der Regierungsrat argumentiert, dass Variante 2 günstiger als Variante 1 sei, da der Verwaltungsaufwand geringer ausfalle. Einige Parteien hingegen kritisieren, dass der Regierungsrat in seinem Bericht dafür keinerlei Belege liefert (ALG, SP, WWF). Die Einschätzung des Regierungsrats entspreche sogar genau dem Gegenteil der Annahmen des erwähnten Energieberatungsunternehmens (Die Mitte, GLP).

Der Regierungsrat geht weiter davon aus, dass bei Variante 2 wie erwähnt acht von zehn alten Öl- und Gasheizungen durch erneuerbare Systeme ersetzt werden. Anders sehen es Die Mitte und GLP: Sie stufen dies als zu optimistisch ein und bemerken, dass laut dem erwähnten Energieberatungsunternehmen diese Zahl nur mit sehr hohen Förderbeiträgen zu erreichen sei. Der WWF mahnt, dass in der Stadt Luzern 2019 unter einer ähnlichen Regelung wie Variante 2 nur vier von zehn Heizungen umgerüstet wurden.

Auch grundsätzlich gab die Vernehmlassung zu reden: Alle Parteien, ausser FDP und SVP, bemängelten die zu kurze Vernehmlassungsfrist von vier Wochen – notabene zwei davon in den Sportferien.

Dies sei, so etwa Die Mitte und GLP, «angesichts der Tragweite und Komplexität des Geschäfts» für sie «nicht zielführend».

Allerdings waren es Die Mitte und die Linke, welche im Kantonsrat letztes Jahr durchgesetzt haben, dass das Geschäft aufgrund des abgelehnten nationalen CO 2 -Gesetzes erst später beraten würde – entgegen der Meinung der Ratsminderheit, welche betonte, dass es eile.

FDP und SVP sprechen sich für die vom Regierungsrat empfohlene Variante 2 aus. Sie beinhalte kein Verbot und führe zu einem niedrigeren Verwaltungsaufwand. Ausserdem operiere sie mit «Anreizen und bekannten Abläufen» (FDP). Ein «entscheidender Vorteil» der Variante 2 sei zudem die Erweiterung des betroffenen Gebäudeparks von Wohnbauten auch auf Nichtwohnbauten (SVP).

Verbände uneins, kleinere Gemeinden dafür

Auch bei den Verbänden gibt es keine klare Mehrheit: Rund die Hälfte der befragten Verbände spricht sich für Variante 1 aus, neben dem WWF etwa das Bauforum Zug oder die Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie. Die andere Hälfte präferiert Variante 2. Dazu zählt der Baumeisterverband Zug, die Zuger Wirtschaftskammer und die Gruppe Zuger Generalunternehmer.

Auf den ersten Blick klarer ist das Bild bei den Gemeinden: Die Mehrzahl von ihnen spricht sich für die vom Regierungsrat favorisierte Variante 2 aus. Nur Neuheim verzichtete auf eine Stellungnahme. Interessanterweise sprechen sich jedoch die drei bevölkerungsstärksten Gemeinden, die Stadt Zug sowie Baar und Cham, mit der Variante 1 für den weitergehenden Vorschlag aus.

Insgesamt sind sich also sowohl Parteien als auch Verbände uneins über das Wie des Heizungswechsels. Einzig bei den (kleineren) Gemeinden gibt es eine klare Mehrheit.

Der Regierungsrat überwies das Geschäft vor wenigen Tagen nochmals an die Kommission. Zur Debatte in den Kantonsrat kommt es im Juni. Man darf gespannt sein, wie die Teilrevision zu diesem Zeitpunkt ausschauen wird.

Der Regierungsrat bleibt bei seiner Meinung Vergangene Woche reagierte die oberste Exekutive des Kantons in einem neuen Bericht zu den Stellungnahmen. Sie hält an Variante 2 fest, da diese zu einer interkantonalen Harmonisierung der Energievorschriften beitrage. Variante 2, die weitgehend den Mustervorschriften der kantonalen Energiedirektoren entspricht, sei mittlerweile vielen Involvierten bekannt. Deswegen könne der Vollzug – vor allem durch die vorhandenen Hilfsmittel – «problemlos» gewährleistet werden. Gegen Variante 1 spreche, dass sie noch in keinem Kanton in Kraft sei. Deswegen könne man über den Vollzugsaufwand nur spekulieren. Man erwarte aber einen «erheblichen Zusatzaufwand» für die Gemeinden. Die Auswertung der Vernehmlassung habe gezeigt, dass die Vorlage recht komplex sei und noch Missverständnisse bestünden, erklärt Baudirektor Florian Weber auf Anfrage weiter. «Der Regierungsrat empfiehlt Variante 2, weil sie sich in vielen Kantonen, darunter auch Luzern, Obwalden, Nidwalden und neu auch Schwyz, bestens bewährt hat und grosse Wirkung zeigt. Der Aufwand ist gering, nicht nur für Gemeinden, sondern auch für Hauseigentümerschaften.» Seit Anfang Jahr unterstütze der Kanton Zug aktiv die Förderung des Heizungsersatzes, ergänzt Weber und betont: «Die Nachfrage nach Fördergeldern ist riesig. Das zeigt: Die Zugerinnen und Zugern stellen dank der positiven Anreize auf erneuerbare Energien um. Verbote braucht es somit nicht.»

