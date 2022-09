Kanton Zug Die Raiffeisenbanken Hünenberg und Risch-Rotkreuz sollen fusionieren Der Zusammenschluss ist für nächstes Jahr vorgesehen, das letzte Wort haben die Mitglieder. Was würde dieser Schritt für die Belegschaft, die beiden Bankstandorte und die Bankomaten in den Gemeinden bedeuten? Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 22.09.2022, 11.26 Uhr

Die Raiffeisenbank Hünenberg. Bild: Maria Schmid (20. September 2022)

Zwei weitere Raiffeisenbanken im Kanton Zug wollen sich zusammenschliessen. Darüber werden die Mitglieder der Banken Hünenberg und Risch-Rotkreuz im März 2023 befinden. In den nächsten Wochen werden die jeweiligen Verwaltungsräte und Bankleitungen sie an Informationsveranstaltungen über die Absichten unterrichten.

Diese Fusionspläne waren dem Verband der Zuger Raiffeisenbanken im Frühjahr 2022 noch unbekannt. Jedenfalls sagte dessen Präsident Michael Iten anlässlich der Präsentation der Vorjahreszahlen gegenüber unserer Zeitung, dass der Verband keine Kenntnis davon habe, dass sich daran etwas ändern soll.

Angeblich kein Abbau trotz Synergien

Laut dem Verwaltungsratspräsidenten der Raiffeisenbank Hünenberg Sepp Huwyler sei der Zeitpunkt für eine Zusammenführung angesichts des schwierigen Zinsumfelds und steigender Vorgaben der Finanzmarktaufsicht ideal. In mehreren Bereichen könnten die Arbeiten an einem Standort konzentriert werden. Er nennt als Beispiele Compliance, Risikokontrolle, Geldwäscherei und Kreditabwicklung. Dadurch würde mehr Zeit für die Kundenberatungen freiwerden, ist Huwyler überzeugt.

Die Raiffeisenbank Risch-Rotkreuz. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 20. September 2022)

Heisst das im Umkehrschluss, dass im Fall einer Fusion Stellen wegrationalisiert werden? Anscheinend nicht. In einer Mitteilung der Banken von Mitte September steht, dass die Standorte in Hünenberg und Rotkreuz mit den jeweiligen Arbeitsplätzen erhalten bleiben würden. Sepp Huwyler präzisiert, dass man alle bisherigen 30 Mitarbeitenden weiterbeschäftigen würde.

Neuer Chef wohl aus Rotkreuzer Belegschaft

Ebenfalls aus bestehenden Kräften soll die künftige Bankleitung bestehen. Wie genau deren Zusammensetzung aussieht, wollen die Bankverantwortlichen erst an den kommenden Orientierungsversammlungen bekanntgeben. Dem Vernehmen nach soll der künftige Chef dem aktuellen Team in Rotkreuz entstammen.

Klar ist, dass die bisherigen Bankleiter Walter Schwarzentruber (Risch-Rotkreuz) und Hanspeter Hasler (Hünenberg) diese Veränderung nicht mitmachen werden: Ihnen steht laut Sepp Huwyler die Pensionierung bevor.

12'000 Kundinnen und Kunden

Die abtretenden Chefs hinterlassen wie allerorts in der Raiffeisengruppe stark gewachsene Finanzhäuser. Die Banken Hünenberg und Risch-Rotkreuz weisen per 30. Juni 2022 zusammengezählt eine Bilanzsumme von rund 978 Millionen Franken aus. Ihnen gehören fast 12’000 Kundinnen und Kunden an.

Jene würden von der Fusion «nichts merken», ist der Hünenberger Verwaltungsratspräsident Huwyler überzeugt. Die bisherigen Bankomaten würden erhalten und die jährliche Mitgliederversammlung wie gewohnt in beiden Gemeinden durchgeführt werden.

Keine Raiffeisenbank Ennetsee

Seit längerem bilden zahlreiche Raiffeisenbanken im Kanton Zug Verbünde: Zug, Baar und Walchwil; Cham und Steinhausen; Menzingen und Neuheim sowie Unterägeri in der Genossenschaft Ägerital-Sattel.

Warum plant man in Hünenberg und Rotkreuz nicht gleich eine Fusion mit Cham-Steinhausen, zum Beispiel zur Raiffeisenbank Ennetsee? «Das ist nie zur Debatte gestanden», sagt Sepp Huwyler und erklärt: «Die Banken in Hünenberg und Rotkreuz haben ähnliche Voraussetzungen. Sie sind vergleichbar von ihrer Grösse und der auf Eigenständigkeit ausgerichteten Kultur her.»

