Kanton Zug Die Schulen bleiben trotz Ausbreitung der aggressiven Virusmutation offen Im Kampf gegen Corona wird der Ruf nach erneuten Schulschliessungen immer lauter. Wegen negativer Folgen für die Schuljugend raten Fachleute jedoch vehement davon ab. Cornelia Bisch 21.01.2021, 05.00 Uhr

Sowohl die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) als auch die Swiss National Covid-19 Science Task Force (STF) empfehlen, auf ein Verbot des Präsenzunterrichts zu verzichten. Gemäss Beschluss des Bundesrates an seiner Sitzung vom 20. Januar bleibt die Entscheidungsgewalt darüber bei den Kantonen.

Auch im Hünenberger Schulhaus Ehret A wird weiter unterrichtet. Bild: Maria Schmid (11. November 2020)

«Für die Zuger Schulen bleibt die Lage unverändert», sagte Bildungsdirektor Stephan Schleiss im Anschluss an die Medienkonferenz des Bundesrats. «Im Kanton Zug bleiben die Schulen der obligatorischen Schulzeit, inklusive Sekundarstufe I sowie die Schulen der Sekundarstufe II beim Präsenzunterricht.» An der Durchführung der «Sportwoche light» der gemeindlichen Schulen mit reduziertem Angebot in der ersten Ferienwoche werde festgehalten.

Kinderärzte plädieren für offene Schulen «Kinder und Jugendliche sind keine Treiber der Pandemie», schreibt die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie in ihrem jüngsten Newsletter vom 19. Januar. «Generelle Schulschliessungen sind ein untaugliches Mittel zur Kontrolle der Pandemie, verursachen aber auf jeden Fall Kollateralschäden für Bildung und Gesundheit der jüngsten Generation.» Neue Daten bestätigten bisherige Untersuchungen, dass sich Kinder gleich häufig oder seltener mit Covid-19 infizierten, das Virus aber deutlich seltener auf andere Menschen übertragen würden als Erwachsene. Dies gelte auch für die in Grossbritannien dominante «Variant Of Concern», die aggressivere Mutation also. «Schulschliessungen sind nicht eine ‹ultima ratio› im Kampf gegen Covid-19, sondern scheinen nach bisherigen Erkenntnissen unwirksam zu sein», führt die Gesellschaft weiter aus. «Wir ersuchen die zuständigen Behörden, sich im Interesse der Gesundheit und Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen von der verfügbaren Evidenz und nicht von kurzfristigen Verunsicherungen leiten zu lassen und unterstützen die Einschätzung führender Bildungsexperten.»





Pädagogische und sozialpsychologische Überlegungen würden deutlich gegen eine Schliessung beziehungsweise Fernunterricht sprechen. «Die Schule ist ein stabiler Ort in turbulenter Zeit. Zudem müssen im Fernunterricht die Ziele tiefer gesteckt werden», betonte Schleiss. Die Bildung leide massiv. Darüber dürfe man einfach nicht hinwegsehen.

EDK zeigt Massnahmen auf

Diese Einschätzung teilt auch die EDK. Mit Schreiben vom 11. Januar 2021 hatte der Bundesrat die Konferenz ersucht, die Massnahmen zur Verhinderung von Ansteckungen in Schulen zu dokumentieren sowie Alternativen zu einem vollständigen Verbot des Präsenzunterrichtes an den Sekundarstufen I und II zu beschreiben. Dieser Bitte kam die Konferenz ausführlich nach.

Dabei stützt sich die EDK auf wissenschaftliche Beratungsgremien und die kantonsärztlichen Dienste. Es seien Massnahmen zur Senkung der Übertragungen wie Hygienevorschriften, Maskenpflicht, Lüften von Schulzimmern, räumliche und technische Massnahmen durchgeführt worden, heisst es im Bericht der Konferenz. Zur Unterbrechung der Ansteckungsketten gebe es Quarantänevorschriften, punktuelle Klassen- beziehungsweise Schulschliessungen oder die lokale Durchführung von flächendeckenden Schnelltests. Um Kontakte zu reduzieren, seien die Personenzahlen auf dem Schulareal reduziert, Schulzeiten und Pausen gestaffelt, Unterrichtsmodelle angepasst und Klassen verkleinert worden. Diese Massnahmen könnten bei Bedarf sogar noch intensiviert werden.

«Die Schulen auf allen Stufen sind heute aufgrund ihrer strengen Schutzkonzepte Orte von hoher Sicherheit», führt die EDK in ihrem Bericht weiter aus. Viele Familien befänden sich in einer schwierigen Situation. Wirtschaftliche Unsicherheit und psychische Belastungen schlügen sich auf die Situation der Kinder und Jugendlichen nieder.

«Die Schule nimmt nicht zuletzt mit schulpsychologischen und integrativen Angeboten eine wichtige Rolle ein.»

Wenn über Schulschliessungen nachgedacht werde, dann seien neben den epidemiologischen weitere Faktoren in Rechnung zu stellen, stellt Bildungsdirektor Stephan Schleiss klar. So sei es zum Beispiel nicht verboten, sich die Aufgaben unserer Kinder und Jugendlichen in der Zukunft auszudenken: Ungelöste Fragen in Sachen Vorsorge, eine enthemmte Geldpolitik und jetzt auch noch die Coronaschulden. «Wir schöpfen der nächsten Generation ganz schön viel auf den Teller. Im Wissen darum würde es mir noch schwerer fallen, die Schulen zu schliessen.»