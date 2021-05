Kanton Zug Die Schweizer Post dünnt das Angebot sonntags aus – vor allem in den Berggemeinden Die gelben Briefkästen werden ab dem 30. Mai weniger oft geleert. Wer einen Brief in Oberägeri oder in Unterägeri aufgeben will, der muss ins Tal fahren. Marco Morosoli 28.05.2021, 15.00 Uhr

Nicht mehr überall werden Briefkästen so regelmässig geleert wie jener beim Bahnhof in Zug. Bild: Matthias Jurt (28. Mai 2021)

Viele Schweizer regen sich im Ausland oft darüber auf, wie schlecht dort die Post funktioniere, und loben gleichzeitig die Verhältnisse in ihrer Heimat. Bahn und Post sind hierzulande pünktlich, zuverlässig und täglich für die Nutzer da. Ein Spruch, der eine schweizerische Auffassung wiedergibt. Bei der Post gilt das ab dem 30. Mai bezüglich Briefkastenleerungen kaum noch.

Sie führt ein neues Regime bei der Leerung der gelben Briefkästen ein. Das hat die Schweizer Konsumentenzeitschrift «Saldo» in ihrer neusten Ausgabe publik gemacht. Weiter schreibt das Magazin, dass der gelbe Riese in den vergangenen 15 Jahren die Zahl der gelben Boxen von 20'600 Stück auf deren 14'000 abgebaut hat. Die Post begründet das Zurückfahren des Angebots mit dem Verlust an Briefpost. Diese sei seit 2002 um einen Drittel zurückgegangen.

Ein Blick auf den Kanton Zug offenbart, in welchem Umfang der Abbau erfolgt. Den Briefkasten bei der ehemaligen Hauptpost, die derzeit umfassend saniert wird, leert am Sonntag kein Pöstler mehr. An dieser Adresse geht ein A-Post-Brief, der am Samstag nach 9 Uhr eingeworfen wird, erst am Montagabend um 18 Uhr weg. Wer Pech hat und eine Sendung womöglich in eine etwas weiter entfernte Adresse schicken will, muss damit rechnen, dass dieser erst am Mittwoch ankommt. Dass A-Post am Tag darauf beim Empfänger ankommt, ist nicht mehr garantiert. Allenthalben ist am Postschalter zu erfahren, dass dies «in der Regel» so sei.

Am siebten Tag wird im Berg nicht gearbeitet

Ein Augenschein in Baar zeigt ein ähnliches Bild. Dort leert die Post den Briefkasten beim Bahnhof sonntags fortan nicht mehr. Immerhin: Man kann zur Postfiliale an der Dorfstrasse gehen, wo am Sonntag um 16 Uhr ein Mitarbeiter die Briefe einsammelt. Die postalische Tristesse herrscht ab dem 30. Mai auch im Ennetsee. Die Chamer verlieren ihren sonntags bedienten Briefkasten beim Bahnhof. In der Verkehrsdrehscheibe Rotkreuz gibt es diesen Sieben-Tage-Service seit längerem nicht mehr. Gleiches trifft auf die Gemeinde Hünenberg zu.

Hart trifft es auch die Briefe schreibenden Bergler. Es gibt in Ober- wie auch in Unterägeri jeweils einen Briefkasten, der jeden Tag geöffnet wurde, um Einwürfe weiterzubefördern. Ab dem 30. Mai ist das Geschichte. Briefe gehen auch in Ober- und Unterägeri von Samstag bis am Montag um 18 Uhr keine mehr weg. Somit verliert die Gemeinde Oberägeri nach der eigenständigen Postfiliale auch diese Dienstleistung. Menzingen muss ebenso hintanstehen. In Walchwil bleibt es, wie es ist: Die Post bearbeitet Briefe an sechs Tagen pro Woche.

Ein kleiner Lichtblick immerhin: Im Bahnhof Zug leeren die Postmitarbeiter die gelben Briefkästen sonntags jetzt wieder am Schluss ihres Sammelrundgangs. Die Briefkästen am Bahnhof gehören somit zu den 290 in der ganzen Schweiz, die noch am Sonntag eine Postabholung erleben.

Bis Ende Mai konnte bis 17 Uhr beim Briefkasten bei der Postfiliale Laubenhof ein Brief auf den Weg gebracht werden. Ab dem 30. Mai gibt es auch hier Abstriche: Sonntags um 16 Uhr ist bei der grössten Post Annahmeschluss.

Neue Regelung heimlich eingeführt

Wie die Konsumentenzeitschrift «Saldo» schreibt, hat die Post die neue Regelung bis jetzt gar nicht kommuniziert. So ergab eine Stichkontrolle am 27. Mai beim Bahnhof Zug: Von einer Änderung der Zustellung und Abholung ist dort noch nichts zu sehen.

Es dürfte spannend sein, wie Rechtsmittelfristen zu halten sind. Da müssen die Betroffenen sich am besten einen Plan zurechtlegen, wo der wichtige Datumsstempel noch zu erhaschen ist. Auch Briefeschreiber, die zu Geburtstagen jeweils mit der Zuverlässigkeit der Post rechneten, sind gut beraten, neue Strategien zu entwickeln, damit ihre Liebsten nicht enttäuscht sind.