Kanton Zug: Die Skisaison beginnt – im Raten öffnet

Winter Auf die Piste, fertig, los: Der Skilift im Raten in Oberägeri wird eröffnet Bei Familien ist das Oberägerer Skigebiet besonders beliebt – schneit es weiter, wird es bereits am Mittwoch in Betrieb genommen.

Dicke Flocken schweben durch die Luft, die Geräusche sind gedämpft und eine feine Schicht Schnee überzieht die Landschaft sogar in tieferen Lagen. Passend zur Adventszeit hält der Winter Einzug – auch im Kanton Zug. Besonders in höher liegenden Gemeinden wie Ober- und Unterägeri sowie Menzingen ist einiges liegen geblieben. Prognosen nach wird die Woche von Niederschlägen durchzogen sein. Zur Freude der hiesigen Skiliftbetreiber. Der Skilift im Raten etwa öffnet den Betrieb ab Mittwoch; vorausgesetzt es schneit weiter. Präsident des Skigebiets Jürg Rogenmoser erklärt:

«Üblicherweise bereiten wir alles auf Ende November vor, sodass wir bei genügend Schnee sofort starten können. Ein Saisonbeginn im Dezember ist früh, das freut uns natürlich.»

Der Skilift Raten ist bereit für die Wintersaison. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Damit die Pisten befahrbar sind, brauche es 30 bis 40 Zentimeter Schnee. In den letzten Jahren sind die Saisons deshalb ganz unterschiedlich ausgefallen. So gab es auch Vorjahre, in denen es zwar bereits im Dezember genug Schnee hatte für offene Pisten, doch dann floppte der Betrieb zwischen Weihnachten und Neujahr, weil der Schnee schmolz oder zu matschig wurde. «Das wechselnde Wetter sind wir uns gewöhnt. Da wir auf einer Höhe von gut 1000 Metern liegen, kommt es immer wieder vor, dass es in den Schnee regnet oder er wegen des Föhns abschmilzt», schildert Rogenmoser.

Herrlich winterlich ists auf dem Raten. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Immerhin: Letzte Saison war der Betrieb 72 Tage lang geöffnet. Rogenmoser freut sich:

«Das war eine tolle Saison. Wenn die aktuelle genauso gut ausfällt, sind wir mehr als zufrieden.»

Auch andere Skilifte machen sich bereit. Der Skilift Nollen in Unterägeri hat jeweils offen, wenn die Schulkinder freihaben, in der Schulzeit beispielsweise am Mittwochnachmittag und Wochenende. Gemäss Betriebsleiter Ruedi Hanhart ist aber noch offen, ob der Saisonstart schon am Mittwoch erfolge. «Das kommt auf das Wetter drauf an.» Auf 700 Metern sei das Schmelzrisiko höher.

Zehn bis 15 Teilzeitmitarbeitende beschäftigt

Am Mittwoch also soll der Betrieb im Raten losgehen. Ob am Donnerstag und Freitag geöffnet sein wird, steht noch offen. Am Wochenende aber soll das Zuger Skigebiet für alle Schneesportbegeisterten offen stehen. Sobald definitiv genug Schnee liegt, ist der Lift sieben Tage die Woche offen. Solange es nicht schneit, können die Skifahrerinnen und Skifahrer dort auch dem Nebel entkommen. Jürg Rogenmosers Wunsch für die anstehende Saison? Über Weihnachten und Neujahr soll genug Schnee liegen. «Dann ist für uns Hochsaison», schildert er.

Der Pistenbully ist startklar. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Der Skilift im Raten wird laut Rogenmoser von ungefähr zehn bis 15 Menschen betreut. Alle haben unterschiedliche Funktionen inne und sind nicht fest angestellt. Was den finanziellen Druck nimmt, wie Rogenmoser erklärt: «Je nach Schneeverhältnissen können wir flexibel reagieren und verlaufen bei schlechten Bedingungen auch nicht Gefahr, die Ausgaben nicht stemmen zu können.»

Ein Gebiet für Kinder und Familien

Das Skigebiet im Raten ist ein kleines, aber feines. Ambitionierte Skifahrer werden hier wohl kaum zu finden sein. Jürg Rogenmoser berichtet aus Erfahrung: «Vor allem Familien und Kinder statten uns einen Besuch ab. Auch, weil wir neben der Skipiste eine Schlittelbahn haben. Kleinere Kinder, die nach einer Stunde auf den Ski platt sind, weichen gern darauf aus.»

Auch ein winterlicher Spaziergang auf dem Raten bietet sich an. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Der Winter hält Einzug im Kanton. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

Schlitteln gehört dazu. Bild: Maria Schmid (Oberägeri, 29. November 2021)

In den letzten Jahren zeichnet sich aber noch ein anderer Trend ab, weiss Jürg Rogenmoser. Tatsächlich besuchen auch Erwachsene das Gebiet vermehrt. «Skifahrerinnen und Skifahrer, die entweder schon lange nicht mehr oder noch nie auf der Piste waren, finden den Weg vermehrt nach oben ins Ratengebiet», berichtet er fröhlich. Die leichteren Pisten eignen sich demnach nicht nur für Kinder, sondern auch erwachsene (Wieder-)Einsteiger, wenn es heisst: Auf die Piste, fertig, los.

Infos zu den Skiliften gibt es auf: www.nollenaegeri.ch und www.skilift-raten.ch.

