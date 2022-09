KANTON ZUG Die Standortsuche für die neue Flüchtlingsunterkunft gestaltet sich schwierig Für die ursprünglich in Cham geplante Flüchtlingsunterkunft hat der Kanton auch heute noch keinen Standort gefunden. Bis Frühjahr 2023 soll sie allerdings bezugsbereit sein. Sina Engl Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Bereits 60'000 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der Schweiz angekommen. Bild: Keystone/Pablo Gianinazzi

Platz für 410 Geflüchtete sollte die in Cham geplante Flüchtlingsunterkunft bieten. Bereits im Mai dieses Jahres hatte der Kanton den entsprechenden dreistöckigen Occasions-Modulbau erworben. Dazu waren vom Kanton zwei geeignete Grundstücke evaluiert worden. Eines befindet sich in der äusseren Lorzenallmend in Zug und das andere im Röhrliberg in der Gemeinde Cham.

Doch im Juni zeigte sich: Die Einwohnerinnen und Einwohner von Cham sind vom für das Vorhaben vorgesehenen Standort nicht überzeugt. Über 1000 Unterschriften konnte die SVP bei ihrer Petition gegen den Standort Röhrliberg sammeln.

Die Partei beteuerte damals, dass sie nicht die Notwendigkeit, Flüchtlinge aufzunehmen, bestreiten würde, sie finde den Standort nur grundsätzlich ungünstig. Ähnlich äusserten sich auch andere Parteien. Die Entscheidung gegen den Standort Cham sollte also nichts mit einer Entscheidung gegen eine Flüchtlingsunterkunft an sich zu tun haben.

Um eine langjährige Blockade zu vermeiden, schlug der Chamer Gemeinderat dem Kanton anschliessend einen zweiten Standort vor. Bekannt ist bis heute nur, dass es sich um einen privaten Grund handelt, nicht einen öffentlichen. Auch ein dritter Standort, nämlich in der Nähe der alten Lorze, kam für den Bau in Frage.

Standort bleibt unklar

Stefan Ziegler vom Kantonalen Sozialamt der Direktion des Innern erklärt auf Anfrage, dass momentan weiterhin kein Standort für die geplante Flüchtlingsunterkunft bestätigt werden kann:

«Die Baudirektion geht davon aus, dass sie im Verlauf dieses Monats über mehr Informationen verfügen wird.»

Klar ist, dass der dreistöckige Occasions-Modulbau im Frühjahr 2023 bezugsbereit sein soll.

Stefan Ziegler informiert weiter darüber, dass der Kanton Zug aktuell mit zwei Szenarien plant. Beim Szenarium «Minimal» rechnen die zuständigen Behörden bis Ende 2022 mit 80'000 bis 85'000 Schutzsuchenden in der Schweiz und dementsprechend maximal 1275 Zuweisungen an den Kanton Zug. Beim Szenarium «Maximal» wird bis Ende Jahr mit 120'000 Schutzsuchenden gerechnet und somit mit 1800 Zuweisungen an den Kanton Zug.

Diese Zahlen ergeben sich aus dem Verteilschlüssel, den der Bund Ende April in Kraft setzte. Demnach sollen Geflüchtete gleichmässig auf alle 26 Kantone aufgeteilt werden. Jeder Kanton erhält relativ zu seiner Bevölkerungsgrösse einen gewissen Anteil an Personen mit dem Schutzstatus S.

Rund 800 Schutzsuchende im Kanton Zug

Diesem Schlüssel entsprechend soll der Kanton Zug jeweils 1,5 Prozent aller Schutzsuchenden aufnehmen. Momentan hat der Kanton von den insgesamt 63'022 Schutzsuchenden in der Schweiz 816 Personen aufgenommen (Stand 5. September 2022). Dem Verteilungsschlüssel nach müssten es 899 sein.

Wie sich die Situation weiterentwickelt, kann niemand vorhersagen. Klar ist, auf weitere kantonale Unterkünfte im Kanton Zug kann nicht verzichtet werden. «Für beide Szenarien ist der Modulbau wichtig», so Stefan Ziegler. Der Leiter des Kantonalen Sozialamts erklärt:

«Beim Szenario ‹Minimal› werden wegfallende Plätze kompensiert. Beim Szenario ‹Maximal› soll der Modulbau zudem sicherstellen, dass eine längerfristige unterirdische Unterbringung der Schutzsuchenden vermieden werden kann.»

Wegfallende Plätze könnten zum Beispiel zum Problem werden, wenn Gastfamilien aufgenommene Flüchtlinge nicht länger beherbergen können oder bestehende Mietverträge nicht verlängert werden können.

Was den Standort der neuen Flüchtlingsunterkunft angeht, bleiben weiterhin Fragen offen. Die Baudirektion verspricht, neue Fakten so bald als möglich bekanntzugeben.

