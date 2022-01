Kanton Zug: Drohne liefert Daten aus der Vogelperspektive

Drohne Der Kanton Zug aus der Vogelperspektive – so wird sichtbar, was dem Auge verborgen bleibt Seit Juni 2020 ist im Kanton Zug eine neue Drohne im Einsatz, welche unterschiedlichen Ämtern wertvolle Dienste erweist. Ausgewählte Projekte zeigen: Die moderne Technik birgt grosses Potenzial. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Sie ist leicht, wendig, elegant und leuchtet in Signalorange: Im Juni 2020 hat sich der Kanton Zug unbemanntes Kleinflugzeug – eine Drohne – angeschafft, welches durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten und modernste Technik aufschlussreiche, in mehrfacher Hinsicht verwertbare Daten liefert. Das Amt für Grundbuch und Geoinformation, das Landwirtschaftsamt und das Amt für Wald und Wild zeichnen für die Beschaffung des Fluggeräts gemeinsam verantwortlich, sind sie doch die drei Hauptempfänger der Drohnen-Dienstleistungen.

Drohnenpilot Willy Meyer (links) und LBBZ-Prorektor Raymund Gmünder sind vom Potenzial der Drohne überzeugt. Bild: Andreas Faessler (Zug, 5. Januar 2022)

Das Kleinflugzeug kann zum einen mit einer herkömmlichen Kleinbildkamera für Luftaufnahmen ausgestattet werden. Sie schiesst präzise, senkrechte Luftaufnahmen. Damit können unter anderem Orthofotos (entzerrte Luftbilder), 3D-Oberflächenmodelle oder fotorealistische 3D-Ansichten erstellt werden. Mit einer Multispektralkamera lässt sich zum anderen der Vegetationszustand sichtbar machen, oder es werden thermische Bilder erstellt, welche Eigenheiten des untersuchten Bereiches zutage bringen, die fürs Auge nicht sichtbar sind.

Das 3,7 Kilogramm leichte Fluggerät des Typus Wingtra One mit einer Flügelspannweite von 125 Zentimetern fliegt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 57 Kilometern pro Stunde auf einer Mindesthöhe von 55 Metern. Bereits sind mit der neuen Drohne zwei grössere Projekte durchgeführt worden. Im vergangenen Jahr flog sie ein rund 28 Quadratkilometer grosses Gebiet über der Gemeinde Menzingen ab, um die periodische Nachführung zu ermöglichen. «Besonders anspruchsvoll dabei war die dortige Topografie», erklärt Drohnenpilot Willy Meyer dazu.

«In hügeligen Gebieten mit Steilhängen, vor allem, wenn sie noch bewaldet sind, ist es aufwendiger, exakte Vermessungswerte zu erhalten.»

Doch die Mission ist geglückt: Nicht nur ist ein hochaufgelöstes Luftbild der Region entstanden; aus den gelieferten Daten lassen sich per leistungsstarker Software je nach Bedarf auch diverse Auswertungen aus den Aufnahmen tätigen, die für unterschiedliche Ämter von grossem Nutzen sein können. Das Luftbild 2021 Menzingen ist unter www.zugmap.ch für die Öffentlichkeit einsehbar.

Zustandsberichte über die Gesundheit der Vegetation

Technisch auf andere Weise komplex war ein weiteres Projekt: Auf dem Gutsbetrieb des landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums (LBBZ) Schluechthof in der Chamau wurde die Drohne über einen Zeitraum von mehreren Monaten wiederholt eingesetzt, um Wachstum und Entwicklung von unterschiedlichen Maissorten zu verfolgen und allgemeine Schäden sowie durch diverse Einflüsse verursachte «Schwachstellen» in den Feldern zu lokalisieren. Raymund Gmünder, Prorektor LBBZ, ist sehr zufrieden mit dem Resultat.

«Die daraus erfolgten Erkenntnisse sind sehr aufschlussreich und helfen, den Anbau künftig zu optimieren.»

Die Multispektralkamera hat beispielsweise aufgezeigt, welche Bereiche im Feld weniger gut wachsen als andere – und warum. Ein in den Auswertungen tiefrot erscheinender Bereich ist von durch Krähen verursachte Schäden betroffen. Ein anderer ebenfalls roter weist im Untergrund einen zu hohen Feuchtigkeitsgrad auf.

Die Daten können sogar dahin gehend ausgewertet werden, dass sie offenlegen, wo zu viel Dünger aufgetragen worden ist respektive wo man solchen einsparen kann, weil die Pflanzen bereits genug Nährstoffe haben. Moderne Landmaschinen lassen sich im Anschluss mit den eruierten Daten programmieren und setzen jeweils nur die nötige Menge an Düngemitteln oder Pestiziden ab, um den Boden nicht unnötig zu belasten und somit auch Kosten einzusparen.

Hier geht's zu einem Beispiel. Quelle: ZugMap

Selbst die Fahrlinien der Landmaschinen lassen sich dank solcher Auswertungen besser und schonender planen. Ferner können negative Einflüsse wie Unkrautwucherung, Schädlingsbefall und eine Menge weiterer negativer Faktoren eruiert, ausgewertet und behoben werden.

Technologie mit Potenzial

«Die gelieferten Daten der Drohne haben auch hier Dinge zutage gebracht, welche sonst unentdeckt bleiben würden», merkt Raymund Gmünder an. «Solche Zustandsberichte ermöglichen es uns, gezielt Massnahmen zu ergreifen, um die Landwirtschaft so effizient wie nur möglich zu machen. Diese Technologie birgt grosses Potenzial.» Dies gilt nicht nur für die amtliche Vermessung und Landwirtschaft – auch im Bereich Naturgefahren und bei grossflächigen Bauprojekten sind solche Drohnendaten verwertbar, was im Idealfall ein wesentliches Sparpotenzial an Zeit und somit auch an Kosten mit sich bringt.

Die beiden Projekte dienen nebst der Nutzung der daraus erstellten Luftbild-Auswertungen durch die Fachämter auch der Erfahrungssammlung mit der neuen Technologie. «Die Verwendung der Drohne bedarf möglichst viel Erfahrungswerte, um sie künftig auf unterschiedliche Weise möglichst effizient einzusetzen», sagt Pilot Willy Meyer. Auch er ist überzeugt von den Möglichkeiten des Fluggerätes und der damit verbundenen Software. Der Anschaffung des Gerätes war ein Erfahrungsaustausch mit dem Kanton Schaffhausen vorausgegangen, wo eine Drohne selben Typs bereits länger erfolgreich im Einsatz ist.

