Kanton Zug Ein 50er-Nötli und Falschinformation: Bis Ukraine-Geflüchtete Sozialhilfe erhalten, vergehen teils Wochen Personen aus der Ukraine, die auf ihren Status S warten, dürfen beim Kanton Sozialhilfe beziehen. Das ist manchmal schwieriger, als es klingt – und ein zermürbendes Hin und Her zwischen verschiedenen Amtsstellen. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Offiziell befinden sich etwas mehr als 660 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer im Kanton Zug. Offiziell, das heisst: Was der Kanton in seiner Statistik erfasst. Bei den über 660 Geflüchteten handelt es sich um solche, die bereits den Status S erhalten haben. Es gibt aber viele – freiwillige Helferinnen gehen gar von einem Vielfachen aus –, die auf ihren Status S warten. Teils mehrere Wochen.

Auf dem Crypto-Gelände in Steinhausen haben Freiwillige einen Laden eingerichtet, wo Ukrainerinnen und Ukrainer kostenlos Kleidung, Nahrung oder Hygieneartikel beziehen können – vor allem, weil es ihnen am Geld fehlt. Der Andrang ist gross. Bild: Matthias Jurt (7. April 2022)

Einer von ihnen ist Daniil W.*, der Ukrainer, über dessen Ankunft in Zug unsere Zeitung Anfang April berichtet hat. Er wartet seit sechs Wochen auf den Termin, an dem er sich in einem der Bundesasylzentren (BAZ) für den Status S registrieren lassen kann. In dieser Wartezeit darf er beim Kanton Zug Sozialhilfe beziehen. Klingt einfach. Ist es aber nicht.

Ein Migros-Gutschein und ein 50er-Nötli

Daniil W.s Gastgeber ist der Unterägerer Simon von Wyl. Er hat W. Mitte März bei sich aufgenommen. Gemeinsam mit einer Bekannten versuchte Simon von Wyl fünf Wochen lang, Daniil W. die Sozialhilfegelder zu beschaffen, die ihm zustehen. Es ist eine Geschichte über das Hin und Her zwischen Behörden, über Telefonate und E-Mail-Verkehr mit Vertretern der Direktion des Innern und über widersprüchliche Informationen. Das Folgende ist die Kurzversion.

Anfang April stellte Simon von Wyl den ersten Sozialhilfeantrag für Daniil W. Weil er mehrere Tage nichts hörte, hakte er nach. Und erhielt vom zuständigen Amt die Antwort, sie könnten den Antrag nicht mehr finden. In der Zwischenzeit folgte er einem Rat, bei der Gemeinde Unterägeri Nothilfe zu beantragen. Also vereinbarte er mit dieser einen Termin für den 14. April.

Die Gemeinde sagte den Termin am Morgen des 14. April ab mit der Begründung, sie sei im Falle von Daniil W. nicht für Nothilfe zuständig – zu Recht (siehe Kasten). Die Bekannte von Simon von Wyl bestand aber auf den Termin. Die Gemeinde gab ihr einen Migros-Gutschein über 100 Franken mit.

Wer hat Anspruch worauf? Um den Status S zu erhalten, müssen sich geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer bei einem der sechs Bundesasylzentren (BAZ) anmelden und registrieren lassen. Je nachdem, wo sie sich in diesem Prozess befinden, haben sie unterschiedliche Ansprüche auf finanzielle Unterstützung. Personen ohne Status S, ohne Anmeldung Es gibt Ukrainerinnen und Ukrainer, die in der Schweiz ankommen und sich nicht für eine Registrierung anmelden. Sie dürfen sich hierzulande 90 Tage aufhalten, bevor sie ein Visum oder eine Aufenthaltsbewilligung brauchen. Geraten diese Personen in Notlagen, haben sie – so wie alle ausländischen Personen ohne Schweizer Wohnsitz – Anspruch auf Nothilfe. Diese wird von den Gemeinden ausgerichtet. Personen ohne Status S, mit Anmeldung Es gibt ein Onlineformular, mittels welchem sich Geflüchtete für eine Registration am BAZ anmelden können. Das sind in der Regel Personen, die bei privaten Gastfamilien untergekommen sind. Nach der Onlineanmeldung sind die Personen krankenversichert. Mit der Anmeldebestätigung des BAZ haben sie im Kanton, in dem sie wohnen, Anspruch auf Sozialhilfe. Später erhalten sie einen Termin für die Registrierung. Personen mit Status S Ist die Registrierung erfolgreich, erhalten die Geflüchteten einen S-Ausweis für Schutzbedürftige und werden einem Kanton zugeteilt. Unter anderem haben sie ein Aufenthaltsrecht, können ihre Familien nachziehen und haben Anspruch auf Unterkunft, medizinische Versorgung und Sozialhilfe.

Simon von Wyl, Gastgeber von Daniil W. Bild: zvg

Simon von Wyl rief ein wiederholtes Mal bei der Ukraine-Hotline des Kantons Zug an, die vom kantonalen Sozialdienst betrieben wird. Dort wurde ihm gesagt, es erhalten nur jene Flüchtlinge Sozialhilfe, die einen Status S haben. Das stimmt nicht (siehe Kasten). Zur Überbrückung könne Daniil W. bei den Asyldiensten 50 Franken in bar abholen gehen. Diese würden aber, sobald W. Sozialhilfe erhalte, vom Sozialhilfebetrag abgezogen. Sprich: Die 50 Franken müssten zurückgezahlt werden.

Daraufhin stellte Simon von Wyl am 19. April einen zweiten Antrag auf Sozialhilfe. Tags darauf erhielt er die Information, Daniil W. könne die Sozialhilfe bei der zuständigen Stelle in bar abholen gehen, rückwirkend bis zum Datum seiner Anmeldung beim BAZ am 17. März.

Im Falle von Daniil W. wurde die Sozialhilfe also nach mehreren Wochen doch ausgezahlt. Simon von Wyl nimmt sich jetzt anderer ukrainischer Geflüchteten an, die dasselbe Problem haben. Aber warum ist das überhaupt notwendig? Wir haben nachgefragt bei Christian Murbach, Leiter der Sozialen Dienste Asyl des Kantons Zug. Das Interview erfolgte schriftlich.

Wie nehmen Sie Stellung zu den Vorfällen?

Christian Murbach: Es war organisatorisch eine grosse Herausforderung, innert weniger Tage auf die grosse Zahl an ukrainischen Geflüchteten zu reagieren. Zu Beginn lag der Fokus auf der Hotline, dann auf der Eröffnung von kantonalen Unterkünften. Ebenso mussten wir gewährleisten, dass die Gastfamilien durch die Caritas betreut und deren Gäste ausgezahlt werden. Wir rekrutierten innert weniger Wochen neues Personal und führten es ein – und tun das immer noch.

Christian Murbach, Leiter der Sozialen Dienste Asyl des Kantons Zug. Bild: zvg

Wie kommt es, dass bei der Ukraine-Hotline Informationen falsch wiedergegeben werden?

Wir arbeiten mit einer Datenbank, die den gemeinsamen Wissensstand sichern soll. Es ist möglich, dass einzelne, vielleicht ganz neue Mitarbeitende nicht immer auf dem neusten Stand waren.

Schon Menschen mit Status S hatten Mühe, an ihre Sozialhilfegelder zu kommen. Warum?

Zuerst möchte ich betonen, dass wir zahlreiche Auszahlungen von Beginn weg abwickeln konnten. Wir mussten Anfang April den Ausfall einer erfahrenen Person verkraften. Dadurch entstanden Verzögerungen. Zudem fokussierten wir zuerst auf jene Geflüchteten, die nicht auf die Unterstützung einer Gastfamilie zählen konnten. Jetzt liegt unser Fokus aber stärker auf den Gastfamilien und ihren Gästen. Sie sind mittlerweile bedeutend zahlreicher.

Woran liegt es, dass Menschen mit Status-S-Anmeldung wie Daniil W. durch die Maschen fallen?

Eigentlich sollte niemand durch die Maschen fallen. Die Geflüchteten können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gratis in ein Bundesasylzentrum fahren und sich für den Status S registrieren lassen. Das Staatssekretariat für Migration ist seit Wochen in der Lage, alle Geflüchteten unterzubringen und einem Kanton zuzuweisen, die darauf angewiesen sind. Unsere internen Vorgaben sind klar: Wir richten die Sozialhilfe möglichst unkompliziert aus, indem wir nur ganz wenige Unterlagen prüfen. Gemeinsam mit engagierten Personen, die Menschen unterstützen, die noch keinen Antrag stellen konnten, bin ich sicher, dass die Sozialhilfe alle erreichen wird, die sie benötigen.

Welches sind die Herausforderungen, mit denen sich die Sozialen Dienste Asyl konfrontiert sehen?

Unsere Strukturen sind für total 1300 Flüchtlinge ausgelegt. Ende Februar 2022 befanden sich schon 1344 Asylsuchende und Flüchtlinge im Kanton. Der Zuwachs an Geflüchteten ist nun enorm. Und muss mit einem Zuwachs an Strukturen bewältigt werden. Wir brauchen nebst neuen Mitarbeitenden unter anderem neue Hardware, Lizenzen, Büroarbeitsplätze, Unterkünfte und Prozesse. Dies in wenigen Wochen in Gang zu setzen, ist beispiellos.

*Name von der Redaktion geändert.

