Kanton zug Abstimmung vom 7. März: Eine befristete Steuersenkung verfehle das Ziel, finden die Gegner Rekordüberschuss hin oder her: Eine befristete Reduktion des Steuerfusses von 82 auf 80 Prozent erachten Vertreter der linken Parteien an einer Medienkonferenz als weder förderlich noch gerecht. Vanessa Varisco 05.02.2021, 15.09 Uhr

Vorteile aus einer kantonalen Steuersenkung zögen vor allem diejenigen mit hohem Einkommen. Darüber sind sich die Gegner der befristeten Reduktion, über die am 7. März abgestimmt wird, einig. Gemäss dem von der Regierung vorgeschlagenen Paket würde der Steuerfuss während dreier Jahre von 82 auf 80 Prozent gesenkt. Ausserdem sollen die persönlichen Abzüge erhöht und der Mieterabzug vereinfacht werden. Die Begründung: Steuerzahler sollen in der Coronakrise entlastet werden.

Die bürgerlichen Parteien unterstützen den Vorschlag, eine überparteiliche Allianz auf linker Seite spricht sich dagegen aus. Über die Gründe sprachen Vertreter der Gegner am Freitag an einer virtuellen Medienkonferenz.

Am 7. März wird über die Steuersenkung abgestimmt. Bild : Maria Schmid

(Zug, 3. Februar 2021)

Eine der Befürchtungen: Durch die Steuersenkung werde der interkantonale Steuerwettbewerb angekurbelt. Ausserdem, so Luzian Franzini (Kantonsrat Grüne, Zug), der als Vertreter für den Zuger Gewerkschaftsbund sprach, würden die ohnehin schon hohen Mieten weiter steigen. Gegenargument von bürgerlicher Seite ist, dass durch die Befristung kaum mit einer Mieterhöhung zu rechnen sei. Franzini hingegen sagt:

«Wir gehen nicht davon aus, dass diese Senkung tatsächlich nur drei Jahre gewährt wird.»

Barbara Gysel (Kantonsrätin SP, Zug) griff diesen Faden auf und betonte, dass schon vor der Krise wegen der hohen Überschüsse über eine Steuersenkung diskutiert wurde. «Die befristete Steuersenkung ist eine Mogelpackung», findet sie. Sie ist überzeugt, dass mit dieser befristeten Steuersenkung das Terrain für eine dauerhafte Steuersenkung geebnet werde, obwohl der Kanton Zug im schweizweiten als auch internationalen Vergleich bezüglich tiefer Steuern weit vorne liege.

Wer wenig verdient, profitiert kaum

Entlastend sei eine Reduktion vor allem für Grossverdiener und Vermögende, betont Andreas Lustenberger (Kantonsrat Grüne, Baar). Er sagt: «Jene, die wegen der Coronakrise finanzielle Unterstützung brauchen, erreicht diese Reduktion nicht.» So werde eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 50'000 Franken keine Steuern sparen, und eine mit einem jährlichen Einkommen von 90'000 Franken zahle 500 Franken weniger. Das ist nicht gerecht, findet Lustenberger, da Menschen, die mehr verdienten, auch deutlich weniger zahlen würden mit durch die Steuerreduktion. Er fasst zusammen:

«Eine Steuersenkung ist keine Konjunkturmassnahme.»

Das Argument, die Kaufkraft solle mit der Steuersenkung angekurbelt werden, hält er für fadenscheinig.

Ausserdem soll gerade jetzt vorgesorgt werden, formuliert es Delia Meier, Präsidentin der jungen Alternativen Zug. «Wenn uns diese Pandemie eines gelernt hat, dann dass wir besser präventiv in die Verhinderung einer Krise investieren – was auch günstiger ist –, als jene auf ihrem Höhepunkt stoppen zu wollen», so Meier weiter.

Ein Zeichen für die Zukunft

Die Gegner der Steuersenkung zeigten sich an der Medienkonferenz realistisch. «Die Abstimmung für uns zu entscheiden, scheint kaum möglich», so Luzian Franzini. Aber:

«In der Bevölkerung stossen wir auf Gehör und nehmen wahr, dass eine Steuersenkung eben nicht im Sinne aller ist.»

Barbara Gysel setzt die Debatte in einen grösseren Kontext. So gehe es nicht in erster Linie darum, die Abstimmung zu gewinnen. «Unabhängig davon, ob die Steuersenkung angenommen oder abgelehnt wird, wurde die Grundsatzdiskussion mit der Frage ‹Wie wollen wir künftig mit unseren Finanzen umgehen?› angestossen. Das an sich ist bereits ein Gewinn.»

Dass die Finanzdirektion schon am 4. Februar – rund einen Monat vor der Abstimmung – und nicht wie üblich im April eine Medienmitteilung herausgab, legt Franzini übrigens als gutes Zeichen für die Gegner der Steuersenkung aus. Darin wird prognostiziert, dass der Jahresabschluss voraussichtlich mit rund einer Viertelmilliarde Franken Ertragsüberschuss eingeschätzt wird. Franzini schätzt die frühe Bekanntgabe als «Rühren der Werbetrommel und Verunsicherung der Bürgerlichen» ein.