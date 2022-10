Zug: Der korrekte Umgang mit Elektrorollern und Co.

Kanton Zug Elektroroller und Co. – so sieht der korrekte Umgang damit aus Nebst mietbaren Elektroscootern werden in Zug auch privat erworbene Fahrzeuge wie etwa E-Roller stetig beliebter. Hier sind Fakten und Versicherungstipps zu den Trendfahrzeugen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Die Verkaufszahlen der privat erworbenen Elektroroller steigen kontinuierlich. Auch designmässig hat es offenbar für jeden Geschmack etwas dabei. Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2022)

«Fahren ohne Führerschein.» Mit diesen Worten preist der Geschäftsführer eines Ladenlokals in Bahnhofsnähe seine Produkte an. Elektroroller und E-Trottis stehen im Schaufenster des Ladens – und sie liegen im Trend. Längst nicht mehr nur die mietbaren Scooter der Unternehmen «Tier» oder «Lime», sondern auch privat erworbene. Und manchmal erkennt man die E-Fahrzeuge zunächst gar nicht als solche, etwa dann, wenn ihr Design an eine Vespa, eine Harley-Davidson oder eine Kawasaki erinnert.

Von einem E-Fahrzeug-Boom möchte Vicente Garcia, Geschäftsführer von «trotti.ch», dem Laden in Bahnhofsnähe, nicht reden. Laut ihm steigen die Verkaufszahlen seit einigen Jahren kontinuierlich an, ein deutlicher Trend sei dabei nicht auszumachen. Jedoch meinte ein Luzerner im Rahmen eines Treffens unter Freunden neulich:

«Bei euch in Zug sind die E-Trottis ja ein Riesen-Ding!»

Sichtbar ist der Trend also doch irgendwie.

Bis 20 Stundenkilometer gelten die gleichen Regeln wie für Velos

Dass man die Gefährte ohne Führerschein lenken darf, stimmt gewissermassen. Ab 16 Jahren ist es erlaubt, jene Elektroroller und -trottinetts, die eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 bis 25 Stundenkilometern erreichen, ohne Papiere zu fahren. 14- bis 16-Jährige brauchen hierfür einen Führerschein der Kategorie G oder M, Letzterer ist besser bekannt als «Töffli»-Ausweis.

Für diese Fahrzeuge gelten im Strassenverkehr dieselben Gesetze wie für Velos. Trottoirs sind demnach tabu, ein Helm wird empfohlen, ist aber nicht Pflicht, ein Kontrollschild ebenso wenig.

Sieht aus wie eine Vespa, ist aber keine: Die Elektroroller sind optisch kaum noch von «herkömmlichen», mit Benzin betriebenen Rollern zu unterscheiden. Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2022)

Ist ein Nummernschild erforderlich, muss ein Helm getragen werden

Auch für Garcia machen diese Regelungen Sinn. Eine Helmpflicht befürwortet er nicht, das liege im Ermessen jedes und jeder Einzelnen. «Am Ende ist ein E-Roller oder E-Trotti nicht gefährlicher als Fahrradfahren», so seine Sicht.

Dennoch sei es wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein. «Gerade junge Menschen suchen den Kick, bei denen sollen die Roller möglichst schnell beschleunigen», sagt Garcia. Sie seien es auch, die man am meisten ermahnen müsse, nicht auf dem Trottoir oder zu zweit auf einem Scooter oder ähnlichem zu fahren.

Dass diese «Jungen» auch jene E-Roller fahren dürfen, die bis zu 45 Stundenkilometer schnell werden können, kommentiert Garcia mit:

«Das ist dann schon krass.»

Im Unterschied zu den langsameren E-Fahrzeugen gilt bei diesen jedoch Helmpflicht – wie bei allen anderen, die ein Nummernschild erfordern.

Auch müssen die Fahrerinnen und Fahrer dieser Geräte über einen Führerausweis der Klasse AM (Moped) verfügen. Dieser darf maximal drei Monate vor dem 15. Geburtstag erworben werden. Es gelten also die gleichen Regeln wie für die «herkömmlichen» Mopeds.

Aktuell werden kantonal keine Statistiken geführt

Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Polizei. Bild: PD

Laut Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Polizei, hängt das Risiko von Fahrzeugen im Verkehr nicht von elektrisch oder nicht-elektrisch betriebenen Typen ab, sondern von der Nutzung der Fahrenden und deren Ausrüstung.

Auf die Frage, ob bei der Sicherheit der akustische Unterschied – Elektrofahrzeuge sind immerhin um einiges leiser als «klassisch» motorisierte Fahrzeuge – eine Rolle spielen könne, antwortet er lediglich: «Diese Frage stellt sich auch bei elektrisch- und beispielsweise benzinbetriebenen Autos.»

Eine Statistik über Unfälle mit E-Scootern und Elektrorollern wird im Kanton Zug nicht erhoben. Auch nicht darüber, wie viele der Fahrzeuge aufgrund von Unzulässigkeiten bereits aus dem Verkehr gezogen wurden. Die Rede ist hier etwa von «getunten» Geräten. Also solchen, die durch technische Eingriffe schneller gemacht werden als sie eigentlich fahren würden. «Frisiert» ist ebenfalls ein geläufiger Begriff hierfür.

Eine gute Versicherung zahlt sich aus

Diese «getunten» Geräte fallen auch durch die Versicherungsmaschen, wie Lorenz Gerber, Redaktor Unternehmenskommunikation der Mobiliar Schweiz, schreibt: «In der Privathaftpflicht besteht kein Versicherungsschutz aus jeder Folge von vorsätzlich begangenen oder versuchten Verbrechen, Vergehen und Tätlichkeiten.» Die Nutzung von «frisierten» Fahrzeugen im öffentlichen Strassenverkehr gehört hier ebenfalls dazu.

Allgemein empfiehlt die Mobiliar in jedem Fall eine Privathaftpflichtversicherung für E-Fahrzeuge. Dies, weil der oder die Lenkende eines Fahrzeugs für Schäden an Drittpersonen und Dritteigentum haftet.

Ist man durch eine Privathaftpflichtversicherung «geschützt», kommt die Versicherung für diesen Schaden auf. Etwa dann, wenn ein Lenker einen Unfall verursacht und dabei jemand zu Fuss gehendes verletzt. «Gleiches gilt, wenn durch einen Unfall Dritteigentum, etwa ein am Strassenrand parkiertes Auto, beschädigt wird», so Gerber.

Zulassung für den öffentlichen Strassenverkehr ist zwingend

Für Schäden am eigenen E-Gerät kommt die Hausratsversicherung auf, die durch Diebstahl, Feuerereignisse, Elementarereignisse oder Wasserschäden entstehen. Also für den Ersatz zum Neuwert oder für die Reparatur des beschädigten E-Fahrzeugs. Dieses müsse allerdings in der Hausratversicherungssumme entsprechend berücksichtigt werden, so Gerber.

Für alle Versicherungsarten gilt, dass die E-Fahrzeuge für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen sein müssen, damit der Versicherungsschutz geltend gemacht werden kann. Beim Kauf eines E-Trottinetts oder eines E-Rollers müsse daher unbedingt abgeklärt werden, ob das gewünschte Modell für den öffentlichen Strassenverkehr in der Schweiz zugelassen ist. «Seriöse Anbieter weisen dies in der Regel klar aus», sagt Gerber.

Für jugendliche E-Roller-Fahrende zwischen 14 und 18 Jahren ist in der Regel die Versicherung der Eltern entscheidend. Meist sind sie bei diesen mitversichert.

