Zug: «BodyWorx» und Sportcenter Ägeri zur neuen Maskenpflicht

Kanton Zug Entspannt oder unzufrieden? Sportbetriebe gehen die neue Maskenpflicht unterschiedlich an Zusätzlich zur Zertifikats- gilt ab Donnerstag eine Maskenpflicht – auch beim Training. In einem Zuger Fitnessstudio begrüssen die meisten Gäste die Verschärfung. Im Sportcenter Ägeri rechnet der Geschäftsführer hingegen mit sinkenden Besucherzahlen. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 01.12.2021, 17.09 Uhr

Das Training bei Crossfit Zug hat im Frühling noch mit Maske stattgefunden. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 19. April 2021)

Die Maskenpflicht in Innenräumen – sie ist eine Altbekannte. Neu gilt sie im Kanton Zug auch in Innenräumen, in denen bereits Zertifikatspflicht herrscht, also etwa in Museen, Kinos oder Konzerthallen und eben auch in Sportbetrieben.

Gerade beim Sporttreiben dürfte die Maske wohl als hinderlich empfunden werden, mehr als beispielsweise bei einem Theaterbesuch. In Zugs grösstem Fitnessbetrieb «BodyWorx» ist die Lage aber entspannt, wie die Geschäftsleiterin Lidija Bonic auf Anfrage sagt.

«Die wenigsten sind erstaunt über die neue Massnahme und die allermeisten begrüssen sie sogar. Hauptsache, wir müssen nicht schliessen.»

Am Mittwochmorgen war Bonic schon um 6 Uhr früh zwischen ihren vier Zuger Standorten unterwegs, um die Mitglieder persönlich auf die ab Donnerstag geltende Maskenpflicht hinzuweisen. «Wir haben auch schon Plakate gedruckt und Posts auf den sozialen Medien abgesetzt. Die Leute schätzen es, wenn sie wissen, was Sache ist.»

Trainieren mit Maske ist nichts Neues. Bevor die Zertifikatspflicht im September 2021 eingeführt wurde, war der Mund-Nasen-Schutz in Fitnessstudios gang und gäbe. Wirklich angenehm ist sie aber trotzdem nicht. «Klar schränkt die Maske die Belastbarkeit ein, unsere Mitglieder müssen mit der Intensität ihrer Trainings wohl etwas zurückschrauben», so Bonic. «Einige kommen vielleicht nicht mehr täglich, oder trainieren nur noch anderthalb statt zwei Stunden.» Abokündigungen wegen der Maskenpflicht seien allerdings keine zu verzeichnen. Und was ist mit jenen, die eine ärztlich attestierte Maskendispens haben? «Das sind wenige, aber Mitglieder, die eine Dispens haben, lassen sie mir zukommen und wir pausieren ihre Abos gerne.»

Unzufriedenheit in Ägeri

Auch im Sportcenter Ägeri können Gäste mit Maskendispens ihr Abonnement kostenlos sistieren lassen. Anders als im «BodyWorx» bedeutet die Maskenpflicht dort aber «einen ziemlichen Einschnitt in den Betrieb», wie der Geschäftsführer Dario Häusler auf Anfrage sagt. Er ist gerade dabei, das neue Schutzkonzept zu schreiben, als unsere Zeitung am Mittwochnachmittag anruft.

«Wir haben wieder mit mehr Unsicherheit zu kämpfen, weil viele Kundinnen und Kunden das Maskentragen als mühsam empfinden.»

Die Verschärfung der Schutzmassnahmen verursache Unzufriedenheit. Es sei mit einem Rückgang der Besucherzahlen zu rechnen. «Viele finden, dass es mit dem Zertifikat gut geklappt hat», so Häusler. «Wir hatten auch nie einen Coronafall hier bei uns.»

Das Schutzkonzept sei noch nicht ausgereift, aber Häusler halte sich an jenes, das er letzten Frühling aufgesetzt hatte, als die Maskenpflicht zum ersten Mal erlassen wurde. «Ab Donnerstag gilt bei uns eine generelle Maskenpflicht in allen Bereichen, ausser dort, wo es unzumutbar ist.» Das bedeutet: In besonders anstrengenden Kursen wie beim Indoorcycling könne die Maske abgelegt werden. «Dort nehmen wir die Kontaktdaten auf und es gilt eine Personenbeschränkung zusätzlich zur Zertifikatspflicht.» Auch auf dem Tennisplatz wird es womöglich Ausnahmen geben. «Es spielen ja nur maximal vier Personen auf dem relativ grossen Platz», sagt Häusler. «Ich bin noch in Abklärung mit dem Tennisverband, gehe aber davon aus, dass auf unserem Tennisplatz keine Maskenpflicht herrschen wird.»

