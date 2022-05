Erste gleichgeschlechtliche Trauung in Zug: Das ist das Paar

Kanton Zug Erste gleichgeschlechtliche Trauung in Zug: Barbara Gisler und Katja Gaiser werden in der Chamer Villette in den Hafen der Ehe einlaufen Nachdem die Ehe für alle in der Volksabstimmung vom September von den Stimmberechtigten angenommen wurde, können homo- und bisexuelle Menschen ab dem 1. Juli 2022 offiziell heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Wir stellen das erste Zuger Paar vor. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Katja Gaiser (links) und Barbara Gisler, hier auf dem Balkon ihrer gemeinsamen Wohnung, sind das erste gleichgeschlechtliche Paar aus dem Kanton Zug, das sich trauen lässt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. März 2022)

Barbara Gisler und Katja Gaiser werden am 9. Juli 2022 den Bund fürs Leben schliessen. An und für sich schon ein Anlass zum Feiern. In ihrem Fall gibt es gleich doppelt Grund dazu: Denn die beiden Frauen werden sich nach über vier Jahren Beziehung als erstes gleichgeschlechtliches Paar im Kanton Zug trauen lassen. Ein historischer Meilenstein für das Paar und auch für den Kanton auf dem Weg zur Gleichstellung von homo- und bisexuellen Menschen.

«Das war der frühestmögliche Termin, den wir beim Zivilstandsamt Cham ergattern konnten», sagt die 41-jährige Katja Gaiser strahlend. Denn gleichgeschlechtliche Paare können ab dem 1. Juli 2022 offiziell heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Dies, nachdem die «Ehe für alle» in der Volksabstimmung vom 26. September 2021 von einer klaren Mehrheit der Stimmberechtigten und von allen Kantonen angenommen wurde.

Ob es ein Kleid oder ein Anzug wird, bleibt offen

Beide werden in Weiss heiraten. Die 40-jährige Barbara Gisler verrät:

«Ich werde ein weisses Kleid tragen. Jedoch kein Prinzessinnenkleid, das passt nicht zu mir.»

Gaiser möchte allerdings noch nicht preisgeben, ob sie im Kleid oder im Anzug vor den Traualtar tritt. Ansonsten ist die Hochzeit schon seit Wochen fix geplant. «Unsere Trauungszeremonie mit rund 30 Personen findet in der Villette in Cham statt», sagt Gisler, die in Neuheim geboren wurde. Ihren Nachnamen werden beide Frauen behalten.

Danach gehe es auf ein Schiff auf dem Zugersee zum «Day Dance» mit rund 70 Partygästen. «Nach der Feier auf dem See haben wir dann ein gemütliches Abendessen im kleinen Rahmen mit der Familie im ‹Löwen› in Menzingen geplant», führt Gaiser, die in Süddeutschland geboren wurde, weiter aus.

Auf die Hochzeit folgen zweiwöchige Flitterwochen in der Toscana, Piemont und Tirol. Danach will das Paar eine grosse Party auf dem ehemaligen Bauernhof von Gaisers Eltern in Deutschland schmeissen. «Wir haben sehr viele Freunde, mit denen wir zusammen feiern möchten. Da möchten wir niemanden ausschliessen», so Gaiser, die Leiterin Global Operations einer Firma in Luzern ist, weiter.

«Es war klar, dass wir zusammengehören»

Kennen gelernt haben sich die beiden über eine Kontaktanzeige, die Katja Gaiser in einem Chat aufgegeben hat. «Gleich nach dem ersten Date war für uns beide klar, dass wir zusammengehören. Die Ausstrahlung und die Präsenz voneinander haben sofort harmoniert», sagt Gisler, die eine Abteilung einer Sonderschule für Sprache und Verhalten leitet.

Beide Frauen hätten sehr starke Charakter, wobei sie sich auf Augenhöhe begegnen. Das Date fand Anfang Mai statt und bereits im folgenden Sommer gingen die beiden zusammen nach Mallorca in die Ferien.

Am 1. Oktober 2018, nur fünf Monate nach dem ersten Treffen, zogen sie in Zug zusammen. Gaiser, die damals für Gisler aus Zürich nach Zug zog, scherzt:

«Da passt der Spruch, dass jede Lesbe beim ersten Date ihren Zügelwagen dabeihat.»

Dann fährt sie fort und schaut ihre Partnerin verliebt an: «Es hat einfach gepasst.»

Beide standen lange nicht zu ihrer sexuellen Orientierung

Die beiden sind heute stolz auf ihre Identität. So sicher zu ihren Gefühlen standen sie allerdings nicht immer. Beide haben sich erst nach einer langen Auseinandersetzung mit sich selbst, in ihren 20er-Jahren geoutet. Gaiser gesteht:

«Hätte ich meine sexuelle Orientierung aussuchen können, hätte ich anders gewählt. Das kann man sich nicht aussuchen.»

Sie ist katholisch in einer idyllischen Kleinstadt aufgewachsen, wodurch ihr lange Zeit gar nicht bewusst war, dass sie Frauen lieben könnte. «Das existierte in meinen Gedanken gar nicht und war auch in meinem Umfeld überhaupt nicht existent. Obwohl ich schon früh merkte, dass etwas anders bei mir ist und ich in Beziehungen mit Männern nicht vollkommen glücklich bin», fährt sie fort.

Und auch Barbara Gisler versuchte immer wieder in Beziehungen mit Männern ihr Glück, was nicht gelingen wollte: «Ich verliebte mich bereits in meiner Jugendzeit in meine beste Freundin aus dem Lehrerseminar, habe mich aber jahrelang dagegen gesträubt.» Denn sie wollte nicht auffallen, wollte nicht anders sein.

Als sie dann beide zu ihrer Sexualität standen, waren ihre Familien sehr überrascht und teilweise überfordert. Doch nach intensiven Gesprächen, konnten es die Eltern verstehen oder zumindest akzeptieren. Gaiser kommentiert:

«Wir sind mittlerweile bei uns selbst angekommen und könnten nicht glücklicher sein.»

Kennen gelernt haben sich Barbara Gisler (links) und Katja Gaiserdie über eine Kontaktanzeige. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. März 2022)

Sexistische Kommentare fallen immer wieder

Trotzdem müssen sich die Frauen immer wieder mal sexistische Kommentare anhören oder fühlen sich in manchen Situationen neben Männergruppen unwohl, sich an den Händen zu halten. «Vor allem in Grossstädten bekommt man dann Sprüche zu hören. Dann lassen wir zur Konfliktvermeidung schon mal beide die Hand der anderen los», erzählt Gaiser. Denn egal, wo sie hingehen, sind sie Exoten. Oder fühlen sich wegen der Blicke zumindest so.

«Auch bei der Ferienplanung achten wir auf gewisse Länder. Gleichgeschlechtliche Liebe ist auch nicht in allen Ländern legal», sagt Gaiser. Und Gisler hängt an:

«Wir lassen uns den Spass dadurch aber nicht nehmen. Dann gehen wir eben nach Frankreich oder Italien, anstatt in den Mittleren Osten.»

Denn das Reisen sowie gutes Essen und Wein sind die grossen Leidenschaften des zukünftigen Ehepaars. Und zu Hause in Zug spüren sie nie komische Blicke. «Hier fühlen wir uns wohl», versichert Gisler.

