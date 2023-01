Kanton Zug Erwin Bucher soll in den Bankrat der Zuger Kantonalbank Der 53-Jährige soll die Nachfolge von Heinz Leibundgut antreten. 22.01.2023, 18.14 Uhr

Erwin Bucher Bild: PD

Der Regierungsrat hat in seiner Sitzung vom 17. Januar Erwin Bucher (53) in den Bankrat der Zuger Kantonalbank gewählt, wie diese mitteilt. Bucher wird voraussichtlich ab der Generalversammlung vom 13. Mai Einsitz in das Gremium nehmen. Er folgt auf Heinz Leibundgut.