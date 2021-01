Kanton Zug Eva Caronni ist neue Heilmittelinspektorin und damit Nachfolgerin von Ludek Cap Die 45-Jährige tritt ihre Stelle per 1. März an. Damit ist die Neuorganisation im Amt für Gesundheit abgeschlossen. 20.01.2021, 11.03 Uhr

(bier) Eva Caronni heisst die neue Heilmittelinspektorin des Kantons Zug. Laut einer Mitteilung der Gesundheitsdirektion hat die 45-Jährige ihr Pharmaziestudium 1998 an der Universität Bonn abgeschlossen. Danach war sie als Assistentin und Doktorandin am Institut für Pharmazeutische Wissenschaften an der ETH Zürich tätig, wo sie 2006 ihr Doktorat erlangt hat.