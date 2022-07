Kanton Zug Trotz Massnahmen: Im Cholrain kommt es immer wieder zu Missachtungen des Einbahnverkehrs Seit Januar ist der sanierungsbedingte Kantonsstrassenabschnitt gesperrt. Auf der Strecke Schmittli-Edlibach gibt es aber immer wieder Ausnahmen, wo Fahrzeuge von der falschen Richtung kommen – und das, obwohl Hinweisschilder aufgestellt sind. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Diese orangen Verkehrsschilder weisen die Fahrerinnen und Fahrer darauf hin, welchen Umweg sie in Kauf nehmen müssen während der Sanierung. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 6. Juli 2022)

«Innerhalb von drei Tagen habe ich zwei Fälle gesehen, wo der Einbahnverkehr im Cholrain missachtet wurde», sagt Martina Müller, die in der Nähe von Cholrain wohnt. Am 28. Juni sei ihr ein weisser Bus entgegengekommen und an einem anderen Tag ein Velofahrer. Seit dem Start der Sanierung der Strecke Nidfuren-Schmittli im Januar wird der Verkehr für 18 Monate grossräumig umgeleitet.

Der weisse Bus hat den Einbahnverkehr missachtet. Bild: PD (Cholrainstrasse, 28. Juni 2022)

Es herrscht Einbahnverkehr. Von Zug gelangt man via Allenwinden ins Ägerital und von Ägeri über die Cholrainstrasse via Edlibach nach Zug. Die Bauarbeiten schreiten gemäss Terminplan voran, sodass diese Strecke im Sommer 2023 wieder für den gesamten Verkehr frei befahrbar sein wird.

In Menzingen Bereich Edlibach, wo Martina Müller wohnt, sei die Missachtung der Einbahnstrasse ein grosses Thema. «Im Cholrain habe ich noch nie so viel Verkehr beobachtet», so Müller, die regelmässig mit dem Auto dort entlang fährt. Die Strasse Richtung Edlibach sei recht kurvig, und man sehe nicht, wenn ein Fahrzeug von oben kommt. Sie meint:

«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem schwerwiegenden Unfall kommt.»

Auf Anfrage unserer Redaktion meldete uns die Zuger Polizei weiter, dass auf der obengenannten Umfahrungsstrecke ihnen kein Unfall bekannt sei.

Karte der Verkehrsumfahrung der Ägeristrasse. Bild: PD

Bereits im Februar hat unsere Zeitung über diese gefährliche Situation berichtet. Wurden seitens Baudirektion die Sicherheitsmassnahmen verschärft? «Um die Sicherheit zu erhöhen, wurde die Signalisation an mehreren Orten in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsdirektion optimiert», sagt Baudirektor Florian Weber. Zudem würden vermehrt Polizeikontrollen durchgeführt. Derzeit sehe die Baudirektion keine Veranlassung für weitere Sicherheitsmassnahmen. Weber:

«Wir appellieren an die Vernunft der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.»

Die Verstösse sind seit geraumer Zeit rückläufig

Die Garage Küng in Neuägeri hat in der Anfangszeit der Verkehrsumleitung auch einige solcher Missstände beobachtet. Sie war es auch gemäss Müller, die sie auf diese Fälle aufmerksam gemacht habe. Jetzt jedoch sei es nicht mehr oft vorgekommen, so Geschäftsmitinhaber Hans Küng. «Die Situation im Cholrain hat sich recht beruhigt.»

Florian Weber, Baudirektor Bild: Matthias Jurt, Zug, 28. August 2020

«Wir haben einige Rückmeldungen aus der Bevölkerung bezüglich der Missachtung des Einbahnregimes auf der Cholrainstrasse bekommen», sagt Baudirektor Weber. Verschiedene Auto-, Töff- oder Velofahrerinnen und Velofahrer hielten sich demnach nicht an das signalisierte Einbahnregime. Jedoch seien die Verstösse und Rückmeldungen dank vermehrter Polizeikontrollen seit geraumer Zeit rückläufig. Somit unterstreicht Weber die Aussage der Garage Küng.

Ist der Einbahnverkehr auf der Strecke Schmittli-Edlibach nach wie vor ein Problem? «Der Grosskreisel zur Umfahrung der Kantonstrasse zwischen Nidfuren und dem Schmittli ist und war aus Sicht der Baudirektion nie problematisch. Im Gegenteil», sagt Weber. Denn das Umleitungskonzept habe sich grundsätzlich gut bewährt.

