Kanton Zug Gesetze: Das ändert sich im neuen Jahr Per 1. Januar treten verschiedene Erlasse in Kraft, welche für die Bevölkerung oder die Unternehmen Änderungen oder Neuerungen bringen. 31.12.2021, 05.00 Uhr

Insgesamt sieben Gesetzesänderungen treten am 1. Januar 2022 in Kraft, wie der Kanton Zug mitteilt. So wurde die Einführungsverordnung zur Verordnung des Bundes über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen angepasst. Damit kann nun auch im Kanton Zug das im Bundesrecht geregelte Verfahren zur Erstellung von elektronischen Ausfertigungen öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen angewendet werden. Rechtsgeschäfte können künftig nicht nur elektronisch bei den Registerämtern angemeldet werden, sondern es können auch Urkunden und Belege elektronisch eingereicht werden. Dadurch kann zum Beispiel die Eingabe einer Anmeldung zur Gründung einer Gesellschaft mit der elektronisch ausgefertigten Urkunde und den dazugehörigen Belegen zur Eintragung beim Handelsregisteramt elektronisch erfolgen.

Die Interkantonale Vereinbarung über die Beiträge an die Ausbildungskosten von universitären Hochschulen wurde totalrevidiert. Neu werden die Tarife auf Basis der effektiven Kosten berechnet. In der Vereinbarung ist das System für die Berechnung definiert, nicht aber die Tarife selber. Zudem werden die Wanderungsrabatte abgeschafft und alle Kantone zahlen die gleichen Tarife. Weiter werden bei der Berechnung der Tarife die Standortvorteile der Universitätskantone in die Waagschale geworfen.

Mit der Anpassung der Ausführungsbestimmungen zum Einführungsgesetz Berufsbildung gilt neu eine Genehmigungspflicht für berufsvorbereitende Praktika in Kindertagesstätten. Damit will der Kanton Zug überlange Praktika vermeiden, Transparenz schaffen und den direkten Lehreinstieg in Kitas fördern. Im selben Gesetz wurden auch die Ausführungsbestimmungen zur Regelung der Konsequenzen des Fernbleibens von Prüfungen angepasst.

Die Verordnung über die Gebühren im Schiffsverkehr wurde geändert mit dem Zweck, die Gebühren im Schiffsverkehr denjenigen im Strassenverkehr, bei denen es um vergleichbare Prüfungsaufgaben geht, anzugleichen.

Aufgrund der guten Wirtschaftssituation und der effizienten Organisation der Ausgleichskasse können die Verwaltungskostensätze insgesamt gesenkt werden. Davon profitieren alle Arbeitgebenden sowie alle Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen, die mit der Ausgleichskasse elektronisch abrechnen. Geregelt ist das in der Verfügung über die Verwaltungskostenbeiträge der Ausgleichskasse Zug.

Zu guter Letzt wird die Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Familienzulagen angepasst. Die Reserven der Familienausgleichskasse Zug lassen es zu, die Beiträge zu senken. Der Beitragssatz beträgt ab 1. Januar 2022 neu 1,6 Lohnprozentpunkte. Dies entlastet die Zuger Wirtschaft wiederkehrend um rund 9 Millionen Franken. Die Familienzulagen bleiben unverändert. (rh)