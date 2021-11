Steigende Coronazahlen an Zuger Schulen

Kanton Zug Trotz hoher Fallzahlen an Schulen sagt der Gesundheitsdirektor: «Noch häufigeres Testen hätte keinen Sinn.» In Neuheim fanden am Dienstag wegen der angespannten Lage Ausbruchstestungen an der Schule statt. Wie der Regierungsrat Martin Pfister ausführt, steigen die Zahlen in den Schulen grundsätzlich – wohl aber nicht wegen Reisen in den Herbstferien. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Cham, Hünenberg, Neuheim: In jüngster Zeit vermeldeten Zuger Schulen wieder vermehrt Coronafälle. Besonders in Neuheim scheint die Lage angespannt. Ende Oktober war die ganze Schule im Homeschooling, da in einer dritten Klasse sieben Kinder positiv auf das Virus getestet wurden. Bislang hat sich die Situation wenig entspannt, wie einem Schreiben auf der gemeindlichen Website zu entnehmen ist.

Gemäss Rektor Dominik Lehner verzeichne man eine deutliche Häufung an Covid-Fällen. Weshalb man Massnahmen ergriffen hat. «Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug hat in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung eine Ausbruchsuntersuchung angeordnet», heisst es im Brief. Am Dienstagmorgen wurden deshalb alle Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrpersonen der drei Kindergärten und der ersten Klasse im Unterricht getestet.

Montags und Donnerstags wird getestet

Diese Schülergruppe erhielt ab Mittag Fernunterricht. Negativ getestete Schülerinnen und Schüler dürfen voraussichtlich ab Donnerstag wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. In den vierten bis neunten Klassen wird weiterhin regulär montags und donnerstags getestet. Der Präsenzunterricht ab der zweiten bis zur neunten Klasse blieb aufrechterhalten.

Ab sofort würden die Massnahmen an den Neuheimer Schulen verschärft, ist dem Schreiben weiter zu entnehmen. Wo der Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann, gilt für Lehrpersonen eine Maskenpflicht. Ausserdem wurden Veranstaltungen abgesagt und die Kinder bleiben in der Pause klassenweise zusammen. Mitte Woche würde die Situation erneut beurteilt und allenfalls weitere Schritte unternommen. Man hoffe, mit den getroffenen Massnahmen zur Beruhigung der Situation beizutragen.

Zunahme ganz grundsätzlich – auch an Schulen

Die Coronafälle im Kanton Zug steigen derzeit wieder, wie ein Blick auf die Coronastatistik zeigt. Gesundheitsdirektor Martin Pfister ordnet ein:

«Wir sehen aktuell allgemein hohe und schnell ansteigende Fallzahlen – dies schlägt auch auf die Schulen durch.»

Hauptgrund für die steigenden Zahlen dürfte das kältere Wetter sein, so der Regierungsrat. Sobald die Menschen sich mehr in geschlossenen Räumen aufhielten, würden die Zahlen steigen.



Vor etwas über einem Monat hatten die Schülerinnen und Schüler Herbstferien und waren vermutlich teilweise auch im Ausland. Pfister sagt dazu aber: «Der Ferienreiseverkehr war diesmal hinsichtlich der Schulen nicht von Bedeutung.» Die Coronafälle würden denn auch an verschiedenen Schulen im Kanton auftreten. Wobei alle Altersklassen betroffen sind. «Seit den Herbstferien ist die Positivitätsrate bei den Reihentests auf Primar- und Sekundarstufe sehr ähnlich», weiss der Gesundheitsdirektor.

Bei einer Verschärfung wäre Maskenpflicht möglich

Die kantonale Gesundheitsdirektion vertraut auf das regelmässige Testen. Pfister: «Die Lage hat sich bisher nicht beruhigt, die Fälle bleiben konstant verhältnismässig hoch. Durch die Reihentests gelingt es uns aber nach wie vor, infizierte Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen rasch zu identifizieren, sodass der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann.» Die Reihentests würden damit die starke Ausbreitung verhindern.



Auch die Testfrequenz betrachtet die Gesundheitsdirektion trotz steigender Fallzahlen als angemessen. «Bei den Reihentests sind wir mit zweimal wöchentlichen Tests sehr gut aufgestellt, noch häufigeres Testen hätte keinen Sinn», führt der Zuger Gesundheitsdirektor aus. Möglich wäre, dass Massnahmen, die man abgesetzt hat in der entspannten Lage, erneut angewendet werden. Pfister erklärt:

«Eine Wiedereinführung der Maskenpflicht könnte bei weiter steigenden Zahlen zur Diskussion stehen. Wir hoffen, es geht ohne.»

In gewissen Kantonen wurden die Testungen auf die Basisstufe ausgeweitet, wäre das in Zug eine Option? «In erster Linie setzen wir auf die bestehenden Schutzkonzepte und die Fortführung der Reihentests. Wir beobachten die Lage laufend und prüfen auch neue Massnahmen je nach Entwicklung.»