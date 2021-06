ARA Cham arbeitet sehr effizient

Kanton Zug Gewässerschutz: Mikroverunreinigung weitgehend eliminiert Die 2019 in Betrieb genommene vierte Reinigungsstufe in der Abwasserreinigungsanlage Schönau wirkt sich positiv auf die Wasserqualität aus. Weitere Optimierungen im Gewässerschutz sind aber nötig. 17.06.2021, 16.15 Uhr

Die Kläranlage Schönau in Cham gehört zu den besten der Schweiz.

Bild: Maria Schmid (18. Februar 2019 )

(fae) Der Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee GVRZ unterhält Abwasserkanäle von rund 75 km Länge, welche das Abwasser aus den Verbandsgemeinden sammeln. Dazu kommen Pumpwerke, Regenüberlaufbecken sowie die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Schönau. Hier fliesst schlussendlich das Abwasser von rund 155'000 Einwohnern der Region durch vier Reinigungsstufen. Zuerst eine mechanische, dann eine biologische gefolgt von einer chemischen Stufe. Eine vierte Stufe, welche die organischen Mikroverunreinigungen wie Medikamentenrückstände eliminiert, ist seit Herbst 2019 in Betrieb. Innert kurzer Zeit hätten damit gute Resultate erreicht werden können, wie der GVRZ in einer Mitteilung schreibt.

Doch blieben weitere Herausforderungen: Insbesondere die Phosphorbelastung der Gewässer im Verbandsgebiet gelte es, weiter zu reduzieren. Das soll mit Optimierungsmassnahmen gelingen, etwa mit punktuellen Hochwasserentlastungen. Zudem werde eine intelligente Kanalnetzbewirtschaftung künftig entscheidend sein für einen effizienten und effektiven Gewässerschutz. Die Infrastrukturen seien bereits vorhanden, heisst es weiter in der Mitteilung. Im verbandseigenen Kanalnetz betreibt der GVRZ 20 Pumpwerke, 10 Regenbecken, 4 Speicherstollen und mehrere Durchflussmessstellen. Sie sind von der ARA aus zentral gesteuert und tragen dazu bei, dass das Abwasser kontrolliert zur ARA Schönau transportiert wird.

Gewässerschutz als Daueraufgabe

«Die ARA Schönau gehört zu den besten Abwasserreinigungsanlagen der Schweiz bezüglich Reinigungsleistung sowie Energie- und Kosteneffizienz», sagt René Hunziker, Bezirksrat Küssnacht a.R und Präsident des GVRZ. «Dafür halten wir unsere Anlagen konstant auf Vordermann. Derzeit sanieren wir in der Schönau die beiden Faultürme und bauen einen neuen Gasspeicher für das Klärgas. Es ist ein wichtiges Projekt für den langfristig sicheren Betrieb der ARA», sagt Hunziker. Ohnehin sei der Gewässerschutz eine Daueraufgabe. «Mit gut geplanter Koordination von Massnahmen, wie das im GVRZ Tradition ist, sowie gezielter Entwässerungsplanung in den Verbandsgemeinden, werden auch in Zukunft Verbesserungen erzielt», ist Hunziker überzeugt.

Ende 2020 beschlossen die Delegierten des GVRZ, die vier Zürcher Gemeinden Hausen a.A., Kappel a.A., Knonau und Mettmenstetten in den Verband aufzunehmen. Bald starten die Arbeiten für die Anschlussbauwerke, so dass voraussichtlich Ende 2022 das erste Mal Abwasser aus den neuen Verbandsgemeinden zur ARA Schönau gelangt.