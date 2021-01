Kanton Zug Gewaltopfer schweigen häufig – Gehör und Unterstützung finden sie bei der Opferberatung Opfer einer Gewalttat wollen diese möglichst schnell von sich wegschieben, manchmal gar verdrängen. Wer sich aber Hilfe sucht, der bekommt sie im Kanton Zug kostenlos. Vanessa Varisco 29.01.2021, 05.00 Uhr

Kathrin Gruber ist eine der fünf Fachpersonen in der Opferberatung beim Fachzentrum Eff Zett in Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Januar 2021)

Mehr häusliche Gewalt wegen der Coronakrise. In einigen Kantonen war das eine Auswirkung der neuen Situation, in der plötzlich die ganze Familie tagsüber zu Hause war. Im Kanton Zug, so der Abteilungsleiter der Opferhilfe Markus Noser, war dieser Effekt nicht zu beobachten. Aber: «In den letzten Jahren verzeichnen wir einen Anstieg an Gewaltopfern generell, die sich bei uns melden. Rund 50 Prozent mehr Menschen haben mit uns Kontakt aufgenommen in den letzten drei bis vier Jahren. Es ist erfreulich zu sehen, dass Opfer vermehrt den Mut haben, sich anzuvertrauen und Unterstützung zu suchen.» Zur Offenheit hat auch die Krise beigetragen – gleichermassen wie Medienkampagnen oder Bewegungen wie #MeToo.

Opferhilfe in Anspruch nehmen kann per Bundesgesetz, wer in seiner körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität beeinträchtigt wurde. Jemand, dem der Tod angedroht wurde, hat also Anspruch darauf. Ein anderer, der miterlebt, wie jemand sich umbringt allerdings nicht, obgleich er einen grossen Schreckensmoment davontragen kann.



Markus Noser ist einer von fünf Mitarbeitern der Zuger Opferberatung – die zwei Männer und drei Frauen teilen sich insgesamt 150 Stellenprozent. Die Opferberatung hat eine Leistungsvereinbarung mit der Zuger Sicherheitsdirektion; finanzielle Unterstützung wird entsprechend auch durch jene ausgestellt.

Ein Erstgespräch ist die niederschwelligste Form der Kontaktaufnahme

«Opferhilfe bedeutet nicht, dass wir die Betroffenen trösten. Klar, als Soforthilfe bieten wir natürlich ein Erstgespräch an, wo wir auch psychologische Ersthilfe leisten können», hält Opferberaterin Kathrin Gruber fest. Doch das Spektrum an Leistungen ist viel breiter. Die Stelle berät Betroffene ebenfalls in juristischer und finanzieller Hinsicht, und ist spezialisiert darauf, wo Opfer Anträge stellen können.

Was viele nämlich nicht wissen: Wird einem Gewalt angetan, handelt es sich grundsätzlich um einen Unfall und finanzielle Entschädigung wird von der Sozialversicherung ausgerichtet. «Hier haben wir den Überblick. Opfer sind dafür häufig zu stark belastet und geraten in emotionalen Stress», schildert Noser. Kathrin Gruber ergänzt:

«Natürlich ist es wichtig, dass Betroffene ein Umfeld haben, das sie unterstützt. Doch das reicht nicht immer. Mit unserer Erfahrung und dem Fachwissen können wir Betroffene stabilisieren.»

Das geschieht oftmals durch ein Erstgespräch. «Die wohl niederschwelligste Art für die Betroffenen», weiss Gruber. Noch immer gibt es auch die Möglichkeit, sich anonym zu melden.

Entscheidend ist die Plausibilität der Geschichte

Wichtig für Opfer, die bei dieser Stelle Hilfe suchen: Beweisen, dass man Opfer einer Gewalttat wurde, muss man nicht. Auch eine Anzeige muss nicht erstattet werden. Kann sich eine Frau, die vergewaltigt wurde, etwa nicht dazu überwinden, zur Polizei zu gehen, erhält sie trotzdem Unterstützung von der Opferhilfe. Sollte sie zu einem späteren Zeitpunkt doch eine Strafverfolgung einleiten wollen, so besteht allerdings die Möglichkeit, dass ein Opferberater sie als Vertrauensperson begleitet.

«Unsere Aufgabe ist es, die Plausibilität der Geschichte zu prüfen», sagt Markus Noser und führt aus:

«Wir sind selbstverständlich nicht naiv, aber nehmen das Opfer ernst.»



Die Reaktionen der Menschen können denn auch ganz unterschiedlich ausfallen. Während einige schluchzend keinen Satz hervorbringen, erzählen andere ihre Geschichte mit einem Lächeln. Oder streiten ab, dass ihnen etwas angetan wurde. Nicht selten höre man, dass die Nachbarn die Polizei riefen wegen einer hörbaren Eskalation, die Frau oder der Mann danach aber beschwichtige, es sei halb so wild, ihnen gehe es gut. «Opfer zu sein, ist noch immer stigmatisiert», so Noser. Weshalb viele schweigen.

Deshalb muss der richtige Moment erwischt werden, Opfer auf die Möglichkeit der Beratung aufmerksam zu machen. Das tut selten die Stelle selbst, oftmals sind es eher Angehörige oder medizinisches Personal, Lehrpersonen oder Arbeitgeber. Eine Frau, die mit Hautverletzungen in die Notfallstation des Spitals geht und angibt, fürchterlich die Treppe heruntergefallen zu sein, nennt Noser als Beispiel. Im Gespräch mit der Krankenschwester könne sich herausstellen, dass die Verletzung die Folge von Gewalt ist. «Woraufhin die Krankenschwester auf uns verweisen kann. Die Vernetzung ist für uns unerlässlich», betonen die Experten.

Die Hilfe ist kostenlos und unbefristet: Opfer bekommen so lange wie nötig Hilfe. Die Berater stehen unter Schweigepflicht und sind befreit von der Aufgabe, eine Straftat zu melden. «Damit die Opfer offen mit uns sprechen können, was vielen nicht leichtfällt, für die Unterstützung und Hinführung zurück zu einem selbstbestimmten Leben aber entscheidend sein kann», schliesst Markus Noser.