Wagenburg Gibt es im Kanton Zug eine Zukunft für alternative Wohnformen? Der Verein Kleinstatt Zug und einzelne Tiny House-Besitzer sind auf der Suche nach einer Niederlassung. Die hohen Bodenpreise und die Vorgaben zu den Zonen sind jedoch hohe Hürden. Zoe Gwerder 02.08.2021, 05.00 Uhr

Weniger besitzen und ganz nah mit der Aussenwelt und Natur verbunden sein. Mit einem Tiny House (Kleinsthaus), einem umgestalteten Bauwagen oder Jurten kann dieser Traum gelebt werden. Im Kanton Zug ist dies allerdings schwierig zu realisieren. Das müssen derzeit gleich zwei Parteien erfahren.

Da ist zum einen der Verein Kleinstatt Zug, der einen Platz für mehrere solche alternativen Wohneinheiten sucht. Der Verein besteht aus etwa 10 Personen. «Über alle Generationen hinweg – von 6 bis 60 Jahren», erklärt Nicole Wyss. Die 36-Jährige ist eine der Mitinitiantinnen. Ihr und ihren Vereinskollegen schwebt ein Platz vor, auf dem sie sowohl einige Bauwagen als auch eine Jurte und Container-Bauten aufstellen könnten.

Nicole Wyss und ihre Tochter Mira Jade wollen gemeinsam mit dem Verein Kleinstatt Zug eine Wagenburg im Kanton ermöglichen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. Juli 2021)

«Wir wollen Ressourcen sparen und voneinander profitieren.» Sie wollen Einrichtungen wie eine Gemeinschaftsküche, sanitäre Anlagen aber auch eine Stube für alle Bewohner des Areals aufbauen. Und es soll nicht nur temporär sein:

«Wir wollen das ganze Jahr über dort leben. Auch im Kanton Zug will nicht jeder in einer Wohnung wohnen.»

Ebenfalls seinen fixen Wohnsitz auf wenige Quadratmeter verlegen will Dario Bracher. Der 26-Jährige wohnt derzeit noch bei seinen Eltern, hat sich aber sein Tiny House bereits gekauft. Jetzt gilt es für dieses einen Platz zu finden.

Dario Bracher. Bild: PD

«Mein Ziel ist es, ein Grundstück zu pachten.»

Hierzu ist er nun auf der Suche nach noch unverbautem Bauland. «Ich fahre mit meinem Velo durch Baar und schaue, ob ich passende Landflecken finde.» Gleichzeitig schaue er auch auf dem Zonenplan, wo es noch unbebautes Bauland gibt.

Die Herausforderung: Ein zonenkonformer Platz

Denn gerade hier liegt der Knackpunkt. Ob Wagenburg oder ein einzelnes Tiny House: Will man sich fix einrichten, muss der Flecken Land in der Bauzone liegen und entsprechend eingezont sein. Wie bei der Baudirektion des Kantons Zug zu erfahren ist, ist dies nicht ganz so einfach. Baudirektor Florian Weber erklärt:

«Eine Wagenburg benötigt eine speziell für diese Wohnform ausgeschiedene Zone innerhalb der Bauzone.»

Da reiche es nicht, wenn die Wagen innerhalb einer Wohnzone stehen. Etwas einfacher ist es bei einem Tiny House. «Bei solchen reicht grundsätzlich eine Wohnzone.» Doch auch hier müssen raumplanerische Vorgaben berücksichtigt werden. «In Gebieten, die verdichtet werden sollen, wäre ein Tiny House nicht zonenkonform.»

Gemeinden zeigen sich offen, aber passiv

Die Hoheit für Umzonungen und Baubewilligungen liegt allerdings bei den Gemeinden. Diese müssen Baugesuche prüfen und entsprechende Zonen erlassen. Gemäss dem Bauchef der Gemeinde Baar, Jost Arnold, sind zumindest in seiner Gemeinde bei der Revision der Bau- und Zonenordnung keine speziellen Anpassungen für alternative Wohnformen vorgesehen. «Solange aber die Gesetzgebung eingehalten wird, können alternative Wohnformen erstellt werden.»

In der Stadt Zug gibt Baudepartements-Chefin Eliane Birchmeier zu bedenken, dass die Flächen innerhalb der Bauzonen in Zug sehr teuer sind.

«Deshalb wird es wohl schwierig sein, einen Standort für ein finanzierbares Projekt zu finden.»

Die Suche geht weiter

Dario Bracher bleibt trotz der schwierigen Aussichten am Ball. Er hat inzwischen eine eigene Website für die Standortsuche erstellt und sein Anliegen bei all seinen Kollegen und Freunden gestreut.

Dario Brachers Tiny House. Bild: PD

Auch der Verein Kleinstatt Zug ist aktiv auf der Suche. Gemäss Nicole Wyss hat man hierbei schon mehrere Landbesitzer, aber auch Behörden angesprochen. «Bisher leider noch erfolglos.» Doch Wyss und ihre Kleinstatt-Kollegen hoffen, dass dereinst auch im Kanton Zug möglich wird, was es im Kanton Luzern bereits seit Jahren gibt. Doch im Gegensatz zum Werdegang der Wagenburg in Kriens wollen sie nicht erst illegal ein Grundstück besetzen müssen, um zu ihrem Ziel zu kommen.

«Wir wollen auf legalem Weg die Grundlage für eine solche Kleinsiedlung legen.»

Aufklärungsarbeit für weitere Projekte

Sobald ein Platz gefunden ist, sei es deshalb dem Verein ein Anliegen, der Zuger Bevölkerung zu zeigen, dass eine solche Kleinsiedlung bereichernd für die Nachbarschaft sein kann. «Dass dies nicht mit Sprayereien, Abfall und Unordnung einhergehen muss», betont Wyss.

«Wir gehen alle einer regelmässigen Arbeit nach und geben unserer Umgebung Sorge.»

Dank dieser Vorarbeit sollen ihnen später auch andere Personen folgen oder eigene Projekte realisieren können. Hierzu arbeitet der Verein derzeit an einer Website, die bis im Herbst fertig werden soll.