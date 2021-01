Kanton Zug Grippeimpfung scheint nach Engpass vergessen zu gehen Dass Ende Oktober die Impfdosen gegen die saisonale Grippe ausgingen, hat nun wohl Auswirkungen. So ist die Nachfrage nach einer solchen Impfung zurückgegangen. Zoe Gwerder 06.01.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie in der ganzen Schweiz ist auch im Kanton Zug die saisonale Grippe bisher nur sehr schwach verbreitet. Was wohl auch mit den aktuellen Coronamassnahmen zu tun hat. Wie bei der Zuger Gesundheitsdirektion zu erfahren ist, sind für den Kanton Zug seit dem Herbst keine Labormeldungen erfasst worden – was allerdings nicht zwingend heissen muss, dass es gar keine Grippe-Fälle gibt. Denn wie Kantonsarzt Rudolf Hauri erklärt, ist die saisonale Grippe keine meldepflichtige Krankheit. Gemäss Hauri können aber Grippefälle von den Arztpraxen freiwillig dem Bundesamt für Gesundheit gemeldet werden.

Die Zahlen des BAG zeigen indes, dass die Anzahl Grippefälle in der Zentralschweiz sinkend ist. Zudem wurden in der gesamten Saison vom nationalen Referenzzentrum für Influenza in keiner der 550 untersuchten Proben Grippeviren gefunden. Dies geht aus dem jüngsten wöchentlichen BAG-Bericht zu den grippeähnlichen Erkrankungen hervor. Die Empfehlung des Bundes zur Grippeimpfung von Anfangs Herbst gilt weiterhin – sich also möglichst gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

Versorgungslücke zeigt nun Folgen

Nachdem der Impfstoff Ende Oktober in vielen Kantonen ausgegangen war und einige Impfwillige leer ausgingen, ist nun die Nachfrage tiefer als erwartet. So zumindest im Kanton Zug, wie der Präsident des Vereins Zuger Apotheken Martin Affentranger feststellt.

«Wir hatten Ende Oktober einige enttäuschte Kunden. Es scheint jedoch, dass diese sich nun, da wir wieder ausreichend Impfstoff haben, noch nicht impfen liessen.»

Affentranger räumt ein, dass die neuen Impfdosen, welche Mitte Dezember geliefert worden waren, wohl zu einem ungünstigen Zeitpunkt kamen. «Wahrscheinlich ist bei vielen Leute mit den Vorbereitungen auf Weihnachten und den neusten Coronamassnahmen die eigentlich geplante Impfung in den Hintergrund gerückt.» Affentranger kann sich auch vorstellen, dass die noch immer tiefe Anzahl der Grippefälle eine solche Impfung in den Hintergrund drängt.

Die Apotheken seien für weitere Grippeimpfungen bereit. Die meisten hätten Grippeimpfstoff an Lager, weshalb auch spontane Impfungen meist möglich seien. Und gemäss der Zuger Gesundheitsdirektion könnte derzeit auch noch zusätzlicher Impfstoff gekauft werden.

Covid-19- und Grippeimpfung können ohne Abstand verabreicht werden

Zudem spricht gemäss Affentranger nichts dagegen, sich innert kürzester Zeit sowohl gegen Covid-19 wie auch gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen. «Bei den aktuell zugelassenen Impfstoffen muss kein Abstand zu anderen Impfungen eingehalten werden», erklärt er mit Verweis auf den Kompendiumstext von Swissmedicinfo. «Einzig bei Lebendimpfstoffen, wie beim Astras-Zenica-Impfstoff, gibt es Wartezeiten zu anderen Impfungen von meist zwei Wochen.»