Zug: Ombudsstelle behandelte letztes Jahr 172 neue Fälle

Hilfe in den verschiedensten Notlagen: Zuger Ombudsstelle behandelte letztes Jahr 172 neue Fälle Die Anlaufstelle besteht seit zehn Jahren. Zuhören, ohne eine Wertung vorzunehmen – das sei die Kunst ihrer Arbeit, sagt die Ombudsfrau Bernadette Zürcher. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Die Ombudsstelle des Kantons Zug entspricht einem Bedürfnis. Im Jahr 2021 befasste sich die Ombudsfrau Bernadette Zürcher mit 172 ihr zugetragenen Begebenheiten. Die Ombudsfrau sagt, es sei entscheidend, dass sich jemand um die Fälle kümmere. Die Ombudsstelle in ihrer heutigen Form gibt es mittlerweile seit 10 Jahren. Das Zuger Attentat vom 27. September 2001 war einer der Hauptgründe für die Schaffung der Stelle.

Seit 3 Jahren im Amt: Ombudsfrau Bernadette Zürcher. Bild: Maria Schmid (Zug, 27. Juni 2019)

Bernadette Zürcher begann 2019 mit einem Pensum von 80 Prozent an der Alpenstrasse in Zug. Dort befinden sich die Büros der Ombudsstelle. Die Praxis mit der hohen Präsenzzeit rechtfertige sich, weil «die Leute auf schnelle Hilfe angewiesen sind». Zwischenzeitlich hat Bernadette Zürcher auch ihr Pensum gesteigert.

Den Klienten mit Respekt begegnen

Ebenso wichtig sei ihr, so die Rechtsanwältin, dass es zu einem Gespräch unter vier Augen komme. Fernmündlichen Austausch über den elektronischen Datenweg findet sie nicht optimal, um sich vom Gegenüber und seinem Fall ein Bild zu machen.

Sie begegne den Ratsuchenden mit Respekt. Wohlwissend, dass die Menschen, die bei ihr vorbeikommen, bei der Kontaktnahme eine schwierige Zeit durchleben würden. Doch die Kunst der Ombudstätigkeit sei das Zuhören, ohne eine Wertung vorzunehmen.

Schriftverkehr mit den Amtsstellen ist problematisch

Was ihr dabei hilft: der Blick von oben. Entscheidend ist zudem, dass die Zuger Ombudsfrau das Problem eines anderen nicht zu ihrem eigenen macht. Ein weiterer Trumpf in Zürchers Hand stellt einer ihrer Charakterzüge dar:

«Ich bin ein positiver Mensch.»

Aber manchmal kommt selbst sie an ihre Grenzen. Das Problemfeld: der Schriftverkehr mit Amtsstellen. Da blicke selbst sie als Juristin nicht immer sofort durch. Die Verrechtlichung der Sprache setze sich ungebremst fort.

An der Parkuhr vertippt

Im neusten Ombudsbericht 2021 beschreibt die Zuger Ombudsfrau den Fall einer Person, welche sich beim Bezahlen der digitalen Parkuhr vertippt hat. Die Folge: Sie bekam eine Busse, denn sie hatte ja ihren Parkplatz nicht bezahlt.

Dieses Verhalten erachtete der Ratsuchende als überspitzten Formalismus. Auch deshalb, weil er von der Praxis in einem anderen Kanton wusste, wo solche Vertippereien später durchaus korrigiert werden können. Will heissen: Es wird ein Auge zugedrückt.

Dieses Vertippen, so ist im Bericht zu lesen, komme bei durchschnittlich jeder 50. Zahlung eines Parkplatzes über digitale Kanäle vor. Diese Auskunft hatte die Ombudsfrau von der zuständigen Stelle erhalten.

Bei der weiteren Recherche brachte Bernadette Zürcher in Erfahrung, dass es im Kanton Zug auch noch eine interne Dienstvorschrift gibt, welche besagt, dass ausgestellte Ordnungsbussen in der Regel nicht annullierbar seien.

Grosser Ermessensspielraum

Es handelt sich in der Angelegenheit also um eine Frage des Ermessens. Darunter versteht man den Spielraum, den Verwaltungsbehörden bei der Auslegung von Rechtsvorschriften haben.

Die Zuger Ombudsfrau will in dieser Angelegenheit nicht ruhen. In Bezug auf die Bussenpraxis pauschal auf den Rechtsmittelweg zu verweisen, findet Bernadette Zürcher nicht statthaft. Dies sei in ihren Augen «kaum ein geeignetes Mittel» um «Verständnis für die vorliegende Verwaltungshandlung zu wecken».

Sozialhilfefälle sind die schwierigsten

Es komme aber, so Zürcher, oft vor, dass sie den Ratsuchenden nach Abklärung der vorgebrachten Sache eröffnen müsse, dass alles Vorgefallene mit rechten Dingen abgelaufen sei.

Die wohl schwierigsten Fälle für die Ombudsfrau stellen diejenigen im Bereich der Sozialhilfe dar. In aller Kürze schildert Bernadette Zürcher das Schicksal einer Frau, welche nach 23 Jahren in der Selbstständigkeit ein Burn-out hatte. Sie arbeitete hinterher mit einem kleinen Lohn Teilzeit. Anspruch auf Sozialhilfe habe sie jedoch nicht, weil sie ein Auto brauche, um ihren Job zu machen. Die Ombudsfrau forschte nach und fand heraus, dass die Frau durchaus Anspruch auf Sozialhilfe hätte.

Damit konfrontiert, berichtete die Ratsuchende, dass sie grosse Angst habe, Sozialhilfe zu beziehen. Es bedeute für sie eine persönliche Kapitulation. In ihren Erwägungen zu diesem Fall schreibt Bernadette Zürcher, dass gemäss einer Mitteilung der Caritas Schweiz jede vierte anspruchsberechtigte Person oft aus Scham keine Sozialhilfe beziehe. Möglicherweise könnte auch hier ein Blick von aussen helfen.

