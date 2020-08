Die Zuger Steuereinnahmen sind trotz Corona hoch – noch immer sind Negativzinsen ein Problem Wer annimmt, die Coronapandemie hinterlasse Spuren in der Zuger Kantonskasse, liegt falsch. Trotz Verlängerung der Zahlungsfrist bei den Steuern liegen die Werte im grünen Bereich – manche sogar über jenen der Vorjahre.

Harry Ziegler 17.08.2020, 18.00 Uhr

Die Disziplin der Zugerinnen und Zuger beim Einreichen der Steuererklärung ist trotz Coronapandemie hoch. «Bei den natürlichen Personen sind aktuell rund 60 Prozent der verschickten Steuererklärungen eingegangen. Dies entspricht in etwa dem Vorjahreswert zum gleichen Datum», sagt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler. Es sei deshalb kein Bearbeitungsrückstand aufgrund der generellen Fristverlängerung zur Einreichung der Steuererklärung bis Ende Juni zu erwarten. Ähnlich sieht es bei den juristischen Personen aus. Sie müssen ihre Steuerunterlagen per Ende September einreichen. «Auch hier entspricht der aktuelle Rücklauf in etwa den Vorjahreszahlen», erläutert Tännler.

Während es beim Rücklauf der Unterlagen in geregelten Bahnen läuft, bereitet dem Finanzdirektor ein erfreulicher Fakt etwas Sorge. Gegenwärtig wird der Kanton Zug mit Geldern regelrecht geflutet. «Im ersten Quartal bis Ende März haben wir etwa 500 Millionen Franken weniger eingenommen als in den Vorjahren», erklärt der Finanzdirektor. Damit habe man zwar gerechnet. Aufgrund der Verlängerung der Fristen wurde mit Steuerausständen von gut 425 Millionen Franken gerechnet. Ende Juli dieses Jahres hatte der Kanton den tieferen Liquiditätszufluss von 500 Millionen Franken kompensiert – und sogar noch zugelegt. Der Liquiditätsüberschuss sei enorm und erfreulich. Ein Grund dafür sei sicher, dass der Kanton Zug in Sachen ansässiger Unternehmen über einen guten Mix verfüge und die Zuger Wirtschaft generell der Krise trotze.

Immer auf der Suche nach dem besten Deal

Diese Geldmenge stellt die Zuger Finanzdirektion und deren Chef aufgrund der herrschenden Negativzinsen vor Herausforderungen. «Unser Ziel ist klar, wir wollen soweit möglich Negativzinsen vermeiden», so Tännler. Dem Finanzmanagement komme deshalb eine hohe Bedeutung zu. Tännler und seine Mitarbeitenden arbeiten täglich daran, die besten Möglichkeiten für Anlagen zu suchen und allenfalls beim Deponieren der kantonalen Gelder einen geringen Zins zu erhalten, sicher aber nichts für das Deponieren zu bezahlen.

Um zu vermeiden, Negativzinsen auf Guthaben bezahlen zu müssen, hat der Kanton Zug verschiedene Massnahmen ergriffen. «Wir haben mit mehreren Finanzinstituten zinsfreie Limiten aushandeln können. Dies bedeutet, dass bis zu einem gewissen Guthaben auf einem Konto keine Zinsen bezahlt werden müssen, sondern nur dann, wenn das Guthaben diese Limite überschreitet», erklärte Finanzdirektor Heinz Tännler bereits früher in unserer Zeitung. «Zudem prüfen wir täglich mehrmals alle unsere Kontostände, um gegebenenfalls sofort eingreifen zu können.» Allerdings seien die gewährten Limiten Verhandlungssache und «nicht in Stein gemeisselt». Würden diese, je nach Ausgangslage, wieder herabgesetzt, geriete der Kanton sofort wieder unter Druck.

Die Zuger Finanzdirektor muss im herrschenden Negativzinsumfeld hart arbeiten, um den Liquiditätsüberschuss ohne Kosten für den Kanton zu bewirtschaften.

Symbolbild: Manuela Jans

Verrechnungssteuern beim Bund parkiert

«Als weitere Massnahme, um Negativzinsen zu vermeiden, versuchen wir, unsere Liquidität, das heisst unsere Bargeldbestände, möglichst tief zu halten», sagte Tännler. Deshalb würden aktuell Verrechnungssteuerguthaben beim Bund belassen, denn dieser verrechne keine Negativzinsen. «Wir nutzen hier den gesetzlichen Spielraum, dass für die Abholung der Gelder insgesamt fünf Jahre zur Verfügung stehen, bevor die Verjährungsfrist abläuft.» Anfang Februar lagen Verrechnungssteuerguthaben des Kantons Zug von über einer Milliarde Franken beim Bund.

Fette Finanzjahre machen Freude, aber auch Probleme

Finanzdirektor Tännler rechnet für das laufende Jahr mit einem Rekordüberschuss von gut 200 Millionen Franken oder mehr. Und auch für die kommenden Jahre sind hohe Überschüsse zu erwarten (Ausnahme 2022: Hier wird laut Finanzplan eine schwarze Null erwartet). Hinzu kommt neben diesem Liquiditätsüberschuss ein weiteres Problem. Ab Sommer müssen 2021 die ersten Verrechnungssteuerguthaben aufgrund der Verjährung zurückgefordert werden. Dann wird die Liquidität weiter massiv zunehmen. «Diese Umstände zwingen den Kanton zu einer rollenden Massnahmenplanung und zu vorausschauendem Denken», erklärte Tännler im Februar dieses Jahres in unserer Zeitung. Daran hat sich nichts geändert. Wie auch daran, dass «in diesem Zusammenhang letztlich auch zu prüfen ist, ob Bargeld an einem geeigneten Ort deponiert werden soll.»