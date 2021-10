Kanton Zug Hotspots, Ausbrüche und Impferfolg: Die Coronapandemie in drei interaktiven Animationen Seit bald zwei Jahren beschäftigt das Coronavirus die Welt. Im Kanton Zug sorgte ein ausserkantonaler Jodleranlass aber auch grössere Ausbrüche in Schulhäusern und Altersheimen für unterschiedliche Hotspots. Sehen Sie in unseren interaktiven Grafiken, wie sich die Ansteckungen in Ihrer Gemeinde entwickelt haben und wie sich der Impffortschritt in Ihrer Altersgruppe auswirkt. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Es war der Zeitpunkt der Pandemie, welchen die Verantwortlichen der Zuger Gesundheitsdirektion wohl nicht so schnell vergessen: Im September 2020 schossen die Zahlen nach ruhigen Sommermonaten urplötzlich in die Höhe und das Contact-Tracing war völlig überlastet. Ende September führte ein inzwischen berühmt-berüchtigtes Jodlerfest im Kanton Schwyz sowie mehrere Herbstlager zu einem starken Anstieg in den Berggemeinden. Besonders betroffen war Oberägeri. Über die Festtage dann traf es Menzingen, wo insbesondere das Alters- und Pflegeheim stark von Ansteckungen betroffen war. Kurz darauf ging auch in Risch die Zahl der Coronafälle hoch. Vor den Sportferien folgte Hünenberg mit vielen Ansteckungen. (Um die Animation zu starten, links unter dem Titel auf «Start» klicken.)

Im Frühling 2021 war dann Steinhausen das Sorgenkind des Kantons. Auch hier waren die Schulen stark betroffen. Ende August stiegen die Zahlen in Walchwil deutlich an. Just zu diesem Zeitpunkt musste auch der Zuger Baudirektor Florian Weber, der in Walchwil zuhause ist, nach einem Parlamentarier-Fussballturnier in Quarantäne ausharren. Kurz darauf schnellten die Zahlen in Oberägeri nochmals hoch und erreichten beinahe den Höchststand vom Vorjahr. Wie bei der Zuger Gesundheitsdirektion zu erfahren ist, war hier eine Schule betroffen, was zum starken Anstieg der Fallzahlen führte.

Nicht in der Grafik oben gezeigt, wird das erste halbe Jahr der Pandemie. Denn auch wenn dieses mit dem grossen Lockdown und den geschlossenen Schulen den ungewöhnlichsten Teil der Pandemie darstellt, sind die Zahlen von damals wenig aussagekräftig: Nur Risikopersonen und Erkrankte, die ins Spital eingewiesen werden mussten, wurden getestet und erfasst. Deshalb beginnt die Grafik-Animation der Ansteckungen pro Gemeinde (oben) erst Ende Sommer 2020, kurz vor der zweiten und bisher grössten Welle.

Menzingen, Baar und Steinhausen mit den meisten Ansteckungen

Die teilweise starken Ausbrüche in den Gemeinden hatten auch deutlich Einfluss auf das Total der Ansteckungen – gerechnet im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde: also der Anzahl Coronafälle pro 100'000 Personen. Beim Endstand der Grafik, Mitte Oktober, zählen die Gemeinden Menzingen, Baar und Steinhausen so die meisten Ansteckungen über die ganze Pandemie hinweg. (Um die Animation zu starten, links unterhalb der Balken auf den schwarzen Punkt mit dem weissen runden Pfeil klicken.)

Bei diesem Total des Anteils an Ansteckungen pro Gemeinde fällt auf, dass Baar immer wieder auf die ersten drei Plätzen vorrückt, also auch viele Ansteckungen verzeichnet, jedoch nie zum Hotspot wird. Mit ein Grund für den Unterschied könnte hier die Grösse der Gemeinde sein: So drücken bei einer kleinen Gemeinde wie Menzingen schon wenige Fälle die Anzahl pro 100'000 Personen hoch, während es in einer grossen Gemeinde wie Baar viel mehr Fälle benötigt, um die Zahlen hochschnellen zu lassen.

Wie sich die Impfung auf die Ansteckungen auswirkt

Aktuell unterscheidet sich die Lage in der Pandemie jedoch deutlich vom jener im Herbst vergangenen Jahres. Die Virusmutation Delta ist ansteckender, gleichzeitig hilft jedoch die Impfung – und wohl auch die damit verbundene Zertifikatspflicht. Dies zeigt die animierte Grafik zu den Altersgruppen. Deutlich wird, dass sich die Anzahl aller Ansteckungen im Kanton Zug auf jene Altersgruppen verteilt, deren Impfquote am tiefsten ist, wobei dieser Effekt mit der höheren Durchimpfung weniger ersichtlich wird. Die Darstellung sagt allerdings nichts über Impfdurchbrüche aus, da hier nicht dargestellt wird, wie viele dieser Ansteckungen geimpfte Personen betreffen. (Um die Animation zu starten, unterhalb des Textes auf das schwarze Dreieck bei «Hier die Wochen durchgehen:» klicken oder selber den Regler mit dem schwarzen Punkt bedienen.)

