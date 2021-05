Kanton Zug «Ich verstehe die Welt nicht mehr» – wie Zuger Unternehmen die Turbulenzen im Holzhandel spüren Lange Lieferfristen, volle Auftragsbücher und die grosse Hoffnung auf bessere Preise: Die Preisexplosion auf dem internationalen Holzmarkt zeigt auch in der Zuger Holzbranche Wirkung. Zoe Gwerder 07.05.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Maschinen dröhnen und es riecht angenehm nach Holz in der grossen Halle an der Sagistrasse in der Kollermühle. Mit riesigen Anlagen verarbeitet hier das kleine Team um Bärti Helfenstein gesägte und getrocknete Bretter zu geleimten Balken.

Chefleimer Theo Gasser der Nussbaumer Holzleimbau AG. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Mai 2021)

Dass der Motor brummt, ist hier nichts Neues – denn die Nussbaumer Holzleimbau AG arbeitet eng mit einem grossen Holzbauunternehmen zusammen, das für eine stetige Auslastung sorgt. Ungewöhnlich ist hingegen, dass Geschäftsführer Bärti Helfenstein derzeit mehrmals wöchentlich Anfragen von Kunden ablehnen muss. «Ich verstehe die Welt momentan nicht mehr», meint der leidenschaftliche Holzverarbeiter, der ausschliesslich Schweizer Holz durch die Maschinen lässt.

Hohe Nachfrage lässt den Preis stark steigen

Der Rohstoff aus den Schweizer Wäldern ist derzeit der Grund, weshalb Helfenstein immer wieder Leute abwimmeln muss. Denn international ist der Holzpreis in die Höhe geschossen – er hat sich seit vergangenem Mai verdreifacht, während der Preis für Schweizer Holz nach seinem absoluten Tiefpunkt im vergangenen Sommer zwar anstieg, jedoch für Schweizer Verhältnisse noch immer zu tief und fürs Ausland zu hoch ist.

Bild: Dominik Wunderli (Küssnacht, 25. Juli 2019)

Bisher haben in der Schweiz die Holzbauer denn auch zwei Drittel ihres Holzes aus dem Ausland importiert. Da Europa nun sein Holz in die USA und China exportiert, kommt es hierzulande zu Engpässen. Insbesondere Holzverarbeitungsunternehmen, also solche, die Holz einschneiden, trocknen oder verleimen, sind in der Schweiz rar. Denn im Ausland werden solche Arbeiten günstiger angeboten. Wegen der Engpässe werden die Schweizer Firmen nun aber von Anfragen überhäuft.

Mühsamere Materialbeschaffung – Entspannung für den Terminplan

Für die Endverbraucher wie Holzbauer, Zimmereien oder Schreiner bedeutet dies längere Lieferfristen – teilweise mehrere Monate – und eine aufwendigere Suche nach dem benötigten Material. «Insbesondere Spanplatten zu bestellen, ist derzeit schwierig», erzählt Armin Iten, Inhaber der Iten & Henggeler Holzbau AG in Morgarten:

«Im Allgemeinen müssen wir auch mal Alternativen suchen und Produkte aus Massivholz oder vorhandene Sägereiprodukte einsetzen.»

Da Iten jedoch schon länger hauptsächlich mit Schweizer Holz arbeitet, erhält er noch immer, was er benötigt. «Doch es wird schwieriger.»

Auch bei der Xaver Keiser Zimmerei AG in Zug ist der Druck auf die Holzindustrie spürbar. Die beiden Geschäftsführer Gregor und Urban Keiser sehen dies jedoch auch von einer positiven Seite. Gregor Keiser:

«Es gibt etwas Entspannung in den sonst sehr hektischen Terminplan.»

Allerdings räumt er ein, dass er froh sei, derzeit kein ganz grosses Projekt wie den Oekihof in Zug bauen zu müssen. «Solch grosse Mengen Holz zu bestellen, ist derzeit schwierig.»

Zurück in den Hallen von Bärti Helfenstein: Hier werden soeben riesige Balken produziert. Rohe Fünf-Meter-Bretter, die noch «Schnauz» – das sind Reste vom Sagen – an den Kanten haben, werden zu Balken von bis zu 13 Meter Länge und einem Meter Dicke verarbeitet.

Chefleimer Theo Gasser der Nussbaumer Holzleimbau AG. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Mai 2021)

Helfenstein erzählt, dass er so gut wie nur noch Aufträge von Kunden annehmen kann, die schon länger mit ihm zusammenarbeiten. Bei anderen Holzverarbeitern sehe dies derzeit ähnlich aus.

Zuger Waldbesitzer warten und hoffen

Noch wenig vom internationalen Preishoch profitiert haben hingegen die Waldbesitzer und Holzfäller. Denn noch immer lohnt es sich fast nicht, Holz zu schlagen für den Verkauf. Trotzdem werde im Kanton Zug konstant auf hohem Niveau Holz geschlagen, erklärt Ruedi Bachmann. Er ist Geschäftsführer des Verbandes Wald Zug, die Organisation der Zuger Waldeigentümer. Wie er sagt, könnte im Kanton Zug die Holzernte um 10 bis 15 Prozent gesteigert werden. Derzeit sei die Versorgung mit Holz aber noch ausreichend:

«In zwei, drei Monaten wird diese voraussichtlich knapper werden, da die Nachfrage nach Schweizer Holz wohl weiter steigt.»

Ruedi Bachmann, Geschäftsführer Wald Zug.

Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 09. April 2021)

Mehr Holz aus den Wäldern holen wollen die Waldbesitzer jedoch nur, wenn es finanziell stimmt. «Der aktuelle Preis reicht noch nicht, um die restlichen Reserven zu mobilisieren», macht Bachmann klar. Er hoffe nun auf eine positive Entwicklung über die Sommermonate. Denn im Zuger Wald wird erst ab Mitte August wieder Holz geschlagen.

Bei Bärti Helfenstein hingegen ruhen die Maschinen nicht. Durch das Leimwerk läuft Brett um Brett. Das Holz stammt fast ausschliesslich aus Wäldern der Kantone Schwyz und Zug. In der nördlichen Halle liegen die Bretter bereit zur Verarbeitung – meterhoch erstrecken sie sich über die ganze Hallenlänge. Hier sehe man derzeit, dass auch das Schweizer Rundholz langsam knapper werde, erklärt Helfenstein und zeigt auf ein Brett, bei welchem mehrere Äste zu sehen sind. «Da solche Bretter nicht für tragende Elemente verwendet werden dürfen, wurden sie bisher bei uns weniger eingesetzt. Doch dieses können wir derzeit gut auch für Unterkonstruktionen verwenden.»

Der Geschäftsführer der Nussbaumer Holzleimbau AG, Bärti Helfenstein, in der Halle mit den noch unverarbeiteten Brettern. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Mai 2021)

In derselben Halle liegen gleich neben den Stapeln mit den rohen Brettern samt «Schnauz» auch einige fertige, fein säuberlich geschnittene, verleimte und gehobelte Balken. Dies ist jedoch nur noch ein Teil der Arbeit der letzten Tage. Denn vor wenigen Stunden ist der Lastwagen vorgefahren, um das verarbeitete Holz an seinen Bestimmungsort zu bringen, wo es verbaut wird: Es ist das Ende einer Kette, bei welcher derzeit die Ersten auf höhere Preise hoffen, die Letzten um ihr Material kämpfen und die Mitte sich vor Arbeit kaum noch retten kann.