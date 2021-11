Zuger Stadtbahn: Die Züge sollen 2026 ersetzt werden

Kanton Zug Die neuen Triebzüge der SBB kommen wegen eines Rechtsstreits wohl später Die Zuger Stadtbahn verkehrt seit fast 17 Jahren – und das zuverlässig. Die damals als Weltpremiere gebauten Züge entwickelten sich für deren Hersteller Stadler Rail zu einem Exportschlager. Bald steht die Ablösung der ersten Generation bevor. Marco Morosoli 02.11.2021, 05.00 Uhr

Seit 2004 ist die Stadtbahn im Kanton Zug und darüber hinaus unterwegs. Bild: Stefan Kaiser (Oberwil, 18. Februar 2020)

Die Flirts der Zuger Stadtbahn waren bei deren Inbetriebnahme im Jahre 2004 der letzte Schrei. Die Entwicklung der schnell anfahrenden Züge mit Niederflureinstieg bei allen Türen war damals ein Quantensprung. Sie erwiesen sich für die Firma Stadler Rail aus Bussnang TG als Geschenks des Himmels. Das Flirt-Modell hat der Ostschweizer Konzern mittlerweile, mit zahlreichen Neuerungen versehen, weltweit deutlich über 2000 Mal verkauft. Ein Stück Zuger Stadtbahn steckt sozusagen in allen Flirts rund um den Erdball. Der neue Flirt, von denen die SBB Anfang Oktober 2021 deren 286 Einheiten bestellten, bezeichnet Stadler intern als flinken, leicht, Intercity- und Regionaltriebzug.

Mitbieter reicht Beschwerde ein Die Vereinbarung zwischen den SBB und Stadler über die Lieferung von 286 Zügen ist noch nicht in trockenen Tüchern. Der unterlegene Mitbieter Alstom (Frankreich) legte am vergangenen Freitag gegen den Vergabeentscheid der SBB beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Beschwerde ein. Dadurch dürfte es zu Verzögerungen bei der Lieferung der bestellten Triebzügen kommen.

Die Nase der neuen Triebzüge wirkt so, als hätte sie eine grössere Knautschzone als diejenige der ersten Flirt-Generation. Dass die neu bestellten Flirts – eine Abkürzung für «flinker leichter innovativer regional Triebzug» – solche aus der gleichen Familie ablösen sollen, sorgte da und dort für Irritationen. Wie der SBB-Chef Vincent Ducrot kürzlich erklärte, liege die Lebensdauer von Fahrzeugen im Regionalverkehr heutzutage bei rund 25 Jahren. Das würde bedeuten, dass die ersten Flirts der Zuger Stadtbahn noch bis 2029 zu sehen sind. Daraufhin versucht die Staatsbahn die ausgemusterten Triebzüge zu verkaufen. Gelänge dies nicht, dann sind die Züge reif für den Altstoffhandel. Das Bahn-Fachmagazin «Schweizer Eisenbahn-Revue» vermutet hinter der Verkürzung der Einsatzzeit, eine umfassende Revision nach halber Nutzungsdauer. Möglicherweise sei dieser neue Triebzug-Zyklus aber auch dem Umstand geschuldet, dass die derzeit genutzten Triebzüge in 20 verschiedene Konfigurationen unterwegs sind.

Auch die Elektronik ist kurzlebiger

Wie der SBB-Sprecher Martin Meier erklärte, hätten die Erfahrungen mit vorgängigen Programmen gezeigt, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis solcher aufwendigen Modernisierungen nicht mehr stimme: «Die heutigen Kundenbedürfnisse könnten in den alten Zügen nicht mehr erfüllt werden.» Meier spricht hierbei das Programm der Domino-Züge an, die auf dem Netz der Zuger Stadtbahn beim Start noch ab und an zu sehen waren. Sie wurden einst aus noch älteren Triebzügen zusammengesetzt. Einer der Punkte, die zunehmend gegen solche Kompositionen sprechen: der fehlende Niederflureinstieg. Der SBB-Sprecher Martin Meier will aber auch erwähnt haben, dass bei den modernen Zugskompositionen elektronische Systeme zunehmend kürzere Lebenszyklen hätten.

Mittlerweile sind auch bei den komplexen Toiletten-Systemen Verbesserungen gefunden worden. Dieses System bei den ersten Flirts, so ist oft zu hören, habe beim Entleerungsvorgang den Unterboden der Triebzüge in Mitleidenschaft gezogen. Die neuen Flirts mit vier Wagen – wie aktuell bei der Zuger Stadtbahn im Einsatz – sind 73,5 Meter lang und bieten 146 Sitzplätze in beiden Klassen.

Reparieren ist nicht mehr gefragt

Bei älteren Wagen und Lokomotiven war noch die Mechanik das Mass der Dinge. So hatten die SBB vor 40 oder 50 Jahren Lokomotiven jeweils in ihre Werkstätte gebracht, wenn sie bei einem Unfall beschädigt wurden. Es galt der Grundsatz: «Reparieren statt neu kaufen.» Diese Handhabung haben die SBB beiseite geschoben. Hier nur ein Beispiel unter vielen: Die Re 6/6 11673 (Re 620) mit dem Wappen der Zuger Gemeinde Cham auf dem Kasten war am 13. Mai 2015 in Erstfeld verunglückt. Die SBB entschieden daraufhin, die Lokomotive abzuwracken statt sie wieder in Stand zu stellen. Immerhin fährt das Chamer Wappen auf einer anderen Lokomotive aufgebracht weiterhin kreuz und quer durch die Schweiz. Dies dank des Einsatzes von Bahnfreaks.

Offenbar ist auch der Preis der Flirt-Einheiten ein Argument für den schnellen Austausch. Die Stadtbahn-Züge haben gemäss einer Stadler-Broschüre 2004 pro Einheit rund acht Millionen Franken gekostet. Die jetzt von den SBB ausgelöste Bestellung von 286 Zügen der vierten Flirt-Generation soll rund zwei Milliarden Franken kosten. Das ergibt pro Triebzug eine Kaufsumme von rund sieben Millionen Franken. Wie der SBB-Sprecher Martin Meier erklärt, sind für die Zentralschweiz 24 Flirts vorgesehen. Im kommerziellen Verkehr sollen die neuen Flirts ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 zum Einsatz kommen. Zuvor müssen Lokomotivführerinnen und Lokomotivführer vorher noch auf dem neuen Triebzug eingeschult werden.