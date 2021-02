Kanton Zug Impfungen in Alters- und Pflegeheimen sind abgeschlossen – über 10'000 Dosen im Impfzentrum verabreicht Inzwischen haben alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner in den Zuger Alters- und Pflegeheimen zwei Impfdosen erhalten. Zudem wurde im Impfzentrum die Zahl von 10'000 Impfungen überschritten. Voraussichtlich ab Mitte März ist die Gruppe der 65 bis 74-Jährigen an der Reihe. 26.02.2021, 09.55 Uhr

(pw) Am Corona-Impfzentrum in Baar wurde in diesen Tagen die Zehntausendste Impfdosis verabreicht. Dies schreibt der Kanton Zug in einer Medienmitteilung vom Freitag. Aufgrund der knapp vorhandenen Impfdosen seien momentan nur rund 300 Impfungen pro Tag möglich. Das Impfzentrum könne den Betrieb aber rasch hochfahren und bis zu 1400 Impfungen am Tag verabreichen, sobald genügend Impfdosen vorhanden seien.