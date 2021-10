Shana Hegglin ist erste Schweizer Kickboxerin auf grosser Bühne

Kanton Zug Kickboxen: Shana Hegglin ist die erste Schweizer Juniorin auf der grossen Bühne Die 18-Jährige von der Steinhauser Kampfsportschule Phoenix reist mit hohen Ambitionen an die Juniorinnen-EM. Michael Wyss Jetzt kommentieren 25.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In wenigen Tagen ist es so weit. Shana Hegglin steht die Junioren-Europameisterschaft im K1-Kickboxen bevor. «Es ist mir eine grosse Ehre, die Schweiz bei diesem Grossanlass zu vertreten», sagt die 18-Jährige von der Kampfsportschule Phoenix in Steinhausen. Die EM findet vom 5. bis zum 14. November in Montenegro statt, Hegglin ist in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm gemeldet. Sie ist die erste Schweizer Juniorin überhaupt, die zu diesem Anlass des grössten internationalen Verbands Wako starten kann, wie der Schweizer Verband bestätigt.

Shana Hegglin träumt von einer Goldmedaille. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 20. Oktober 2021)

Qualifiziert hat sich die 18-Jährige, die seit einem Jahr dem nationalen Juniorenkader angehört, durch gute Leistungen, die sie an nationalen und internationalen Wettkämpfen zeigte. Die Liste ihrer jüngeren Erfolge im K1 – in verschiedenen Verbänden – ist lang: Weltmeisterin bis 59 Kilogramm, Europameisterin bis 58 Kilogramm, dreimal Schweizer Meisterin bis 60 Kilogramm, österreichische Meisterin bis 65 Kilogramm. Darüber hinaus gewann sie den Schweizer-Meister-Titel in der Disziplin Kick Light in der Gewichtsklasse 65 Kilogramm plus und wandelt damit auf den Spuren der Zugerin Isabelle Hagen (siehe Box). Im vergangenen Juli wurde Shana Hegglin schliesslich für die Europameisterschaft in Montenegro nominiert.

WM-Silber für die Zugerin Hagen Isabelle Hagen hat an der Elite-Weltmeisterschaft des grössten Kickbox-Verbands Wako im italienischen Jesolo den Final im Kick Light bis 50 Kilogramm erreicht. Dort unterlag die 33-jährige Zugerin, die in der Kickboxschule Hasan in Baar trainiert, der Türkin Duygu Turan. Für Hagen, die erst seit 2014 wettkampfmässig Kickboxen ausübt, ist es die beste Platzierung an einer WM: 2017 in Ungarn wurde sie Fünfte, 2019 in der Türkei lag sie auf dem neunten Platz. In Jesolo war auch Pablo Antas (Phoenix Steinhausen) am Start. Er schied im Lowkick bis 81 Kilogramm nach dem ersten Kampf aus.

Im kommenden Jahr wartet die Elite

Das grosse sportliche Pensum absolviert die gebürtige Chamerin, die heute in Sins lebt, neben ihrer Ausbildung. Sie ist angehende Fachfrau für Bewegungs- und Gesundheitsförderung im Reha-Zentrum Cham. «Die Arbeit mit Menschen, sie ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten, erfüllt mich und ist ein schöner Ausgleich zum Kampfsport», sagt Hegglin. Zurück zur bevorstehenden Europameisterschaft. Mit welchem Ziel reist die 18-Jährige auf den Balkan? «Ich will meine bisherigen Leistungen bestätigen und das umsetzen, was ich gelernt habe», sagt sie, um keck hinzuzufügen:

«Den Traum einer Goldmedaille gibt es natürlich, daraus mache ich kein Geheimnis.»

Ein Fernziel von ihr ist es, den Sprung in die Elite-Nationalmannschaft zu schaffen. Das ist für den nächsten Schritt auch nötig, denn: «Im Jahr 2022 kann ich altershalber nicht mehr bei den Junioren starten.» Shana Hegglin trainiert in Steinhausen in der Schule, die ihrem Vater Roland Hatt gehört. Er war während 20 Jahren selbst ein erfolgreicher Kickboxer und trainierte unter vielen anderen den Chamer Janosch Nietlispach, der mehrfacher Weltmeister war.

Ebenfalls einen bekannten Namen in der Szene hat Rocco Cipriano (53). Der heutige Mentalcoach und Chef Leistungssport des Schweizer Verbands Wako hält grosse Stücke auf Shana Hegglin und sagt ihr eine grosse Zukunft voraus: «Sie hat viel Talent, einen grossen Willen, ist ehrgeizig. Dass sie nun an die Europameisterschaft gehen kann, ist eine gute Erfahrung für sie. Die Kämpfe auf internationaler Bühne bringen Shana in ihrer Entwicklung weiter, da das Niveau hoch ist.»

Shana Hegglin trainiert mehrmals wöchentlich. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 20. Oktober 2021)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen