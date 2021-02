Kanton Zug Kinder- und Jugendpsychologie ist am Anschlag: «Ein halbes Jahr Wartezeit ist eine Zumutung» Die Zuger Kinder- und Jugendpsychologie muss immer mehr neue Klienten abweisen – und das nicht erst seit der Pandemie. Fünf Psychotherapeutinnen fordern eine kantonale Anlaufstelle, mittels welcher die Bevölkerung effektiver mit dem psychologischen Angebot versorgt werden könnte. Der Kanton zeigt sich allerdings nicht zuständig. Linda Leuenberger 24.02.2021, 17.10 Uhr

Mit der Coronapandemie verschlechtert sich die psychische Gesundheit der Bevölkerung. Das ist mittlerweile bekannt. Ebenso, dass Jugendliche und junge Erwachsene besonders leiden – und dass ihnen mittel- bis langfristige Folgen drohen. Die wachsende Not unter den Jungen kriegen auch Psychotherapeutinnen und -therapeuten im Kanton Zug zu spüren.

Chantal Roulet Huber (48) ist Fachpsychologin Kinder und Jugendliche SBAP. Sie stammt aus dem Kanton Bern und ist seit 15 Jahren im Kanton Zug tätig.

Karlijn Werquin und Chantal Roulet Huber sind eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutinnen und führen beide eine Einzelpraxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie im Kanton Zug. Sie sagen: «Im Vergleich zum psychotherapeutischen Angebot für Erwachsene ist das Angebot für Kinder und Jugendliche spärlich. Wir sind zu wenige.» Die derzeit je vier bis acht Neuanmeldungen, welche wöchentlich in den Praxen von Werquin und Roulet Huber reinkommen, müssen alle abgewiesen werden:

«Für neue Klienten besteht eine Wartezeit von bis zu sechs Monaten. Das ist eine Zumutung für die Betroffenen.»

Das sei vor allem ein Problem, da Eltern oft erst dann anrufen würden, wenn sie nicht mehr weiterwüssten.

Karlijn Werquin (58) ist eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie stammt aus Belgien und ist seit 12 Jahren im Kanton Zug tätig.

Karlijn Werquin sagt: «Wenn wir Kinder und Jugendliche abweisen müssen, bedeutet das eine grosse Enttäuschung für sie und ihre Familien. Sie fühlen sich alleine und hilflos. Über die Wartemonate hinweg können sich Verhaltensmuster chronifizieren oder das Problem wird so akut, dass es eine Notfallsituation gibt.» Eine Perspektive sei in solchen Fällen besonders wichtig, ergänzt Chantal Roulet Huber. «Wenn nach einem ersten Anruf ein Termin innerhalb von vier Wochen vereinbart werden kann, bringt das schon Erleichterung. Aber ein halbes Jahr ist zu viel.»

Schon vor Corona am Anschlag

Das Problem der mangelnden Kapazitäten bestehe nicht erst seit der Coronakrise, betonen Roulet Huber und Werquin. Mit der Pandemie habe es sich aber merklich verschärft: Während vor zwei Jahren wöchentlich etwa drei Neuanmeldungen abgewiesen werden mussten, seien es heute teilweise drei pro Tag.

Die Psychologinnen Chantal Roulet Huber und Karlijn Werquin an der Seepromenade.

Bild: Maria Schmid (Zug, 23. Februar 2021)

Die beiden Psychologinnen engagieren sich gemeinsam mit ihren Fachkolleginnen Ines Jenni, Elke Romano und Ursula Meierhans in einem Fachzirkel. Sie tauschen sich aus und werden, wenn es sein muss, auch gesundheitspolitisch aktiv. Vor anderthalb Jahren haben sie den Kanton Zug darauf hingewiesen, dass sie mit ihren Kapazitäten am Anschlag sind. Seither habe sich an ihrer Situation aber nichts geändert.

Warum es im Kanton Zug zu wenige psychotherapeutische Angebote für Kinder und Jugendliche gibt, können Roulet Huber und Werquin nur mutmassen. Ein zentraler Punkt sei aber, dass die Ressourcen nicht effektiv genutzt würden. Es findet keine fachlich geleitete Triage statt, wie das etwa in der Opferhilfe der Fall sei.

Kantonale Anlaufstelle für eine effektive Triage

«Es müsste eine professionelle und niederschwellige Anlaufstelle geben, die Auskünfte erteilen, erste Einschätzungen vornehmen und die Patientinnen und Patienten an entsprechende Fachstellen überweisen könnte», sagt Chantal Roulet Huber. In manchen Fällen bräuchten die betroffenen Personen gar nicht unbedingt eine Psychotherapie, ergänzt Karlijn Werquin. Umso wichtiger sei es, dass sie ohne Umwege und innert nützlicher Frist ein erstes Orientierungsgespräch führen und über hilfreiche Beratungsangebote aufgeklärt werden könnten.

Der Kanton ist nicht zuständig Der Kanton Zug verfüge zwar über Angaben zu den Berufsausübungsbewilligungen von Zuger Psychotherapeutinnen und -therapeuten, sagt Aurel Köpfli, Kommunikationsbeauftragter der Zuger Gesundheitsdirektion. Darin seien aber keine Angaben zu deren Spezialisierungen enthalten. Wie viele Psychotherapeutinnen und -therapeuten sich im Kanton Zug mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, weiss der Kanton also nicht. Als kantonale Anlaufstelle nennt Köpfli die Triaplus AG. Es handelt sich dabei um ein Psychiatriekonkordat der Kantone Zug, Uri und Schwyz. Triaplus hat laut eigener Website den Auftrag, die psychiatrische und psychotherapeutische Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Es sind die dort tätigen Psychiaterinnen und Psychiater, welche die Patienten allenfalls an nicht-ärztliche Psychotherapeutinnen weiterverweisen – also beispielsweise an die Psychologinnen Chantal Roulet Huber und Karlijn Werquin. Allerdings bestünden keine Pläne, die Psychologie fest in das Angebot von Triaplus aufzunehmen, sagt Köpfli: «Die Kantone sind für die Versorgung im Bereich Psychiatrie zuständig – im Bereich der ambulanten Psychotherapie haben die Kantone keine entsprechenden Kompetenzen oder Zuständigkeiten.»

In der Praxis von Karlijn Werquin finden sich viele Spielsachen, die in der Therapie mit Kindern zum Zuge kommen. Bild: Maria Schmid (Zug, 23. Februar 2021)

Hemmschwelle vertiefen und präventiv arbeiten

Psychologisches Wissen müsse zugänglicher und niederschwelliger gemacht werden, sagen Roulet Huber und Werquin. Fehlende und verpasste Hilfe für psychische Gesundheit komme die Gesamtgesellschaft teuer zu stehen. Gemäss einer Studie, die von der Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen in Auftrag gegeben wurde, könnten mit einem erleichterten Zugang zu Psychotherapie schweizweit bis zu 730 Millionen Franken pro Jahr gespart werden. Investitionen in die psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung lohnen sich gemäss der Studie also auch aus rein ökonomischer Perspektive. Karlijn Werquin betont, dass sich solche Investitionen gerade im Bereich der Kinder- und Jugendpsychologie bezahlt machen:

«Kinder und Jugendliche leisten ganz viel Präventionsarbeit. Wenn psychologische Hilfe bei ihnen wirkt, geben sie ihr Wissen weiter.»

Könne man Kinder erreichen, verbreite sich das psychologische Wissen exponentiell in der Gesellschaft. Die beiden Fachfrauen sind sich einig, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Psychotherapie unbedingt gewährleistet sein muss.

