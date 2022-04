Zuger Schulpsychologen über Umgang mit flüchtenden Schülern

Kanton Zug Körperliche Unruhe, Gereiztheit, Hyperaktivität, Rückzug: So zeigt sich das Erlebte bei geflüchteten Kindern Was brauchen Kinder, die eine ausserordentlich schwierige Situation durchlebt haben? Benötigen sie langfristig eine psychologische Betreuung? Laut dem Schulpsychologischen Dienst des Kantons Zug ist physische und psychische Sicherheit primär wichtig. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Der Schulpsychologische Dienst des Kantons Zug behält das Wohlergehen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine an Zuger Schulen im Auge. Bild: Werner Schelbert (18. Oktober 2017)

Aktuell werden ukrainische Kinder an der Schule Walchwil integriert. Aufgrund des relativ hohen Anteils an russischen, weissrussischen und ukrainischen Expats in der Gemeinde könnte es künftig zu Reibereien zwischen den Schülerinnen und Schülern kommen, wie es auch schon in anderen Zuger Gemeinden der Fall war. Wie geht man am besten mit diesem sensiblen Thema um?