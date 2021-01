Corona Wegen Lieferengpässen: Kanton Zug muss Impftermine verschieben Lieferengpässe bei den Corona-Impfstoffen haben zur Folge, dass im Kanton Zug gewisse Termine für die erste Impfung um eine Woche verschoben werden müssen. Die betroffenen Personen werden direkt per SMS kontaktiert. 26.01.2021, 08.50 Uhr

(pw) Das Corona-Impfzentrum in Baar hat in den ersten zwei Wochen rund 7000 Impfungen verabreicht. Dies schreibt der Kanton Zug in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Der Kanton verfolge die Strategie, die verfügbaren Impfdosen möglichst rasch zu verabreichen, um die besonders gefährdeten Personen so schnell wie möglich vor einer Corona-Infektion zu schützen. Doch heisst es in der Mitteilung weiter: