Lotsen unterstützen Schulkinder auf den Chamer Schulwegen

Kanton Zug Lotsen im Einsatz: Melek Gülhan schützt die Jüngsten auf ihrem Schulweg Seit Montag laufen die Zuger Schulen wieder auf Hochbetrieb. Für viele Schülerinnen und Schüler beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Dieser kann Gefahren mit sich bringen. Oliver Julier 22.08.2021, 16.00 Uhr

Zahlreiche Kinder der Zuger Schulen und Kindergärten begeben sich seit dem 16. August wieder auf den Schulweg. Viele kommen dabei zum ersten Mal selbstständig in Kontakt mit dem Strassenverkehr, dessen Gefahren nicht zu unterschätzen sind. Einige Gemeinden zählen daher während des Schuljahrs auf die Unterstützung von Lotsinnen und Lotsen.

Melek Gülhan sorgt als Lotsin an der Untermühlestrasse in Lindencham für die Sicherheit der Schulkinder. Bild: Matthias Jurt (Lindencham, 18. August 2021)

Melek Gülhan ist in Cham seit zehn Jahren als Lotsin tätig. Auch dieses Jahr ist sie mit der orangen Leuchtweste auf den Strassen anzutreffen. Als Lotsin unterstützt sie die jüngsten Verkehrsteilnehmenden beim Überqueren der Strassen an besonders heiklen Stellen wie zum Beispiel in Lindencham, wo sie meistens stationiert ist. Die Kreuzung der Lorzenweid-, Untermühle- und Lindenstrasse ist die wahrscheinlich anspruchsvollste Stelle in der Gemeinde. Auch an der Zugerstrasse und der Knonauerstrasse sind die Dienste der Lotsen gefragt.

Durch eine Kollegin ist sie damals zu diesem Amt gekommen, dieses ist mittlerweile auch bezahlt, erzählt sie im Gespräch. Vor ihrer Zeit zählte die Gemeinde noch auf freiwillige Helferinnen und Helfer, meist waren dies die Eltern der Kinder. Seither hilft sie den Kindern jeweils am Morgen vor Schulbeginn, um die Mittagszeit sowie nach Schulschluss am Nachmittag, sicher über die Strasse zu gelangen.



Empathievermögen ist gefragt

In Cham sind seit dem 16. August zusammen mit Melek Gülhan fünf bis acht Lotsen im Einsatz, teilt Armin Schnüriger, Projektleiter Verkehrstechnik, auf Anfrage mit. Die Abteilung Verkehr und Sicherheit ist zuständig für die Rekrutierung dieser Helfer und hat dabei einige Ansprüche: Empathievermögen im Umgang mit Kindern soll vorhanden sein und stetig weiterentwickelt werden. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind von grosser Bedeutung in diesem Job. Zudem dürfen sich die Lotsen nicht durch den Verkehr provozieren lassen. Armin Schnüriger zieht nach den ersten Tagen ein Fazit:

«Ganz allgemein stellen wir fest, dass die Lotsinnen und Lotsen hervorragende Arbeit leisten.»

Auch Melek Gülhan ist zufrieden nach den ersten Tagen im Einsatz. Sie schätzt den Kontakt mit den Kindern sehr, auch wenn diese die Anweisungen der Lotsin nicht immer beachten wollen. Zwischenfälle gab es deswegen bis jetzt nicht. Auch in den vergangenen Jahren musste sie nur selten eingreifen. Zweimal kam es vor, dass sie Schülerinnen und Schüler festhalten musste, wenn ein zu schnell fahrendes Auto nicht rechtzeitig anhalten konnte. Im Normalfall treten ihr jedoch auch die erwachsenen Verkehrsteilnehmenden mit Respekt gegenüber. Die Leuchtweste helfe, stellt sie lachend fest.

Die Polizei hilft mit

Auf Schulungen und Trainings der Lotsen konnte die Abteilung Verkehr und Sicherheit in Cham bis anhin verzichten. Melek Gülhan lernte alles Nötige von ihrer Kollegin. Bei besonderen Fragen wird die Zuger Polizei um Beratung ersucht. In den ersten drei Wochen sei diese ebenfalls entlang der Schulwege und bei den Schulhäusern präsent, berichtet Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche der Zuger Polizei. Die Zusammenarbeit mit den Lotsen funktioniere dabei gut. Aus Sicht der Polizei ist der diesjährige Schulstart ohne Probleme verlaufen. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Verkehrsteilnehmenden hätten sich bisher vorbildlich gezeigt.

Neben Geschwindigkeitskontrollen rund um die Schulhäuser und Schulwegüberwachungen stehen für die Zuger Polizei unter dem Jahr auch präventive Massnahmen im Zentrum. Judith Aklin betont dabei:

«Es geht primär darum, Brücken zu den kleinsten Bürgern zu bauen und einen ersten positiven Kontakt zu den Kindern herzustellen.»

Schulpolizisten sind bei Schulbeginn im Einsatz und bringen den Kindern bei, sich im Strassenverkehr richtig zu verhalten und Gefahren frühzeitig zu erkennen.

An der Kreuzung in Lindencham wird es vor allem anspruchsvoll, wenn die Strasse nass ist. Bis jetzt war es an Melek Gülhans Hauptstandort nur am ersten Tag regnerisch. Bild: Matthias Jurt (Lindencham, 18. August 2021)

Unterschiede zwischen den Gemeinden

Nicht alle Gemeinden setzen auf Lotsen. Baar verzichte seit jeher auf den Einsatz darauf, sagt Silvan Meier, Kommunikationsfachmann der Gemeinde Baar. Die Gemeinde vertritt die Ansicht, dass die örtlichen Schulwege zumutbar und sicher sind. Mit denselben präventiven Massnahmen der Zuger Polizei, wie sie in Cham eingesetzt werden, sorge die Gemeinde Baar für rundum sichere Schulwege. Zusätzlich werden Schultransporte für Kinder organisiert, die eine unzumutbare Distanz zur Schule zurücklegen müssen. Im ganzen Kanton wird zudem mit den Kampagnen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) auf den Schuljahresstart hingewiesen.



Zurück nach Cham: Melek Gülhan hat Spass an ihrem Job und ist froh, dass sie die Schulkinder auf dem Schulweg unterstützen kann. Auch in Zukunft wird sie an den heiklen Stellen im örtlichen Verkehrsnetz anzutreffen sein.