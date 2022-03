Bahnhof Zug Mann wird bestohlen und zusammengeschlagen – zwei Jugendliche festgenommen Beim Bahnhof Zug wurde ein Mann bestohlen und zusammengeschlagen. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden. Zwei Jugendliche wurden festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. 29.03.2022, 16.06 Uhr

Am vergangenen Freitagabend des 25. März ereignete sich beim Bahnhof Zug eine Schlägerei, ausgelöst durch einen Diebstahl. Ein 17-Jähriger riss einem 34-jährigen Mann, den er kurz zuvor kennengelernt hatte, eine Banknote aus den Händen und rannte weg. Der Bestohlene konnte den Jugendlichen bei der Verzweigung Damm-/Grafenaustrasse einholen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Das schreibt die Kantonspolizei Zug in einer Mitteilung.

Als der 34-Jährige bereits am Boden lag, kam ein zweiter Jugendlicher dazu und versetzte dem Mann einen Fusstritt ins Gesicht. Das Opfer musste mit erheblichen Kopfverletzungen vom Rettungsdienst betreut und ins Spital eingeliefert werden.

Der 17-jährige konnte noch vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen werden, sein Komplize entkam. In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft des Kantons Zug konnte der 16-Jährige ermittelt und am Samstagmorgen ebenfalls verhaftet werden, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Die beiden Beschuldigten befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. (mha)