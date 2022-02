Kanton Zug Maroder Reussdamm in Hünenberg: Landwirte fordern jetzt Taten Dass die Hochwasserverbauung entlang der Reuss im Bereich Drälikon undicht ist, ist seit Jahren bekannt. Nach der Krisensituation vergangenen Sommer möchten die Bewohnerinnen und Bewohner des gefährdeten Gebietes nun nicht mehr länger auf die Sanierung warten. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Den vergangenen Sommer wird die Bevölkerung in der Hünenberger Reussebene nicht so schnell vergessen. Es war jener Sommer, als der viele Regen die Reuss dermassen anschwellen liess, dass der Kanton seinen Führungsstab aktivierte. Denn der Damm unterhalb der Reusshalde drohte zu brechen. Wäre die Katastrophe eingetroffen, hätte das Reusswasser die ganze Ebene bis zum Reussspitz überfluten können.

An einer Stelle – gleich unterhalb der Reusshalde – ist der Damm derart marode, dass der Führungsstab diesen mit mehreren Lastwagenladungen Kies verstärken musste. Die Viehhalter der Reussebene waren angewiesen worden, Notfallpläne zu erstellen für eine Evakuierung ihrer Tiere in höhergelegene Gebiete innert 30 Minuten. Sogar Bundespräsident Guy Parmelin kam nach Hünenberg, um sich von der Bedrohung ein Bild zu machen.

Der lecke Reussdamm musste beim Hochwasser vergangenen Sommer mit Kies verstärkt werden. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Doch seit die Reuss nun wieder in ihrem Flussbett verläuft, scheint auch der marode Damm bei den Verantwortlichen in Vergessenheit zu geraten. So empfinden es jedenfalls einige Bewohnende der Reussebene, denen die Krisensituation noch in den Knochen sitzt. Denn die Gefahr eines Bruchs ist mit den Mäuselöchern und lecken Stellen noch immer vorhanden.

Dass der Reussdamm in die Jahre gekommen ist und nun auch zwischen der Reusshalde und dem Zollhaus dringend saniert werden muss, ist für den Laien nicht ersichtlich. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 14. Februar 2022)

«Wir wollen Sicherheit», sagt der Hünenberger Hanspeter Knüsel. Er ist Präsident des Vereins Landschaftsentwicklung Reuss (LEK Reuss), der einen Grossteil der Landwirtinnen und Landwirte im betroffenen Bereich vertritt.

«Es muss nun etwas geschehen – zumindest mit einer provisorischen Sicherung des lecken Dammabschnitts.»

Denn dass der Damm undicht ist, sei bereits 2005 beim damaligen Hochwasser ersichtlich geworden – also vor rund 17 Jahren.

Bedrohungslage wurde durch Massnahmen realer

Seit 2015 ist der Kanton Zug nun an der Projektierung für die Sanierung des ganzen Dammabschnitts zwischen der Reusshalde und dem Zollhaus. Doch das Projekt hat sich immer wieder verzögert. Wie Knüsel sagt, ist das für die Betroffenen eine ungemütliche Lage.

«Wir wollen verhindern, dass wir nochmals in eine solche Bedrohungslage kommen.»

Das Ausmass dieser Gefahr sei ihnen vergangenen Sommer klar geworden, als sie die Evakuierung des Viehs organisieren mussten und der Bundespräsident vor Ort kam. Und weil mit dem Klimawandel Ereignisse wie Hochwasser wohl zunehmen werden, fordert Knüsel die Verantwortlichen auf, die Schwachstellen schnellstmöglich zu verbessern und nicht bis zur Sanierung des gesamten Dammes zuzuwarten.

Der Damm bei der Reusshalde. Von den provisorischen Verbauungen wie auch vom Hochwasser, welches vergangenen Sommer bis an den Damm hoch kam, ist nichts mehr zu sehen. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 14. Februar 2022)

Die Bäuerinnen und Bauern fühlen sich vom Kanton alleine gelassen. Dies bestätigen auch zwei Landwirte, deren Land dereinst benötigt wird, um den neuen Damm zu realisieren, und die von einer möglichen Überschwemmung unmittelbar betroffen wären.

So sagt Jonas Boog, seine Familie sei bisher nicht darüber informiert, wie es beim Projekt weitergehe oder wie ein Plan B aussieht, falls sich das Projekt weiter hinauszögert. «Wir hatten im Sommer Schwein, dass nichts passiert ist. Dank der guten Arbeit des kantonalen und gemeindlichen Führungsstabs sind wir mit einem blauen Auge davongekommen – noch einmal möchten wir nicht in diese Lage geraten.»

Auch Leo Luthiger, der zu Beginn des Dammsanierungsprojektes mit anderen Anstössern bei den Sitzungen des Kantons mit dabei war, kritisiert die lange Planungszeit:

«Es ist dringend, dass an der maroden Stelle etwas unternommen wird!»

Mit der Sanierung des restlichen Damms könne seiner Meinung nach allerdings noch zugewartet werden – wenn dieser gut unterhalten wird.

Der pensionierte Landwirt Leo Luthiger ist einer der Landeigentümer, auf deren Grund der Damm verläuft. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 14. Februar 2022)

Für den Kanton ist es aber keine Option, das obere Teilstück bei der Reusshalde vorzuziehen, wie der Zuger Baudirektor Florian Weber auf Anfrage erklärt: «Der gesamte Damm ist in einem ungenügenden Zustand. Nicht nur der Abschnitt, bei welchem im letzten Sommer Verstärkungsmassnahmen vorgenommen wurden.» Der neue Damm soll bis 2025 realisiert sein – «Stand heute», wie Weber betont.

Bis zum Abschluss der Sanierung wird Notfallkonzept angewendet

Sollte es aber vor dem Neubau des Dammes zu einem Hochwasser kommen, setzt der Baudirektor auf jene Massnahmen, die im letzten Sommer «wie geplant und sehr gut funktioniert» hätten. Wie er ausführt, bestehen diese aus den zwei Pfeilern «Vorsorge» und «Ereignisbewältigung». «Das Wetter und die Prognose des Abflusses in der Reuss werden in der Hochwassersaison jeweils intensiv überwacht.» Neben der Hochwasserwarnung zählen zur Vorsorge gemäss Weber die Punkte «Organisation» und «Einsatzplanung». Und zur Ereignisbewältigung zählt der Kanton «Alarmierung», «Schadenabwehr» und «Verhaltensanweisungen».

Zu den Sorgen der in der Reussebene wohnenden Personen sagt der Baudirektor:

«Wir nehmen diese ernst. Das Sicherheitsdispositiv hat sich im vergangenen Sommer bewährt, und wir werden vertieft prüfen, ob es allenfalls noch optimiert werden muss.»

Eine Information an die Bewohner sei nicht geplant. «Selbstverständlich würden wir dies aber sofort an die Hand nehmen, sollte sich eine entsprechende Gefahrensituation ankündigen.»

Das Sanierungsprojekt Reussdamm Das Sanierungsprojekt für den Reussdamm zwischen der Reusshalde und dem Zollhaus ist nach längeren Verzögerungen nun am Voranschreiten, wie von der Baudirektion zu erfahren ist. Gemäss Regierungsrat Florian Weber sind aus der Vernehmlassung beim Kanton Aargau sowie der Gemeinde Hünenberg keine grundlegenden Veränderungen des Projekts hervorgegangen. Als Nächstes werde dieses nun einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen. Derzeit seien hierzu die Voruntersuchungen am Laufen. Ist diese abgeschlossen, stehen die Prüfung des Ergebnisses durch den Kanton sowie den Bund an. Danach werde das Projekt öffentlich aufgelegt und der Kredit im Kantonsrat behandelt, so Weber. Zusätzlich werde der Kanton bereits während der Erarbeitung der UVP weitere Verhandlungen mit den Grundeigentümern führen. Realersatz für Landwirtschaftsbetriebe Es geht um etwa 1,6 bis 1,8 Hektaren Landwirtschaftsland, welches das Projekt beansprucht. «Der Kanton hat eine Lösung erarbeitet, mit der jeder Eigentümer flächengleichen Realersatz für sein durch das Dammbauprojekt beanspruchtes Landwirtschaftsland erhält. Wenn einer oder mehrere Eigentümer nicht einverstanden sind mit der Realersatzlösung, haben die Grundeigentümer Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung», erklärt Weber. In einem nächsten Schritt werde nun den Betroffenen aufgezeigt, welche Auswirkungen das Projekt auf ihr Land habe. Die Baudirektion rechnet derzeit mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren. Stand heute sollte das gesamte Projekt 2025 abgeschlossen sein.

