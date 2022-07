Kanton Zug Mit Pop und Rock wollen die Zuger Reformierten Jugendliche abholen Die Reformierte Kirche Kanton Zug geht neue Wege: Andrea Tschudi hat als Pop-Kirchenmusikerin die Aufgabe, mit moderner Musikgestaltung junge Generationen für die Teilnahme an der kirchlichen Gemeinschaft zu begeistern. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 26.07.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein Dauerthema, mit dem sich die katholische Kirche gleichermassen wie die reformierte auseinandersetzen muss: Wie gestaltet man sich attraktiv, damit auch die jüngeren Generationen den Zugang zum kirchlichen Gemeindeleben finden und es mit ihrer Teilnahme bereichern? Ein Weg, der sich bislang zu bewähren scheint, führt über die musikalische Vielfalt innerhalb der Kirchgemeinde. Dabei wird vorderhand auf eine moderne, zeitgemässe Form der Kirchenmusik gesetzt.

In Deutschland sind vielerorts sogenannte Kirchenmusikerinnen respektive Kirchenmusiker für Popmusik im Amt. Sie haben die Aufgabe, kirchliche Aktivitäten mit den Stilrichtungen Pop, Gospel, Rock und Soul musikalisch zu gestalten.

Allgemeine Erfahrungen zeigen, dass mit dem Einbringen moderner Formen der Kirchenmusik – gemeinhin als «Sacropop» bezeichnet – das Interesse Jugendlicher an der kirchlichen Gemeinschaft gestiegen ist. Auch in der Schweiz gibt es diese Möglichkeit: Die Kirchenmusikschule St.Gallen beispielsweise führt einen Studiengang mit Schwerpunkt Popularmusik.

Das Potenzial moderner Musikgestaltung

Die Reformierte Kirche Kanton Zug geht nun einen solchen Weg: Seit Anfang April beschäftigt sie eine Pop-Kirchenmusikerin, welche für sämtliche reformierten Kirchenbezirke des Kantons zuständig ist.

Andrea Tschudi ist die erste so genannte Pop-Kirchenmusikerin des Kantons Zug. Bild: Matthias Jurt (Cham, 25. Juli 2022)

Angestossen hatte dies der reformierte Chamer Pfarrer und kantonal Verantwortliche für Kirchenmusik, Michael Sohn, als innovativen Ansatz, um Kinder und Jugendliche anzusprechen. Mit dieser neu geschaffenen Stelle mit experimentellem Charakter soll das Potenzial moderner Musikgestaltung für das Kirchenleben ausgelotet werden.

Mit Andrea Tschudi hat die Auftraggeberin eine musikalisch und pädagogisch versierte und erfahrene Person gefunden. Die gebürtige Näfelserin hat die Jazzschule sowie eine Gesangsausbildung absolviert, verfügt über ein Sprachstudium und eines in Schulmusik.

Gospel-Wochenende hat gezogen

Sie war an der Musikschule in Domat/Ems tätig, bevor sie als Mittelschullehrerin in Luzern jahrelang auch Pop und Jazzgesang unterrichtet hat. Kirchenmusik als solches ist für die 41-Jährige zwar neues Gebiet, doch der Zugang dazu ist alles andere als abwegig – mit Gospel wie auch Spiritual als Teil von Popularmusik ist Andrea Tschudi bestens vertraut. «Und genau in diese Richtung gehen meine Bestrebungen», sagt sie.

«Über allem steht die Grundfrage: Wie hole ich Jugendliche ab? Mit welchem Angebot animiere ich sie zur Teilnahme? Was lässt sich in welcher Zeitspanne umsetzen?»

Der Weg zeichnet sich bereits anhand eines ersten grösseren Projektes ab: Ein von Andrea Tschudi organisiertes und geleitetes Gospel-Wochenende der Kirchenbezirke Cham und Rotkreuz ist auf grosses Interesse gestossen.

Zugang über den emotionalen Weg

Die Ideen der Musikerin sind breit gefächert – Chorprojekte, Songwriting, Adventssingen, das musikalische Mitgestalten von Konfirmationen oder ganz einfach gemeinsames Musizieren im kleinen Kreis ... «Es hängt jeweils davon ab, welche musikalischen Aktivitäten es in den einzelnen Kirchenbezirken bereits gibt», sagt Andrea Tschudi. Da befände sie sich derzeit noch in einer «Kennenlernphase». Berührungsängste habe sie keinerlei.

Für Wünsche und Anregungen aus der Gemeinschaft ist sie offen. «Mein Anspruch an mich wie auch an die Mitmachenden dabei ist ein gewisses Mass an Professionalität», betont die Musikerin.

«Ich bin überzeugt, dass man Jugendliche vor allem über den emotionalen Weg erreicht. Musik ermöglicht einen einfachen, aber direkten Zugang zu Herz und Seele.»

Über Popularmusik gelinge dies besonders gut, zumal sie nah an der Erlebniswelt junger Menschen sei.

Auch wenn Andrea Tschudis Engagement im kirchlichen Kontext steht, so soll es nie zu theologisch werden, «aber stets Substanz behalten», hält die Musikerin an diesem Punkt fest. Dabei spricht sie ein grosses Thema an, welches sowohl in der Popularmusik wie auch in Religion und Glaubensleben allgegenwärtig ist: die Liebe. «Sie verbindet uns alle.»

Eine Ergänzung zur klassischen Kirchenmusik

Wichtig ist der neuen Pop-Kirchenmusikerin, festzuhalten, dass ihre Mission in keiner Weise die bestehenden Kirchenmusikbeauftragten wie Organistinnen und Organisten konkurrenziert. So ist das neue Angebot explizit als Ergänzung zur klassischen Kirchenmusik mit langer Tradition zu verstehen.

Andrea Tschudi ist zuversichtlich, dass ihre neue Arbeit bei der Reformierten Kirche Kanton Zug auf fruchtbarem Boden stattfindet; das unterstreichen nicht zuletzt die durchaus positiven Resonanzen bisher.

«Das Ganze braucht natürlich Zeit, da es etwas Neues ist. Es muss sich rumsprechen und wird sich dadurch etablieren können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen