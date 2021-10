Kanton Zug Nach dem Ende der Gratis-Tests fürs Zertifikat: Grosses Angebot, kleine Nachfrage Seit einer Woche nun sind die Coronatests für Zertifikate kostenpflichtig. Dies hat Auswirkungen auf die Auslastung der Teststellen, ist wohl aber nicht der einzige Grund für den Nachfragerückgang. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Das Covid-Testzentrum in der Suurstoffi in Rotkreuz. Bild: Mathias Blattmann (Rotkreuz, 15. Oktober 2021)

Dass nun das eigene Portemonnaie gezückt werden muss und es nicht mehr reicht, die Krankenkassenkarte zu zeigen, spüren die Anbieter der Antigen-Schnelltests. Der Präsident des Vereins der Zuger Apotheken, Martin Affentranger, sagt: «Es gab einen radikalen Einbruch bei den Tests.» Doch Affentranger erwartet, dass sich die Situation wieder einpendelt. «Bei Änderungen halten sich die Leute meistens erstmals zurück. Wenn es aber wieder aufs Wochenende zugeht und der Ausgang bevorsteht, kommen die Personen ohne Impfung doch wieder zum Testen.» Zudem war die Baisse wohl auch noch durch die Schulferien geprägt.

Mit der neuen Kostenpflicht können die Anbieter der Tests nun frei über den Preis entscheiden. Wie sich zeigt, liegen diese bei allen Anbietern, die auf der Website des Kantons vermerkt sind, derzeit noch immer zwischen 47 und 50 Franken. Einzig der ausserkantonale Anbieter der beiden Walk-in-Testzelte in der Stadt Zug verlangt 35 Franken.

Apotheker-Präsident Affentranger rechnet allerdings damit, dass sich die Preise noch ändern könnten:

Martin Affentranger, Präsident Verein der Zuger Apotheken Bild: PD

«Wenn man die Abläufe optimiert und geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung hat, sind wohl auch in Apotheken tiefere Preise realistisch.»

Bereits deutlich unter diesem Wert bietet die Urs Drogerie Apotheke (Eigenschreibweise: UrsDrogerie Apotheke) in Steinhausen ihre Tests an. 25 Franken kostet hier der Schnelltest für ein Zertifikat. Und lediglich zwei Franken zahlen Personen unter 25 Jahren. Dass dieses Angebot noch nicht auf der Seite des Kantons zu finden ist, hat gemäss Inhaber Urs Nussbaumer damit zu tun, dass er es ursprünglich nicht gross öffentlich machen wollte. Zudem steht sein Angebot nur jenen Personen offen, die keine Symptome aufweisen und sich für ein Zertifikat testen lassen.

Mit tiefen Preisen gegen die Ungleichheit

Ihm sei es wichtig, dass es keine Ungleichheiten in der Gesellschaft gebe. «Die Leute sollen sich unabhängig von ihrem Budget für oder gegen eine Impfung entscheiden können – ohne vom sozialen Leben ausgeschlossen zu werden.» Den 25-Franken-Test könne er anbieten, da er bestehende Räume nutze und die Abläufe optimiert habe:

«Während wir zuvor pro Person eine Viertelstunde eingerechnet haben, sind es nun noch fünf Minuten.»

Urs Nussbaumer, Inhaber Urs Drogerie Apotheke

Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 25. April 2008)

Seine Kosten seien so gedeckt, ohne dass er Gewinn mache. Die Tests für zwei Franken könne er dank dem Sponsoring einer Gruppe anbieten, die sich dafür einsetzt, dass auch Jugendliche bei der Impfung die Wahl ohne finanziellen Druck haben.

Nussbaumer sagt, sein Angebot habe ziemlich eingeschlagen. «Wir wurden richtiggehend überrannt.» So gibt es gemäss dem Buchungsportal der Urs Drogerie Apotheke für die nächsten drei Samstage keine Termine mehr und auch die Testtermine am Freitag sind nur noch spärlich vorhanden. Dies ganz im Gegensatz zu den anderen Anbietern von Tests, die ebenfalls eine Anmeldung verlangen. Ein Blick auf deren Portale zeigt, dass bei den meisten auch am Wochenende noch Termine frei sind – im Unterschied zur Lage vor zwei Wochen, als die meisten Anbieter an den Wochenenden ausgebucht waren.

Neue Angebote im Berg und Ennetsee

Zusätzlich zur neuen Kostenpflicht und den Herbstferien ist hier allerdings wohl ein anderer Grund mitentscheidend. So sind in den letzten Wochen neben der Urs Drogerie mindestens drei neue Testzentren hinzu gekommen: Die Hirslanden Andreas Klinik hat eines in Rotkreuz eröffnet, die Drogerie Moll bietet neu auch in Unterägeri Tests an und auch die Anklin Apotheke hat nun ihren eigenen Testraum. Sowohl das Angebot in Unterägeri als auch jenes in Rotkreuz sei in Absprache mit dem Kanton erstellt worden, geben die Verantwortlichen Auskunft. So gab es zuvor im Berggebiet keine Möglichkeit für Tests und auch im Ennetsee gab es einzig das Testcenter in Cham.