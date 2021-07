Hagelschäden: Zuger Dachdecker bitten Kunden um Geduld

Kanton Zug Nach Hagelstürmen am Anschlag: Dachdecker bitten Kundschaft um Geduld Sommerzeit bedeutet für Arbeiten an und auf Dächern Hochsaison. Die Unwetter der letzten Zeit haben die Auftragsbücher zum Bersten gebracht ‒ doch das bringt auch Probleme mit sich. Raphael Biermayr 14.07.2021, 05.00 Uhr

Erich Schuler hätte diese Woche eigentlich Ferien. Doch seit dem frühen Dienstagmorgen ist er wieder in der «Bude» im Chamer Weiler Bibersee statt bei der Familie am Entspannen. Der Inhaber der Schuler Gebäudehüllen AG sagt:

«In dieser Ausnahmesituation braucht es jeden, der mithilft.»

Schätzungsweise 300 Aufträge hätten ihm die Unwetter der letzten Wochen eingebracht, besonders viele davon in Cham. Bereits eine Viertelstunde nach dem Hagelsturm am Abend vom 28. Juni seien die ersten Schadenmeldungen bei ihm eingegangen. «Sechs Mann gingen sofort raus, um Notreparaturen zu machen», schildert er.

Kämpft mit den Folgen der Unwetter: Erich Schuler, Inhaber der Schuler Gebäudehüllen AG.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 13. Juli 2021)

Die golfballgrossen Hagelkörner zerschlugen in mehreren Zuger Gemeinden ungezählte Oblichter und Fensterscheiben, zertrümmerten Ziegel und durchlöcherten Eternitplatten. So viele, dass Schuler eine Prioritätenliste festlegen musste: «Wem es ins Bett oder aufs Heu geregnet hat, kommt zuerst an die Reihe.»

Enorme Hagelkörner sorgten für Schäden in mehreren Zuger Gemeinden. Bild: Leserbild (Cham, 28. Juni 2021)

Eine besondere Herausforderung für die Dachdecker: Ziegel ist nicht gleich Ziegel. Es gibt verschiedene Typen aus verschiedenen Zeitaltern – und sie passen in der Regel nicht zusammen. Schuler beschreibt es so:

«Es ist ein bisschen wie Tetris spielen, eine grosse Bastelei.»

Und wo alte Ziegel zu finden sind, sei es häufig auch mit der Suva-Konformität der Dächer nicht weit her. «Wir müssen uns beim Arbeiten sichern. Doch bei manchen Dächern fehlt die Vorrichtung dafür. Dann müssen wir es anders lösen», erklärt er.

Ein Dachdecker der Firma Schuler Gebäudehüllen AG bei der Reparatur eines Hausdaches.

Bild: Matthias Jurt (Baar, 13. Juli 2021)

Doppelt so viele Mitarbeiter

Das alles bedeutet einen grösseren Zeitaufwand und fordert den Kunden mehr Geduld ab. Nicht nur denen, die von den Unwetterschäden betroffen sind, sondern auch denen mit anderen Anliegen. Denn der Sommer ist auch unter normalen Umständen Hochsaison für Dachdeckerbetriebe und verwandte Branchen. Um der Situation Herr zu werden, hat Schuler nicht nur seine Ferien abgebrochen, sondern auch den Personalbestand verdoppelt, indem er Fachleute aus anderen Betrieben aus den Kantonen Schwyz, Aargau und Zürich temporär verpflichtete.

Ausserdem hat er die Arbeitszeit um eine halbe Stunde auf 17.30 Uhr verlängert, in Ausnahmefällen würde bis 21 Uhr gearbeitet. «Aber ich kann auf Dauer nicht verantworten, dass meine Leute ständig 12-Stunden-Tage haben. Arbeit auf dem Dach bei Hitze und Regen ist körperlich und auch psychisch streng, Konzentrationsmängel könnten schwerwiegende Folgen haben», erläutert Schuler, der Präsident des Verbands Gebäudehülle Zug-Knonaueramt ist. Sein Appell an die Kundschaft:

«Ich bitte, auch im Namen meiner Berufskollegen, um Verständnis. Wir geben alles, mehr ist im Moment einfach nicht möglich.»

Er rechnet damit, dass die Behebung der Schäden «bis weit in den Herbst» dauern wird. Schuler will das nicht als Klagen verstanden haben. Als Geschäftsmann profitiert er letztlich von der Situation – und das noch während Jahren, ist er überzeugt. Denn: «Viele Häuser haben kein Unterdach, bei denen regnet es nach einem Ziegelschaden direkt in die Wohnung. Angesichts der möglichen Zunahme von Unwettern werden sich wohl einige überlegen, ein Unterdach machen zu lassen. Das bedeutet Arbeit für uns.»

Dachfenster gingen ebenfalls zu Bruch. Bild: Zuger Polizei (28. Juni 2021)

Die Betriebe müssen geduldig sein

Auch die Leo Ohnsorg AG muss derzeit viele Kunden vertrösten. «Seit zwei Wochen befinden wir uns in Notfallmodus, seit über einer Woche müssen wir auf längere Wartezeiten vertrösten, sofern dies möglich ist», teilt die Einsatzleitung der Chamer Firma auf Anfrage schriftlich mit. Sämtliche Dachdeckerfirmen im Kanton Zug seien ausgelastet und man versuche, sich gegenseitig zu unterstützen:

«In dieser Situation geht es darum, den Leuten zu helfen, nicht um Konkurrenzdenken.»

Um die Aufträge zu bewältigen, wurden einerseits Temporärmitarbeiter eingestellt, andererseits halfen und helfen Partnerfirmen – manche davon aus der Ostschweiz – mit Personal aus. Am vergangenen Wochenende schrieb die Leo Ohnsorg AG die betroffenen Kunden an, um die Situation zu erklären und um Geduld und Verständnis zu bitten. Schliesslich muss auch der Betrieb diese Tugenden aufbringen: Die Lieferfristen für benötigtes Material, beispielsweise Eternitplatten, würden momentan acht bis zehn Wochen betragen.

Nicht weit entfernt von der Leo Ohnsorg AG im Chamer Industriegebiet liegt die Paul Gisler AG. Die Hagelstürme hätten bei ihr gravierende Schäden anrichten können, wäre die Sanierung des Dachs der grossen Halle auf dem Firmengelände nicht wenige Wochen zuvor abgeschlossen worden. «Beim alten Dach hätte es die Eternitplatten zerschlagen und die Maschinen wären unter Wasser gestanden», erklärt der Firmenchef Peter Gisler. Seine Mitarbeiter waren in letzter Zeit bei Reparaturen auf Steildächern zu sehen, dies allerdings nur wegen der Ausnahmesituation. Denn die Firma ist auf Flachdächer spezialisiert. Etwa 300 Oblichter, so schätzt Peter Gisler, gelte es zu reparieren. Er rechnet vor:

«Das bedeutet für zwei Männer etwa vier Monate Arbeit.»

Eternitplatten gingen zu Bruch. Bild: Leserbild (21. Juni 2021)

Doch nicht nur die Monteure, sondern auch das Büro sei stark gefordert: «Die Kunden wollen so schnell wie möglich verbindliche Offerten.» Hätte er einen Zeitraum für die Unwetter wählen können beziehungsweise müssen, wäre ihm der Winter lieber gewesen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt liege die Auslastung «sowieso bei 130 Prozent». Zudem hätten viele Mitarbeiter wegen der Pandemie Ferien aufgespart, die sie jetzt beziehen würden. «Wir hätten das nicht unbedingt gebraucht», sagt Peter Gisler und ergänzt dennoch gelassen: «Doch wir kriegen das schon hin – es dauert einfach etwas länger.»

Bange Blicke in den Himmel

Das sieht auch Pascal Nietlispach so. Der stellvertretende Geschäftsleiter der Bucher Dach AG in Rotkreuz war am Dienstag einmal mehr ein gefragter Mann. Nach den starken Regenfällen in der Nacht und am Vormittag klingelte das Telefon fast pausenlos. «Es will einfach nicht ändern diesen Sommer», sagt Nietlispach mit Blick auf das Wetter.

So sah das schwere Gewitter vom 28. Juni über dem Zugersee aus. Bild: Leserbild (Zug)

Gegenwärtig konzentriere man sich bei den Arbeiten auf die Notfallbehebung. Wer einen neuen Schaden meldet, den müsse man vertrösten. «Zwei Wochen lang geht nichts», sagt Pascal Nietlispach. Verständnis dafür aufbringen würden die wenigsten. Er hat festgestellt:

«Das eigene Dach ist jedem das Wichtigste.»

Manche Kunden würden mehrere Dachdecker kontaktieren, um möglicherweise schneller einen Reparaturtermin zu erhalten. «Wir kamen zu einem Gebäude und es war schon ein anderer Betrieb vor Ort», schildert Nietlispach einen kürzlich erlebten Vorfall und kommentiert diesen diplomatisch: «Das war nicht optimal.» Er rechnet derzeit wegen der Unwetterfolgen mit Arbeit für die Bucher Dach AG bis mindestens im nächsten Februar.