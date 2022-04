Kanton Zug «Sie waren gezwungen, ins Heim zu gehen»: Neues Gesetz soll Menschen mit Behinderung gezielt unterstützen Im Kanton Zug steht eine Gesetzesrevision an, die es Menschen mit Behinderung erlauben soll, selber zu bestimmen, wie sie ihr Leben verbringen. Dafür befragt der Kanton diese Menschen in regelmässigen Abständen ‒ was noch kein Kanton zuvor getan hat. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Zug befragt Menschen mit Behinderung regelmässig, wie sie ihr Leben führen wollen. Das hat bislang kein Kanton getan. Symbolbild: Funky-Data / E+

Über lange Zeit wurden Menschen mit Behinderung mehr oder weniger in Heimen «platziert». Dabei ist es ein Menschenrecht, sein Leben unabhängig zu führen, selber zu entscheiden, mit wem man zusammenlebt, wie man den Alltag gestaltet, was man isst oder wie man sich pflegt und kleidet. Das ist ein Mass an Selbstbestimmung, das in Heimen, wo Menschen stationär untergebracht werden, kaum vollständig gewährleistet werden kann.