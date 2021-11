Kanton Zug - Neues Online-Portal für Lotteriefonds- und Sportfonds-Gesuche lanciert

Der Kanton Zug ist Mitglied der Genossenschaft «Swisslos Interkantonale Landeslotterie», die Grosslotterien und Sportwetten durchführt. Der Anteil des Kantons am Reingewinn von Swisslos fliesst zu 67 Prozent in den Lotteriefonds und zu 33 Prozent in den Sportfonds. Die Mittel aus dem Lotteriefonds stehen für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke mit einem direkten Bezug zum Kanton Zug oder mit gesamtschweizerischer Bedeutung zur Verfügung. Mit dem Sportfonds wird der Breitensport gefördert in Form von Jahresbeiträgen oder mit der Unterstützung von Sportaktivitäten, Infrastruktur und Material. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Fördermittel. Die Kantonsverwaltung bearbeitet und prüft jährlich rund 1100 Gesuche für Beiträge aus diesen beiden Fonds, zur Hauptsache für Vorhaben aus den Bereichen Sport und Kultur. (haz)